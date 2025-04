El gigante tecnológico de Samsung presentó una nueva aplicación pensada para la detección temprana del deterioro cognitivo en mayores de 55 años, llamada The Mind Guardian.

La nueva herramienta basada en inteligencia artificial permite una intervención médica rápida y efectiva al detectar con tiempo distintas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Según los datos oficiales de Samsung, The Mind Guardian ofrece una precisión de 97% en la identificación de signos tempranos de deterioro cognitivo.

La aplicación fue desarrollada junto con la Universidad de Vigo, el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur y la agencia Cheil.

Además, el proyecto cuenta con el respaldo de la Sociedad Española de Neurología, y la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental.

Una aplicación fácil de utilizar

La nueva herramienta se puede utilizar en tablets de Android y descargar de manera gratuita desde Galaxy Store o Google Play en España.

La aplicación ofrece una prueba de autoevaluación de memoria en un entorno 3D que recrea una ciudad donde el usuario explora su memoria a través de tres misiones interactivas.

Las pruebas son convencionales y están diseñadas con criterios de validez psicométrica. Las mismas poseen una duración de 45 minutos y cada misión evalúa diferentes tipos de memoria:

episódica

semántica

procedimental

La detección temprana del deterioro cognitivo es fundamental ya que permite tomar medidas preventivas y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.

Si bien The Mind Guardian no es un producto médico, no debe ser utilizado como instrumento para diagnósticos clínicos. Sin embargo, es una herramienta valiosa para identificar signos de deterioro cognitivo.

Samsung, el socio estratégico de este proyecto, desempeñó un papel clave en la transformación del proyecto académico en una aplicación accesible y fácil de usar. El lanzamiento se enmarca en la iniciativa "Tecnología con Propósito" de Samsung que busca aplicar la innovación tecnológica para mejorar la calidad de vida de las personas.