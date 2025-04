En el marco del Payments Day 2025, Jorge Sánchez Barceló, Chief Marketing Officer de Veritran, presentó una visión que va mucho más allá de las billeteras digitales: una transformación profunda en cómo los simpatizantes interactúan con sus equipos gracias a la tecnología financiera.

La empresa, históricamente asociada a desarrollos para el sistema bancario como Cuenta DNI y soluciones para reconocidos bancos, ahora da un paso firme hacia otras industrias. La más reciente y ambiciosa: el deporte, a partir de una alianza estratégica con el Manchester City, uno de los clubes más importantes del mundo.

"Ya no se trata solo de bancos. Hoy las industrias del deporte, el retail o el entretenimiento buscan simplificar procesos, implementar métodos de pago seguros y mejorar la experiencia de sus usuarios. Nosotros los llamamos fans, no clientes", explicó Sánchez Barceló.

La alianza con el Manchester City, anunciada en enero y con un horizonte de cinco años, apunta a introducir biometría, pagos sin contacto y experiencias digitales avanzadas.

Según el vocero, el objetivo es convertir al estadio en un entorno completamente cashless, donde todo funcione simplemente con la identidad del fan.

"Estamos cambiando el paradigma del KYC (Know Your Customer) por el KYH: Know Your Human. Ya no alcanza con saber que una persona compró un ticket, hay que conocerla en profundidad para garantizar seguridad, personalización y una mejor experiencia", sostuvo.

Una de las aplicaciones más impactantes tiene que ver con el reconocimiento biométrico para compras dentro del estadio: desde el ingreso sin mostrar entradas, hasta la adquisición de comida o bebidas sin tener que sacar el celular o la billetera.

"Imaginate comprar una cerveza solo con tu cara, sin presentar documentos ni tarjetas. La máquina ya sabe quién sos, si sos mayor de edad y puede autorizar la transacción en segundos", detalló.

Este tipo de soluciones no sólo mejoran la eficiencia operativa, sino que también elevan el estándar de seguridad en eventos masivos. Además, permiten a los clubes recopilar datos clave para ofrecer experiencias personalizadas, detectar comportamientos indebidos o fidelizar a sus seguidores.

El cambio no es menor. Según el CMO de Veritran, las empresas deportivas invertirán más de u$s61.000 millones en innovación tecnológica hasta 2030, lo que abre un nuevo y prometedor mercado para las firmas fintech.

"Lo que estamos haciendo con el City es un ejemplo real de cómo la tecnología financiera puede transformar industrias enteras. No es una teoría o algo que se ve en un PowerPoint: está sucediendo ahora", concluyó.