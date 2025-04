Con una agenda cargada de innovación, este miércoles se realizó una nueva edición de Payments Day 2025, el principal evento del ecosistema de medios de pago en Argentina y la región.

A lo largo de la jornada la industria expuso sus principales apuestas para 2025, con presentaciones, lanzamientos de productos, paneles y mucho espacio para el networking y se abordarán las tendencias más relevantes para el sector: desde pagos invisibles y biometría hasta finanzas embebidas, IA aplicada a servicios financieros, ciberseguridad, pagos transfronterizos con cripto y la novedad del Click2Pay en eCommerce.

Cerca de 40 speakers de primer nivel formaron parte del evento especial, entre los que se destacaron expertos de Payway, Modo, Banco Central, Banco Supervielle, Ualá, Pomelo, BIND y Nación Servicios, entre otros. La moderación estuvo a cargo del periodista especializado Pablo Wende.

Payments Day: lo más destacado del gran evento fintech

Bajo la premisa de que "la única manera de entender un negocio sostenible es tener entendimiento de los hábitos y en este caso de los comercios", diferentes expertos compartieron sus experiencias.

Al respecto, Sergio Doval (Founder & CEO en Taquion) realizó la presentación de la última investigación de la compañía, donde destaca que solamente 3 de cada 10 comerciantes suman nuevos sistemas en el año. Al respecto, advirtió que la "guerra de ofertas" no aporta valor agregado y, a largo plazo, no es un negocio sostenible.

"La guerra de ofertas de precios rompen todas las empresas, pero no hay una oferta distinta. Se debe perseguir la fidelización el objetivo. Hay que educar, lo que significa entender hábitos y necesidades. Muchos no conocen cómo son los procesos. No saben cómo hacerlo", lamentó.

Sergio Doval (Founder & CEO en Taquion), durante el Payments Dat 2025

Nuevos créditos para comerciantes

María Celeste Catania (Head of Brand & MKT Sales en Nave), abordó en su exposición los nuevos créditos disponibles para sus usuarios.

"Junto con el equipo de Galicia desarrollamos un producto clave para el cliente, quien puede acceder a un préstamo y decide cuanto quiere pagar de cuota por mes. Cerca de 2.000 usuarios ya lo tienen", reveló. Se trata de una característica es importante para evitar entrar en mora.

"No es adelanto de cupón, es un préstamo. Nave ofrece flexibilidad. Entonces, el comerciante en un click puede asegurarse que todas las ventas de ese día las tiene en el acto, pagando un diferencial, y abonar la cuota", señala.

En esa línea, Catania subrayó que cerca del 70% de los clientes devolvió que lo solicitaron, ya pagaron aproximadamente el 46% del capital en 90 días.

Este dato cobra relevancia al analizar que esta nueva línea de crédito está pensada para ser cancelada en un periodo de un año.

El impacto de la Inteligencia Artificial

Rafael Soto, CEO de MODO, en su presentación frente al auditorio, realizó un balance de la actualidad de la "billetera de los bancos" y brindó detalles sobre cómo están implementando IA.

En declaraciones a iProUP el experto señaló que este avance, disponible de manera paulatina para los usuarios de la plataforma, permitirá brindarle ofertas prácticamente a la carta.

De esta manera, los usuarios podrán en el buscador de la app describir lo que buscan y la IA les mostrará las ofertas disponibles de manera más efectiva.

SUBE se podrá utilizar para mucho más que pagar el boleto

Hernán Portillo, Gerente General de Nación Servicios, en diálogo con iProUP analizó el impacto de la apertura del sistema de pagos del transporte, clave para resolver otras necesidades de los usuarios, como lo es la posibilidad de contar con más alternativas para pagar en comercios.

"Es cierto que en el último tiempo cada vez eran necesarios más billetes para poder recargar el medio de transporte, con lo cual los billetes generan un problema al sistema de transporte, a las personas y a los comercios que están cerca del medio de transporte Y ese es un sector que tiende a estar más alejado de la bancarización y de los pagos digitales", analizó.

En ese contexto, el experto anticipó que "nuestro ecosistema tiene soluciones para brindarle soluciones a esos comerciantes, darle la posibilidad de que acepten pagos abiertos, pero también a las personas que tengan su tarjeta SUBE. Va a haber otra tarjeta SUBE para aquellos que la quieran para que puedan estar también haciendo esas compras, independientemente de que puedan pagar el transporte y después puedan pagar en el kiosco lo que quieran comprar".

Es importante señalar que esta función estaría disponible en el segundo semestre del año.

Noticia en desarrollo...