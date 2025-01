El surgimiento de las herramientas de inteligencia artificial conversacional cambió radicalmente la forma en que los usuarios buscan información y toman decisiones. A diferencia de navegadores como Google, tecnologías como ChatGPT brindan respuestas únicas y claras.

En este contexto, la adopción creciente de estas tecnologías altera los patrones de búsqueda: en lugar de explorar diferentes sitios web, los usuarios obtienen respuestas precisas en cuestión de segundos.

Esto implica que aquellas marcas que no logren influir en las respuestas de las IA corren el riesgo de pasar desapercibidas en el proceso de toma de decisiones de sus clientes.

Es por esto que, en diálogo con iProUP, Daniela Buján, especialista en branding e IA, explica cuáles son las estrategias que las compañías deben considerar para no ser ignoradas por las nuevas tecnologías y seguir creciendo.

Cómo hacer que la IA tenga en cuenta tu marca

Según Buján, muchos expertos desarrollaron metodologías para posicionar marcas en estos nuevos entornos, pero la efectividad de estas estrategias solo se comprobará con el tiempo.

Sin embargo, la especialista destaca una acción que, según su criterio, no falla: invertir en tu marca (que no es lo mismo que en tu empresa).

"Una estrategia de branding sólida es el punto de partida para cualquier desafío. Define tu why, how y what: te describe, te diferencia y demuestra tu valor único. Aunque no podemos entregar ese documento directamente a las IA, lo que sí podemos hacer es garantizar que haya suficiente contenido de calidad disponible en línea para que estas herramientas puedan conocernos", detalla.

En este contexto, Buján enumera cinco claves para asegurarse de que una marca sea relevante para la IA:

Adoptá el enfoque de GEO (Generative Engine Optimization): Este concepto va más allá del SEO tradicional. Mientras el SEO optimiza para motores de búsqueda como Google, el GEO se centra en posicionar contenido en herramientas de IA generativa como ChatGPT, Claude o Copilot. Esto implica crear contenido que: Responda preguntas comunes de forma clara y concisa.

Incluya datos estructurados (schema.org) para facilitar la comprensión del contexto.

Priorice la intención detrás de las consultas de los usuarios. Creá contenido alineado con E-E-A-T: Asegurate de que tus artículos, guías y estudios de caso sean relevantes y estén respaldados por datos. Esto no solo mejora tu reputación, sino que aumenta las posibilidades de que las IA elijan tu marca como referencia. Fortalecé tu presencia digital: No basta con optimizar tu sitio web. Es esencial que tu marca esté en plataformas de alta autoridad, como Wikipedia, directorios confiables y medios relevantes. Esto refuerza la percepción de tu marca como una fuente válida de información. Monitoreá tu representación en las IA: Consultá directamente a herramientas como ChatGPT o Bing AI sobre tu marca. Esto te permitirá identificar si estás siendo mencionado correctamente y, si no es así, ajustar tu estrategia de contenido para mejorar tu visibilidad. Preparáte para el cambio de paradigma: Según Gartner, el 25% de las búsquedas migrarán a herramientas de IA conversacional para 2026. Esto refleja cómo las IA se están convirtiendo en nuevos "influencers digitales" que moldean decisiones de compra y percepciones de marca.

Inteligencia Artificial: una amenaza para quienes no se adaptan

Como ocurre con cualquier cambio de paradigma, las marcas que no logren adaptarse al avance tecnológico quedarán atrás.

"Recordemos el emblemático caso de Kodak, que, a pesar de haber inventado la primera cámara digital en 1975, no supo adaptarse a la revolución digital. Su resistencia al cambio y falta de visión estratégica llevaron a la empresa a la bancarrota en 2012", ejemplifica Buján.

En esta línea, la especialista asegura que las IA no priorizan el tamaño o la historia de una marca, sino su relevancia y utilidad. "Si tu competencia tiene mejor contenido optimizado, incluso siendo una marca más pequeña, puede ganar terreno en las recomendaciones de estas herramientas", destaca.

Si un usuario le pregunta a una IA: "¿Cuál es el mejor software de gestión de proyectos?" y esta responde con una marca pequeña que invirtió en contenido optimizado y dejó claro su diferencial, el usuario confiará en esa recomendación, incluso si nunca antes había escuchado hablar de esa marca.

De hecho, un informe de Gartner reveló que el 79% de los encuestados espera utilizar la búsqueda mejorada con IA durante el próximo año, y el 70% de los consumidores tiene al menos cierta confianza en los resultados de búsqueda generados por IA.

"Si a esto le sumamos que, para 2026, se prevé que el 25% de las búsquedas migrarán de Google a plataformas de IA conversacional, la lección es clara: no adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas puede resultar en la pérdida de relevancia y clientela, sin importar cuán grande o reconocida sea tu marca", concluye Buján.