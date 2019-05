Potenciar Pymes con herramientas digitales: conocé el plan de Google para los emprendedores argentinos

Las pequeñas y medianas empresas, además de los emprendimientos locales, todavía se ven algo reticentes al avance de las técnicas digitales

La digitalización y la expansión del comercio electrónico provocó un quiebre en la industria del retail. Esta afirmación se sustenta con números: el eCommerce en Argentina facturó $229.760 millones y vendió 120 millones de productos en 2018, según estadísticas de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico y la agencia Kantar TNS.

En comparación al 2017 se incrementó un 25%, con más de 79 millones de órdenes de compra (un 32% más que el año anterior). El ticket promedio de compra fue de $2.900 y los rubros que más impulsaron el crecimiento en unidades fueron alimentos y bebidas, artículos para el hogar e indumentaria (deportiva y no deportiva).

Por su parte, un informe publicado por UBS revela que el comercio electrónico aumentará un 25% hasta 2026, partiendo del actual 16% del total de ventas y esto forzará a más de 75.000 locales a cerrar sus puertas en estos años.

Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas, además de los emprendimientos locales, todavía se ven algo reticentes al avance de las técnicas digitales. "Los pequeños negocios tienen que aprender que hoy lo primero que deben hacer es aprovechar internet", asegura en diálogo con iProUP Kim Spalding, Head of Google ads para pequeños negocios.

"Los dueños no son expertos en marketing, por lo que tener suficiente tiempo para hacer todo lo que requiere un negocio y, además, entender el mercado digital es un gran desafío", agrega.

Según una encuesta que Google encargó a Ipsos, los principales desafíos para las PyMEs en Argentina son:

Asimismo, 8 de cada 10 PyMEs consideran que la tecnología inteligente los ayuda a salvar tiempo.

"Esto se refleja en una dificultad para conseguir clientes. En cierto punto es un poco por falta de educación y porque no se sienten cómodos con el marketing digital porque es intimidante. Además, sienten que no tienen tiempo para aprender", explica Spalding.

Inteligencia artificial para PyMES

En este contexto, desde Google vieron la necesidad de los pequeños negocios y lanzaron varias herramientas para ayudarles a potenciar su presencia online. La compañía ofrece soluciones publicitarias con el objetivo de que cualquier negocio, sin importar su tamaño, presupuesto o conocimiento tecnológico pueda incursionar en el mundo de la publicidad digital.

Las herramientas de AdWords no son una novedad (ya tiene 19 años de vida), por eso la compañía de Mountain View decidió darle una vuelta de tuerca por el contexto actual marcado por dispositivos móviles y nuevas herramientas inteligentes.

La publicidad digital le permite a las PyMEs posicionarse y atraer nuevos clientes. Sin embargo, 40% de las PyMES argentinas no invierte en publicidad digital porque no sabe cómo hacerlo. Campañas Inteligentes fue creada para simplificar radicalmente la experiencia publicitaria para las PyMEs y emprendedores y ayudarlos a tener éxito sin necesidad de ser expertos en publicidad.

Campañas Inteligentes pone a disposición de las pequeñas y medianas empresas todo el potencial de machine learning para automatizar la creación de sus anuncios y alcanzar sus resultados de negocios eficientizando esfuerzos y recursos.

Muchos dueños de PyMEs y emprendedores cumplen varias funciones y tareas en su empresa. Al simplificar y automatizar la creación de una campaña de publicidad digital, Campañas Inteligentes les permite ganar tiempo, no depender de conocimientos previos para publicitar y centrarse en lo que mejor hacen: administrar sus negocios.

"Desde Google sentimos que Internet puede ser una fuerza democratizadora para los negocios. A nivel global, conectamos miles de millones de tiendas con sus clientes todos los meses", agrega Spalding y destaca que una de las falencias principales de los negocios pequeños en todo el mundo es que no tienen presencia web, ni siquiera con un sitio "lo cual es una oportunidad perdida".

¿Cómo funciona?

Para crear una campaña, las PyMES sólo tienen que seguir estos pasos:

1- Indicar cuál es su objetivo: recibir más llamadas, recibir más visitas o incrementar las ventas.

2- Indicar la categoría del negocio, la zona geográfica en donde quieren promocionar sus productos/servicios y el texto del anuncio.

3- Definir un presupuesto.

Con esta información, la tecnología de machine learning selecciona automáticamente los términos de búsqueda (keywords) y optimiza la estrategia de subasta para alcanzar los mejores resultados con el presupuesto asignado.

Según Google, gracias a Campañas Inteligentes el tráfico que le llega a los anunciantes es 1,6 veces más relevante que con la solución anterior.

Estas son las funcionalidades disponibles:

- Visualización de las "campañas": el anunciante puede ver en la página de inicio de su cuenta los resultados y rendimiento de la campañas.

- Alertas importantes de la cuenta: envía notificaciones importantes sobre su campaña, los problemas de facturación, etc.

- Llamadas verificadas: Muestra la cantidad de llamadas recibidas a partir de la campaña, junto con sus clics.

- Acciones en el mapa: permite hacer un seguimiento de la cantidad de veces que las personas vieron su anuncio y, luego, hicieron clic en el marcador de la empresa en Google Maps o que obtuvieron instrucciones sobre cómo llegar al negocio.

- Seguimiento de las acciones en el sitio web con Google Analytics: medición de los resultados de la página web y el cumplimiento de las expectativas de negocio.

- Programación de anuncios: permite elegir los días de la semana y los horarios del día en los que se publica su anuncio.

Aprender para mejorar

En la búsqueda de llevar al segmento móvil todas sus plataformas, desde Google aseguran que todas sus herramientas están preparadas para una interacción 100 por ciento nativa desde un teléfono.

"En Argentina, India, USA y el resto del mundo los pequeños negocios tienen las mismas características, son similares. Pero también tienen sus particularidades. Por ejemplo, en Argentina se buscan mucho las ofertas, además de variedad de pagos", añade Spalding.

Desde Google aseguran que están enfocando sus herramientas para que los dueños de los negocios tengan concretos, donde puedan entender el impacto de su presupuesto y su tiempo.

Para eso también cuentan con otras herramientas como Crecé con Google (Grow with Google), una iniciativa global donde se busca generar oportunidades y un impacto económico a través de capacitaciones en habilidades digitales y profesionales (a PyMES, mujeres, docentes, estudiantes universitarios y jóvenes votantes).

También está disponible Google Primer, una app gratuita para que las PyMEs y emprendedores puedan desarrollar habilidades digitales de forma simple y práctica y estar al día con temas de marketing digital, y Garage Digital, la plataforma de cursos online sobre marketing digital que permite obtener un certificado.

"Queremos que las personas puedan enfocarse en sus negocios, en subir sus mejores fotos, ofertas, que se concentre en describir en qué hace único su negocio y que toda esta información quede reflejada en internet", finaliza la ejecutiva.