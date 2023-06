Frankkaster: "9z se encuentra dentro de los 20 mejores equipos de Counter Strike del mundo"

En el marco de un nuevo evento, Endeavor invitó a diferentes emprendedores para que cuenten su experiencia. Francisco Postiglione fue uno de ellos

Con el fin de despertar el "ADN emprendedor", Endeavor llevó a cabo la Experiencia Endeavor Buenos Aires, un evento que invita a grandes referentes del ecosistema emprendedor para contar sus experiencias y brindar sus conocimientos acerca del emprendedurismo.

Entre los invitados de esta edición se encuentran importantes figuras como Máximo Cavazzani, fundador del juego "Preguntados" y de la empresa EterMax, Francisco Postiglione, CEO de 9z y referente dentro del mundo e-sport, y Guibert Englebienne, co fundador de Globant, entre otros.

Por su parte, 9z es una organización de eSports profesional argentina que fue fundada en 2018 por Francisco Postiglione, mejor conocido como "Frankkaster" en el mundo del streaming. Se trata de un equipo muy reconocido y respetado dentro del mundo de los eSports, ya que logró objetivos nunca antes pensados para una firma latinoamericana.

Postiglione además de ser gamer y streamer, con la creación de esta gran empresa, se consolidó como empresario del ecosistema de los eSports.

9z: la creación de Frankkaster

En la actualidad, 9z se encuentra dentro de los 20 mejores equipos de Counter Strike del mundo, "algo impensado en Latinoamérica". Pero para llegar a este nivel, Francisco Postiglione junto con su equipo de trabajo y jugadores tuvo que afrontar muchos obstáculos y recorrer un largo camino.

"Todo comenzó con un sueño, con una pasión que yo tenía por competir", expresó. "En 2016 yo empecé a stremear y en aquel momento los eSports no eran tan populares como ahora", añadió.

Francisco Postiglione, creador de 9z

En agosto del año 2018, Postiglione fundó 9z , "era una empresa muy chica, una startup, y yo no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo. Yo jugaba y reclutaba jugadores que tenían ganas de jugar y de dar el siguiente salto porque sentía que Argentina siempre estaba a un paso de destacarse en nivel internacional"..

En esa época, Frankkaster era muy reconocido en el mundo del streaming, especificamente en Twitch, pero decidió dejar su carrera en la plataforma. "Ese fue un gran error pero a la vez una gran decisión ya que Twitch era el mainstream del stream, y yo deje la mejor plataforma del mercado para irme a una plataforma china que me iba a dar un gran sueldo de u$S33.000 el cual invertí al 100% en mi proyecto".

"En ese primer año no tuve muchos logros, cometí muchos errores pero esto fue marcando mi camino para luego tomar mejores decisiones". "El único logro que podría destacar del año 2018 fue que llegamos a las semifinales de Fut Champions con Yago Fawaz (jugador)".

En el año 2019, el streamer comenzó a crear diversas escuadras. Empezó con el Fornite "que en ese momento era muy popular" y logró formar un gran equipo con el cual clasificaron al mundial. Por su parte, el jugador K1NG consiguió, con 13 años, posicionarse en el TOP5 del modo solitario de la World Cup y ganó u$s1 millón.

Poco tiempo después, el equipo de LOL de 9z logró el campeonato de la LVP.

En el año 2020, según Frankkaster "cometió el primer error de 9z", que fue asociarse sin pensarlo mucho. En el 2022, el emprendedor se fundió: "Sentía que mi vida no podía continuar. Esta mala sociedad, de la cual no puedo dar muchos detalles, gastó más de lo que entraba y tuve que tomar una decisión que me daba mucho pánico que era asociarme devuelta".

9z se encuentra dentro del TOP 20 de los mejores equipos de Counter Strike

Sin embargo, tiempo después logró salir adelante y decidió asociarse a Federico Lauría, creador del sello discográfico "Dale Play", que también maneja el management de artistas como Duki, Bizarrap y Nicky Nicole.

"El no solo me dio una estructura y una reinvención completa de mi empresa sino que también me ayudo a ordenarme financiaramente y entender las responsabilidades de tener una empresa", completó.