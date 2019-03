Uber: la línea aérea Emirates proveerá viajes gratuitos a sus pasajeros con este servicio

La oferta está disponible para pasajeros provenientes de más de 50 destinos internacionales, entre ellos la Argentina, hasta el 18 de junio de 2019

La línea Aérea Emirates anunció que firmó una alianza con Uber para que sus pasajeros de clase Económica puedan reservar viajes a través del sitio web de la aerolínea, obteniendo como beneficio un viaje gratuito o con importantes descuentos desde o hacia el aeropuerto de Dubai.

La oferta está disponible para pasajeros provenientes de más de 50 destinos internacionales, entre ellos la Argentina, que hayan pagado tarifas Flex plus o Flex, y la vigencia es hasta el 18 de junio de 2019. El auto se debe reservar previamente a través del sitio web de Emirates.

Te puede interesar ¿Te golpea la crisis?: mirá como hacen miles de argentinos para reinventarse y ganar más plata

Los pasajeros con tarifa Flex Plus pueden hacer uso de dos viajes gratuitos en Uber desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Dubai desde cualquier lugar de ese emirato y hasta un valor de U$S 32,67 por viaje, mientras que los que abonaron tarifa Flex tendrán el 50% de descuento en dos viajes hasta un valor de U$S 16,33 por viaje.

Esta es una buena oportunidad para aquellos que hacen un layover en Dubai y quieren aprovechar para conocer algunos de sus atractivos, indicó Aviacionline.