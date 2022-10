Gavin Wood, Fundador de Polkadot, deja su puesto como CEO de Parity: las razones de su renuncia

Entre otras de las razones que esgrimió Gavin Wood se encuentra que de esta manera tendrá más tiempo para dedicarse al código y al desarrollo de Polkadot

Ayer viernes se confirmó que Gavin Wood, fundador de Polkadot y uno de los cofundadores de Ethereum, decidió no ser más CEO de Parity Tech.

Según lo informado por Bloomberg, Björn Wagner, uno de los cofundadores de Parity, asumirá como nuevo Director General.

Wood seguirá siendo el accionista mayoritario y arquitecto jefe de Parity.

La naturaleza intensamente descentralizada de la red Polkadot la ha convertido en una alternativa atractiva a Ethereum desde su creación en 2020; el token nativo de la red, DOT, es la undécima criptomoneda más grande por capitalización de mercado, según CoinGecko. Actualmente está valorada en 6.800 millones de dólares indicó Decrypt.

Yovanny Renaud, embajador de Polkadot y Kusama, aclara que Wood no abandona Polkadot, sino que simplemente se aparta del cargo administrativo que involucra ser CEO de Parity: "En realidad Gavin no se siente bien cuando no está desarrollando / construyendo. En general es una muy buena noticia para el desarrollo de Polkadot, ya que estará el genio dedicado fulltime al código".

El comunicado de Gavin Wood

De la mano de Wood, Polkadot se ha posicionado como una de las grandes alternativas a Ethereum

Para despejar cualquier tipo de dudas, Gavin Wood publicó un anuncio en el blog de Parity. En él, expresó que "puedo actuar como director general bastante bien durante un tiempo, pero no es donde voy a encontrar la felicidad eterna".

También dijo "Cualquiera que haya trabajado conmigo sabe dónde está mi corazón. Soy un pensador, codificador, diseñador y arquitecto. Como muchas de esas personas, trabajo mejor de forma asincrónica; un día estupendo toma 10 horas seguidas para pensar en algún problema, el prototipo de algo o colapsar algunos pensamientos sin sentido en un artículo. El papel del CEO nunca ha sido algo que he codiciado (y esto se remonta a mucho antes de Parity)".

Por otro lado expresó que "En estos dos últimos años, el elemento más importante de mi trabajo como CEO, posiblemente, ha sido presidir el equipamiento de nuestra C-suite. Esencialmente, vi esto como un medio para liberarme y volver a trabajar de tiempo completo donde pertenezco, en tecnología. Con la ayuda de Björn y Jimmy Cliff, nuestro COO, me hace muy feliz decir que el proceso está casi terminado y que Parity realmente ha nivelado sus capacidades con lasnuevas contrataciones".

Y agregó "El rol de CEO siempre iba a ser bastante difícil de cumplir; había poca probabilidad de asignar ese rol a alguien en quien no confío o que no conozca desde hace años: como accionista mayoritario de la empresa y como alguien que intenta trabajar arduamente durante ella, me preocupo profundamente por su cultura. Afortunadamente, estoy feliz y emocionado de anunciar que Björn Wagner, cofundador de Parity y, esencialmente, el fundador de la división de Desarrollo de Ecosistemas, ha accedido a usar este particular sombrero en el futuro".

Gavin Wood finalizó su comunicsado diciendo "Hay desafíos, pero el mayor de ellos es contribuir a hacer de Polkadot algo exitoso y la visión Web3 real. Björn y el equipo tienen toda mi confianza para liderar Parity y seguirá siendo el extraño hogar de las personas que quieren construir algo increíble. El verdadero trabajo está comenzando ahora".