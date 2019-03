El Oculus Rift S, sucesor del Rift, ya tiene fecha de lanzamiento y precio

En un evento para pocos y casi sin publicidad, Oculus anunció el sucesor de su producto insignia para realidad virtual con varios cambios polémicos.

Después de años de anuncios de alto perfil, Oculus decidió lanzar silenciosamente al sucesor de Rift, su producto insignia de realidad virtual, con el lanzamiento del nuevo Oculus Rift S.

Las mejoras más importantes del Oculus Rift S son el sistema de seguimiento de cámara "Insight" y actualizaciones modestas a la resolución de la pantalla. La mayor sorpresa es que este dispositivo se está construyendo en asociación con Lenovo y el Rift S parece haber heredado fuertemente el espíritu de diseño de Lenovo para sus productos de realidad virtual, para bien o para mal...

Cuando se les preguntó en un evento de prensa privada de bajo perfil cómo estaban diseñando el nuevo dispositivo, el cofundador de Oculus, Nate Mitchell, calificó al Rift S como una "evolución, no una revolución" sobre el Rift original. Dicho esto, el diseño es completamente nuevo, pero no todos los cambios agradarán a los fanáticos de la realidad virtual.

El Rift S reemplazará al Rift en la línea de productos Oculus.

Esto es lo que es diferente:

Pequeño aumento de resolución en cada ojo pasando de 1080 x 1200 a 1280 x 1440, con lentes mejoradas

La velocidad de fotogramas baja de 90 hz a 80 hz.

Cambio de pantallas OLED a paneles LCD utilizados como los usados en Oculus Go

5 cámaras para el rastreo de movimiento

Controladores actualizados de Oculus Touch

Pierde los audífonos internos de oreja por parlantes cercanos más baratos, similares a los de Oculus Go

Se cambia de la correa flexible por una con diseño rígido similar a la de los PlayStation VR

FoV "ligeramente más grande" en el Rift S en comparación con el Rift

Sin ajuste manual de distancia entre ojos

Las especificaciones de la PC son en gran parte las mismas, aunque es posible que necesite un CPU más rápida.

El precio sube de u$s 399 frente a los u$s 349 del Rift.

Lanzamiento en la primavera (del hemisferio norte) de 2019



El Rift S es un producto de varios "trade offs". Se dio la luz verde para su producción solo después de que la empresa cancelara un rediseño más ambicioso. Esta fue una decisión que el ex CEO y cofundador Brendan Iribe rechazó enérgicamente. Una fuente declaró a medios especializados que su partida se debió en parte a su falta de interés en "ofrecer experiencias comprometidas que generaran un crecimiento de usuarios a corto plazo pero que sacrificaban comodidad y rendimiento".



El Rift y el Touch originales se vendieron como un combo de u$S 798 que eventualmente tuvo una rebaja a u$s 349 como resultado de ronda tras otra de recortes de precios. El Rift S es más caro, pero se siente más barato, por la pérdida de características clave diseñadas para su comodidad, como los auriculares internos para el oído y el ajuste de la distancia entre ojos. Dicho esto, la mayoría de los usuarios primerizos estarán encantados con el proceso de configuración más sencillo para las cámaras integradas y no tendrán que preocuparse por cosas como la administración del ancho de banda del USB para cascos con cables.

El sistema de rastreo es poderoso, pero parece que Oculus tuvo que tomar algunas decisiones controvertidas para finalizar este producto, así que queda por ver cuál será la reacción más amplia de sus usuarios. El casco y los controladores llegarán en algún momento de este 2019 y se venderán por u$S 399.