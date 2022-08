Revelan el truco definitivo para eliminar las notificaciones más molestas en dispositivos Android

En la nueva actualización de Android 13, los usuarios deberán aceptar una condición "especial" para evitar las molestias. Todos los detalles

Android trabaja en el lanzamiento de nuevas funciones y herramientas con el objetivo de mantener su liderazgo como el sistema operativo más utilizado del planeta.

En este sotfware, las notificaciones son mensajes mediante los cuales el sistema operativo facilita al usuario recordatorios, comunicaciones o información específica sobre una "app". Sin embargo, en muchos casos, estas notificaciones resultan ser molestas.

Por tal motivo, el gigante estadounidense Alphabet -propietario de Android- trabaja en el desarrollo de Android 13, sistema operativo que exigirá nuevos permisos a las aplicaciones para poder enviar estas alertas a los propietarios de los dispositivos que lo integren.

Android trabaja para erradicar las notificaciones "molestas"

Para resguardar la privacidad en Android 13, los usuarios deberán aceptar que la aplicación le envíe notificaciones pulsando la opción "Permitir" en una ventana emergente.

Además, deberán conceder permisos de accesos a elementos como la cámara o la ubicación.

Habitualmente, un usuario puede deshacerse de una notificación en Android haciendo click en la opción "Limpiar todo" que se encuentra en la parte inferior derecha del cuadro de control.

¿Cómo deshacerse de las notificaciones molestas?

No obstante, existen las denominadas notificaciones permanentes o persistentes que no son fáciles de eliminar, debido a que no brindan alternativas para ello.

¿Cómo evitar las notificaciones permanentes?

Se puede contar con varias maneras de despejar una o varias notificaciones permanentes en nuestro dispositivo de sistema operativo Android.

Una de estas opciones implica en hacer click en presionar y mantener pulsada la alerta que queremos ocultar, y dar la oportunidad de desactivar algunas o todas las notificaciones relacionadas con esa "app".

La segunda opción es realizar el cierre forzoso de la aplicación. Para eso, el usuario deberá mantener presionada la pantalla sobre el ícono y, luego, acceder a información.

Después de estar dentro del apartado, se encontrarán varias opciones. Entre ellas, la de forzar el cierre de dicha aplicación, lo que hará que desaparezcan todas las notificaciones activas en el momento de la operación.

En el caso de la tercera opción, para eliminar tanto las notificaciones persistentes como el resto de estas alertas que ofrece el dispositivo es acceder al apartado "Ajustes" del dispositivo.

Android 13: la versión beta ya está disponible para descargar

Una vez dentro de "Ajustes", en el apartado de notificaciones, el usuario puede gestionar todas. Incluso, se podrá observar el promedio de alertas que suele recibir normalmente.

Luego de deshacernos de las notificaciones permanentes, debe tenerse en cuenta que no todas tienen por qué tener este comportamiento, sino que además existen recordatorios que indican al usuario que debe terminar de configurar su celular.

Hay algunas otras que útiles por su labor informativa, no requieren de la participación del usuario para desaparecer, como las actualizaciones de "software".

Estas se guían por una barra de progreso que aparece a modo de notificación en todo momento hasta que termine el proceso. Tras concluir la operación, desaparecen de forma automática.