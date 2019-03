WhatsApp se renueva: te contamos algunas novedades de la aplicación

Una de las nuevas funcionalidades será la de buscar imágenes, con la que se podrá determinar si una imagen es real o un montaje fotográfico

WhatsApp es una aplicación que se renueva constantemente y para que sus usuarios estén al tanto de estos cambios, te contamos algunas de las novedades que presentará la app de mensajería instantánea.

Uno de los elementos que va a incluir es las banderas de las diferentes orientaciones sexuales, según informa Wabeitainfo. Por el momento, la de la heterosexualidad (azul, blanco y rosa) y la de la homosexualidad (rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado).

También tendrá en los emoticones los símbolos masculino, femenino y tránsgenero.

Y la tercera novedad, es la nueva funcionalidad de buscar imágenes. Si bien aún no está disponible, con esta herramienta se busca terminar con las informaciones falsas. Esto significa que si un usuario recibe una imagen (por ejemplo, el clásico montaje fotográfico de un político), puede buscarla en Google para contrastar si la información recibida es cierta o no.

Bastará con selecciona la fotografía y seleccionar "Buscar imagen" para llevar a cabo la búsqueda en Google.