Otro brote verde marchito por falta de "lapicera": qué sector espera la firma oficial para mover u$s300.000 M

Aunque los operadores móviles están realizando pruebas desde hace algunos años, aún restan definir temas clave para comenzar a desplegar la tecnología

El 5G es el próximo salto tecnológico en telefonía móvil, que no solo traerá velocidades más rápidas, menor latencia y la capacidad de conectar un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, sino que permitirá concretar otra promesa del futuro: Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), una red de objetos físicos interconectados, recibiendo y transfiriendo datos en tiempo real.

"Esta tecnología es muy importante porque transformará la productividad, la conectividad y la forma de comunicarnos. Traerá la posibilidad de ampliar las plataformas de servicios que los operadores van a poder monetizar y poner a disposición de los usuarios", anticipa a iProUP Fernando Sosa, Head Cono Sur de Nokia, una de las empresas que busca liderar la provisión de infraestructura de esta tecnología.

De esta forma, Sosa que "cada vez va a tener menos peso dónde estamos físicamente, sino cómo estamos conectados y esto va a evolucionar con la mayor velocidad, menor latencia y mejor capacidad de transmisión que va a permitir 5G".

En ese sentido, 5G Américas, organización que nuclea a los jugadores del sector, afirma que este estándar ha dejado su "etapa inicial" y se encuentra atravesando una "fase de rápida aceleración", que en números se traduce así:

A finales de 2021 superó 500 millones de conexiones a nivel global

Se espera que alcance 1.300 millones en 2022, 2.000 millones en 2023 y 4.800 millones en 2026

José Otero, vicepresidente para América Latina y Caribe de 5G Américas, señala a iProUP que los países más avanzados en términos de despliegue de la región son, en orden alfabético, Brasil, Chile, México y Puerto Rico.

"Argentina se encuentra "estática en todo lo relacionado a inversión en 5G. La principal traba es la existencia de un decreto que desincentiva la inversión", en alusión al DNU 690/20, que fija una prestación universal obligatoria a precio irrisorio.

"La situación macroeconómica dificulta la obtención de moneda dura por los operadores haciendo más difícil la importación de infraestructura y dispositivos. Como si esto fuese poco, hace falta asignación de espectro radioeléctrico en bandas bajas, medias y altas", completa.

¿Qué están haciendo los operadores móviles en la Argentina?

Pese a que todavía no se realizó la licitación de espectro, instancia clave para empezar a materializar la promesa del 5G, los tres operadores móviles vienen realizando pruebas desde hace unos años.

Uno de ellos es Telecom que, junto con los proveedores Nokia y Huawei, fue pionero en desplegar la primera red 5G bajo la modalidad DDS (Dynamic Spectrum Sharing) que, si bien permite alcanzar velocidades similares a las de 4G, es un primer paso para preparar la red ante un futuro despliegue de una nueva banda de 5G dedicada.

En la actualidad cuentan con 20 antenas móviles habilitadas para prestar el DSS: 10 sitios en Buenos Aires y Rosario, inaugurados en febrero de 2021, y otros 10 en Mar del Plata, Pinamar y Cariló, lanzados en enero. Además, tienen previsto un plan de despliegue en las principales ciudades del país.

El 5G permitirá desplegar los usos industriales de internet de las cosas

"El objetivo es tener un camino ya recorrido en materia de gestión de redes de quinta generación, mientras aguardamos definiciones regulatorias imprescindibles para la completa prestación de los servicios, como por ejemplo el espectro dedicado a la red 5G", explican a iProUP desde Telecom.

Por su parte, en 2017, Telefónica Movistar realizó junto a Ericsson la primera prueba de laboratorio pública de 5G, y desde entonces continúa realizando pruebas (incluso con DSS), con el objetivo de estar preparados para cuando esa tecnología esté disponible.

¿Por qué no avanza el despliegue de 5G en Argentina?

Pero ¿cuáles son los motivos por los cuales esta tecnología que, según datos de Omdia y Bell Lab, en 2035 habilitará un desarrollo económico y social en Argentina equivalente u$s302.000 millones, está lejos de ser una realidad concreta?

La lista de razones es bastante extensa, pero quizá, la más importante es que todavía no hay definiciones sobre cuándo se hará la licitación de espectro, a qué precios y bajo qué condiciones.

En diciembre de 2021 el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) identificó las bandas de frecuencias sobre las que se desplegará la tecnología: 1500 MHz: 1427-1518 MHz; AWS-3: 1770-1780 MHz / 2170-2200 MHz; 2300 MHz: 2300-2400 MHz; 3500 MHz: 3300-3600 MHz; 26 GHz: 24,25-25,75 GHz; 38 GHz: 37-43,5 GHz.

Dos meses después circuló la noticia de que finalmente el organismo llamaría a licitación en los próximos seis meses, plazo que se estaría cumpliendo pronto, con el objetivo de recaudar u$s1.800 millones:

u$s1.000 millones para la licitación de bandas 5G

u$s800 millones restantes por el remanente de 4G

Sin embargo, por el momento, este llamado a licitación no se concretó, ni tampoco parece visible en un horizonte cercano. Enrique Carrier, analista del mercado de telecomunicaciones revela a iProUP que, "al Gobierno le interesaría hacer una licitación, porque sería una forma de recaudar, pero todavía no puede hacerlo porque una de las bandas más interesantes para este servicio está 'sucia', como se dice en la jerga, y limpiarla es un proceso que va a llevar tiempo porque implica resolver al menos 100 casos de empresas que tienen algo en uso ahí",

En tanto, la relación entre operadores y el Ejecutivo no es la mejor, en parte por la judicialización del DNU 690, que declaró públicos los servicios de Internet, telefonía móvil y TV paga en la pandemia. "Eso, sumado al contexto macroeconómico hacen que no sea el mejor momento para pedirle a los operadores que pongan plata", suma Carrier.

Tampoco hay definiciones sobre cuál será el modelo de la licitación. En ese sentido, el analista advierte que muchos de los países que siguieron los modelos tradicionales y exigieron grandes sumas por el espectro, se encontraron con vacantes en las licitaciones.

Por último, Carrier enumera dos factores más que están dilatando la llegada de 5G:

La necesidad de seguir avanzando en el despliegue de fibra óptica que será necesaria para interconectar las antenas

La macroeconomía argentina, con la dificultad de acceder a equipamiento e infraestructura que se paga en dólares

"Por todos estos motivos, los operadores no están apurados por avanzar, a diferencia de lo que ocurrió con 4G donde la red estaba colapsada y era urgente dar ese salto. El 5G todavía está en proceso de maduración, lo que me parece más grave es que no estén resueltas las cosas previas para arrancar cuando llegue el momento", enfatiza Carrier.

Desde Telecom, indican que el despliegue de las redes 5G dependerá de políticas públicas "que permitan un acceso oportuno al espectro, bajo condiciones y precios apropiados, que no persigan sólo objetivos recaudatorios fiscales y acompañen los objetivos de impulso a la transformación de la conectividad digital".

En la misma línea, Telefónica Movistar también resalta la necesidad de establecer políticas que no contemplen el espectro móvil como oportunidad de alimentar las arcas estatales, sino como un elemento clave para el desarrollo del país.

"Creemos que las autoridades deben apostar por una articulación público-privada y priorizar objetivos de cobertura, así como eliminar regulaciones obsoletas y la carga fiscal y regulatoria que grava al sector como si fuera un producto de lujo", añaden.

Un poco más optimista, Sosa opina que el 5G ya es una realidad y cada país está siguiendo su camino, a su tiempo, para avanzar en su despliegue. "Tenemos la industria, la tecnología madura, los datos que confirman cuáles son las ventajas del 5G y el regulador está haciendo el trabajo de ver cuál es el mejor camino a seguir en términos de eficiencia espectral y modelos de licitación", añade.

Telecom es uno de los operadores con más sitios 5G habilitados en el país

Nokia, junto a Ericsson, Huawei y Samsung (en menor medida) integra el oligopolio que domina el mercado de infraestructura para 5G, ya tiene 228 contratos con clientes a nivel global. Mientras que, en la región algunos de los acuerdos que ya cerró son con Antel Uruguay, Telecom (Argentina); Movistar (Chile); Vivo, TIM y Claro (Brasil); CNT (Ecuador); Setar (Aruba) y Rock Mobile (Jamaica).

Como sostiene Sosa, 5G no es una generación más, sino la que va a permitir conectar de manera masiva las cosas y las personas. También fijará las pautas para la masificación del metaverso y las próximas generaciones como el 5G Advanced y el 6G.

Esa evolución requerirá el desarrollo de soluciones en todos los niveles del ecosistema, además de cuantiosas inversiones de parte de los operadores, sin garantías de retorno inmediato. Por el momento, habrá que buscar que todos estos engranajes se pongan en marcha para que la quinta generación móvil pueda transformarse en una realidad.