¿Cambia la red social más popular?: Zuckerberg revela cómo será la transformación de Facebook

Explicó que los usuarios de Facebook Messenger, WhatsApp e Instagram podrán enviarse mensajes entre sí, gracias a la renovación de estas redes

Mark Zuckeberg quiere apostar por la privacidad, tras un año en que su red social Facebook ha estado en el ojo del huracán por diferentes escándalos relacionados con la gestión de los datos.

El fundador de Facebook, que también es propietario de WhatsApp e Instagram, ha anunciado que quiere convertir todas estas aplicaciones en una gran "plataforma centrada en la privacidad".

En una carta abierta publicada en línea, Zuckerberg ha explicado que los usuarios de Facebook Messenger, WhatsApp e Instagram podrán enviarse mensajes entre sí, gracias a la renovación que se llevará a cabo de estas redes y con la que se quiere potenciar especialmente la privacidad de los usuarios. Eso incluirá actualizar el cifrado de los mensajes.

En la publicación, titulada "una visión centrada en la privacidad para las redes sociales", Zuckerberg explica cómo los mensajes privados se están convirtiendo en el método más común y popular que utilizan los usuarios de estas redes para interactuar con los demás.

En la carta recuerda que actualmente, si quiere enviar mensajes a otros usuarios de Facebook, tiene que usar Messenger, mientras que en Instagram debe usar Direct y en WhatsApp la propia aplicación.

"La gente quiere poder elegir qué servicio usan para comunicarse con la gente", ha escrito el CEO de Facebook. "Queremos dar a las personas una opción para que puedan comunicarse con sus amigos a través de estas redes desde cualquier aplicación", explica.

Esta nueva característica podría llegar a incluir la compatibilidad con SMS, cosa que permitiría, por ejemplo, que alguien envíe un mensaje de texto a otra persona usando Facebook Messenger. Los usuarios podrán seguir manteniendo todas esas cuentas separadas si lo desean.

Zuckerberg define esta nueva característica de sus redes sociales como "interoperabilidad". Con ella pretende garantizar una mayor privacidad. "Entiendo que mucha gente piense que Facebook no puede o no quiere construir este tipo de plataforma centrada en la privacidad porque a día de hoy no tenemos una buena reputación como constructores de servicios de privacidad e históricamente nos hemos centrado en herramientas para compartir", admite.

Sin embargo, está convencido de que podrán llevar a cabo esta conversión "de la manera cómo hemos desarrollado WhatsApp: centrándonos en el aspecto más fundamental, la mensajería".

La posibilidad de combinar las aplicaciones ha sido una fuente de preocupación desde hace mucho tiempo para los defensores de la privacidad en las redes. Inclusos los fundadores de WhatsApp e Instagram han dejado la compañía en los últimos meses tras discrepancias sobre cómo deberían funcionar juntas las distintas plataformas en el futuro.

Este proceso de interoperabilidad se materializará "en los próximos años" y que se construirá sobre seis principios: interacciones privadas, sistemas de encriptación, reducir la permanencia online de las publicaciones que se comparten, la seguridad, la interoperabilidad y el almacenamiento seguro de datos.