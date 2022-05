Seguridad: ahora podés saber si te clonaron la cuenta de WhatsApp o pasa otra cosa

Puede ser un tema de seguridad y que un ciberdelincuente te haya clonado la cuenta, o simplemente tenés WhatsApp abierto en otro dispositivo: descubrilo

Al "clonar" tu actividad de WhatsApp, es posible que alguien espíe tus conversaciones en la aplicación de mensajería instantánea. Afortunadamente, hay formas de averiguar si esto sucede y de impedirlo..

El espionaje implica que alguien podría ver tu WhatsApp. En general sucede porque tu sesión debe estar clonada o abierta en otro dispositivo y esto es muy sencillo de hacer si tienen acceso físico a tu celular.

Un hackeo o intervención se entiende en general como una acción remota o remota, con el objetivo de ver, escuchar lo que decís e incluso manipular tus mensajes.

Esto es algo más complejo en lo técnico porque requiere que rompan la seguridad de la aplicación, mediante la inyección de código malicioso ("malware", en inglés).

Hay varias formas de tomar un ataque de este tipo, aunque es poco probable que le suceda a la persona "promedio" o que no haga algo ilegal.

El uso del QR para entrar a WhatsApp Web es clave para el clonado de la sesión.

Cómo saber si mi WhatsApp está espiado o "clonado"

Si alguien está muy interesado en tu vida, probablemente intente espiarte por medio de WhatsApp Web. O tal vez tomó en forma temporal tu teléfono móvil e inició sesión en tu cuenta en pocos segundos.

Al hacer lo anterior, esa persona tendrá un "duplicado" o "clon" de tu cuenta en otro dispositivo. Leerá tus mensajes de WhatsApp en esa computadora y también podrá responderlos, aunque ya tengas de nuevo el móvil en tu poder.

WhatsApp en tu móvil funcionará normalmente y como de costumbre. Sin embargo, todo lo que envíes y recibas se verá reflejado en ese otro dispositivo.

Si ves una notificación como la imagen siguiente, debés tener cuidado. Esto significa que tu WhatsApp está clonado como se indicó anteriormente, siempre y cuando no estés usando WhatsApp Web.

Si no lo has hecho, es decir, si no tenés abierta una sesión en WhatsApp Web, seguro que es espionaje y ven tus mensajes.

Solución para que no "clonen" tu WhatsApp

Afortunadamente, la solución es simple. Basta con pulsar sobre la notificación y, en la siguiente pantalla, sobre "Cerrar todas las sesiones". De esta manera, el espía perderá inmediatamente el acceso a su cuenta.

Para evitar que esto vuelva a suceder, configurá el bloqueo de pantalla de tu teléfono. Por lo tanto, incluso si alguien toma tu teléfono, no será posible acceder a la aplicación de WhatsApp para conectarla a otro dispositivo a través de WhatsApp Web. Se te pedirá nuevamente que desbloquees el dispositivo.

Además, podés bloquear el acceso a la aplicación accediendo a tu configuración, Privacidad, Bloqueo de huellas dactilares (si no tenés esta opción, usá un Bloqueo de aplicaciones).

Cuando vayas a conectarte a través de WhatsApp Web, escaneá el código QR en el sitio web oficial de la aplicación aquí..

Nunca escaneés códigos QR en ningún otro sitio web (incluso si ofrecen premios o regalos), ya que esto también puede clonar su cuenta. Este es un ataque conocido como QRL Jacking.

Existen trucos para evitar el clonado de la sesión en WhatsApp.

Cómo saber si mi WhatsApp está abierto en otro dispositivo

Otra forma en que pueden leer sus conversaciones es activar la cuenta en otro dispositivo. En la práctica, registran tu número en otro teléfono móvil y durante la configuración inicial de WhatsApp eligen la opción de recuperar todos los chats guardados en la nube.

Alguien puede hacer esto tomando tu teléfono celular o tarjeta SIM por un momento, hasta que reciba el código de verificación.

En este caso, también sabrás fácilmente por qué al abrir WhatsApp en tu móvil te aparece "Este teléfono no se ha podido verificar porque tu número de teléfono ha sido registrado en otro dispositivo".

La solución es usar el botón "Verificar" para recuperar el control de la cuenta, pero para evitar que esto te suceda, habilitá la verificación en 2 pasos en la configuración de WhatsApp.

Deberás establecer un código de seguridad que deberás ingresar cada vez que desee activar WhatsApp en un dispositivo. Sin este código, será imposible que otra persona acceda a tu cuenta, incluso si tiene el control de tu SIM o número de teléfono.

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular del orbe.

Cómo bloquear a un contacto en WhatsApp

En Android

Abrí WhatsApp, tocá el icono Más opciones (tres puntos) y luego Configuración.

Dentro de la configuración, tocá Cuenta > Privacidad > Contactos bloqueados.

Luego tocá Agregar.

Buscá o seleccioná el contacto que deseás bloquear.

En iPhone

Abrí Configuración de WhatsApp > Cuenta > Privacidad > Bloqueado > Agregar nuevo....

Buscá el contacto que deseás bloquear, luego tocá el contacto.

Otras alternativas para bloquear a un contacto en WhatsApp

También podés bloquear un contacto siguiendo los siguientes pasos:

Abrí el chat con el contacto, luego tocá el nombre del contacto, hacé clic en Bloquear contacto, seleccioná Bloquear o Informar contacto, tocá Informar y bloquear, lo que informará y bloqueará el número.

Deslizá hacia la izquierda el chat con el contacto en la pestaña Chats, luego tocá Más, Información de contacto, Bloquear contacto, Bloquear o Informar contacto, Informar y bloquear, que informará y bloqueará el número.

Conviene siempre tener WhatsApp actualizado a la última versión en tu celular.

Cómo evitar que vean mis historias de WhatsApp

WhatsApp ofrece la capacidad de compartir una historia o estado para compartir con tus contactos de la aplicación. El problema con esta función es que, de forma predeterminada, todos los que hayan guardado tu número en la app como contacto podrán ver tu historia.

Por tanto, si sos de las personas que quiere controlar la privacidad de tus historias o estados, debés seleccionar entre tus contactos quién puede ver tu historia de WhatsApp y a quién se la puedes ocultar.

Hay pasos simples para que elijas los contactos que pueden ver tu historia o estado de WhatsApp y los contactos que no la verán.

¿Por qué ocultar tu historia en WhatsApp?

Hay razones por las que debés ocultar su historia o estado de WhatsApp para ciertos contactos:

Privacidad : para evitar que ciertas historias o actualizaciones de estado sean conocidas por personas que no conocés, es mejor que configurés y seleccionés quién puede ver tu historia de WhatsApp y a quién podés ocultarla.

: para evitar que ciertas historias o actualizaciones de estado sean conocidas por personas que no conocés, es mejor que configurés y seleccionés quién puede ver tu historia de WhatsApp y a quién podés ocultarla. Público objetivo: si utilizás tu historia de WhatsApp como una herramienta de marketing, esta función sería útil, ya que podés orientar aún más a tus audiencias y decidir qué contenidos producir para diferentes audiencias objetivo.

La seguridad del celular es clave para evitar el clonado de tu sesión en WhatsApp.

Cómo ocultar tu historia de WhatsApp: pasos

En tu WhatsApp, tocá "Configuración" a continuación para ingresar a Configuración.

En la configuración de la cuenta, tocá "Privacidad".

En la configuración de "Privacidad", tocá "Estado".

En "Estado", tocá "Compartir solo con...".

Seleccióná los contactos con los que deseás compartir tu historia o estado de WhatsApp marcando los contactos.

Cualquier contacto que no seleccionaste, no podrás ver tu Historia o Estado de WhatsApp, indicó iProfesional.