Sorprendete por la diversidad: estas son las novedades que dejó el último Google I/O

Google siempre sorprende en su conferencia anual de innovación con las cosas que presenta. Y este año cumplió y satisfizo hasta al más demandante

Durante el Google I/O la empresa presentó una variedas inmensa de nuevas funcionalidades, tecnologías, tendencias y proyectos para llevar a cabo.

La lista es extensa, y fue la propia Google la que decidió hacer un resumen y listar las 100 novedades que presentaron, indicó WWWhatsNew.

Aquí la lista completa que publicaron ellos:

1. Mostraron un poco de los próximos Pixel 7 y Pixel 7 Pro.

2. Primer vistazo a Google Pixel Watch, su primer reloj fabricado íntegramente por Google, con 80% de acero inoxidable reciclado, Wear OS, integración con Fitbit, acceso al Asistente… y llegará este otoño.

3. Fitbit llegará a Google Pixel Watch. Más adelante este año llegarán más experiencias creadas para la muñeca con aplicaciones como Deezer y Soundcloud.

4 . Más adelante este año, comenzará a ver más dispositivos con Wear OS de Samsung, Fossil Group, Montblanc y otros.

5. El Asistente de Google llegará pronto a la serie Samsung Galaxy Watch 4.

6. Los nuevos Pixel Buds Pro usan Active Noise Cancellation (ANC), una función impulsada por un chip de audio personalizado de 6 núcleos y algoritmos de Google para enfocarse en su música, y nada más.

7. Silent Seal ayuda a que los Pixel Buds Pro se adapten a la forma de tu oído para obtener un mejor sonido. A finales de este año, Pixel Buds Pro también admitirá audio espacial para ponerte en medio de la acción cuando veas una película o un programa de TV con un dispositivo compatible y contenido compatible.

8. También vienen en nuevos colores. Los Pixel Buds Pro tienen un diseño de dos tonos.

9. Con la conectividad multipunto, Pixel Buds Pro puede cambiar automáticamente entre sus dispositivos Bluetooth emparejados previamente, incluidas computadoras portátiles, tabletas, televisores y teléfonos Android e iOS compatibles.

10. Además, los auriculares y su estuche son resistentes al agua.

11. Estarán disponibles el 21 de julio.

12. Luego está el nuevo Pixel 6a, que viene con la experiencia Material You completa.

13. El nuevo Pixel 6a tiene el mismo procesador Google Tensor y la misma arquitectura de seguridad de hardware con Titan M2 que el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro.

14. También tiene dos cámaras traseras duales: lentes principales y ultra angular.

15. Tienes tres opciones de color de Pixel 6a: tiza, carbón y salvia. Las opciones continúan si lo combina con uno de los nuevos estuches translúcidos.

16. Cuesta $ 449 y estará disponible para pre-pedido el 21 de julio.

17. Mostraron la próxima tableta Pixel, y estará disponible el próximo año.

-

18. En el último año, se activaron más de mil millones de nuevos teléfonos Android.

19. Ya no necesitará otorgar ubicación a las aplicaciones para habilitar el escaneo de Wi-Fi en Android 13.

20. Android 13 eliminará automáticamente el historial de su portapapeles después de un breve período de tiempo para bloquear de manera preventiva las aplicaciones para que no vean información copiada antigua.

21. El nuevo selector de fotos de Android 13 te permite seleccionar las fotos o videos exactos a los que deseas otorgar acceso, sin necesidad de compartir toda tu biblioteca de medios con una aplicación.

22. Pronto podrá copiar una URL o una imagen desde su teléfono y pegarla en su tableta en Android 13.

23. Android 13 le permite seleccionar diferentes preferencias de idioma para diferentes aplicaciones.

24. El último sistema operativo Android también requerirá que las aplicaciones obtengan su permiso antes de enviarle notificaciones.

25. Y más adelante este año, verá una nueva página de configuración de seguridad y privacidad con Android 13.

26. La aplicación Mensajes de Google ya tiene quinientos millones de usuarios activos mensuales con RCS, un nuevo estándar que le permite compartir fotos de alta calidad, ver indicadores de tipo, enviar mensajes a través de Wi-Fi y obtener una mejor experiencia de mensajería grupal.

27. Messages está recibiendo una versión beta pública de cifrado de extremo a extremo para conversaciones grupales.

28. Las primeras alertas de terremotos están llegando a más regiones de alto riesgo en todo el mundo.

29. En auriculares seleccionados, pronto podrá cambiar automáticamente el audio entre los dispositivos que está escuchando con Android.

30. Transmita y use aplicaciones de mensajería desde su teléfono Android a la computadora portátil con Phone Hub de Chromebook, y ni siquiera tendrá que instalar ninguna aplicación.

31. ¡Google Wallet está aquí! Es un nuevo hogar para cosas como su identificación de estudiante, boletos de tránsito, tarjeta de vacunas, tarjetas de crédito, tarjetas de débito.

32. Incluso puedes usar Google Wallet para guardar tu pase del parque Walt Disney World.

33. Google Wallet también llegará a Wear OS.

34. Llegarán experiencias de aplicaciones mejoradas para tabletas Android: YouTube Music, Google Maps y Messages aprovecharán el espacio adicional en la pantalla, y próximamente habrá más aplicaciones, como TikTok, Zoom, Facebook, Canva y muchas otras.

35. El Google Home y Google Home Mobile kit de desarrollo de software (SDK) para Matter se lanzarán en junio como avances para desarrolladores.

36. El SDK de Google Home presenta Clusters de inteligencia, que ponen a disposición de los desarrolladores funciones de inteligencia como En casa y Ausente.

37. Los desarrolladores pueden incluso crear códigos QR para que Google Wallet cree sus propios pases para cualquier caso de uso que deseen.

38. El soporte de Matter está llegando al termostato Nest.

39. El Centro de desarrolladores de Google Home tiene muchas actualizaciones.

40. Ahora hay soporte integrado para Matter en Android, por lo que puede usar Fast Pair para conectar rápidamente dispositivos domésticos inteligentes habilitados para Matter a su red, Google Home y otras aplicaciones complementarias con solo unos pocos toques.

41. La API geoespacial de ARCore pone a disposición de los desarrolladores la tecnología Live View de Google Maps de forma gratuita. Empresas como Lime lo están utilizando para ayudar a las personas a encontrar lugares de estacionamiento para sus scooters y ahorrar tiempo.

42. DOCOMO y Curiosity están utilizando la API geoespacial de ARCore para crear un nuevo juego que te permite defenderte de dragones virtuales con compañeros robóticos frente a lugares icónicos de Tokio, como la Torre de Tokio.

43. AlloyDB es un nuevo servicio de base de datos compatible con PostgreSQL completamente administrado, diseñado para ayudar a los desarrolladores a administrar cargas de trabajo de bases de datos empresariales. En nuestras pruebas de rendimiento, es más de cuatro veces más rápido para cargas de trabajo transaccionales y hasta 100 veces más rápido para consultas analíticas que PostgreSQL estándar. .

44. AlloyDB utiliza los mismos componentes básicos de infraestructura que impulsan productos a gran escala como YouTube, Búsqueda, Maps y Gmail.

-

45. El clúster de aprendizaje automático de Google Cloud con la tecnología de Cloud TPU v4 Pods es súper poderoso; de hecho, creemos que es el centro de aprendizaje automático disponible públicamente más grande del mundo en términos de poder de cómputo…

46.…y funciona con un 90 % de energía libre de carbono.

47. También anunciaron una vista previa de los trabajos de Cloud Run, que reduce el tiempo que los desarrolladores dedican a ejecutar tareas administrativas como la migración de bases de datos o la transformación de datos por lotes.

48. Anunciaron Flutter 3.0, que permitirá a los desarrolladores publicar aplicaciones listas para producción en seis plataformas a la vez, desde una base de código (Android, iOS, Desktop Web, Linux, Desktop Windows y MacOS).

49. Para ayudar a los desarrolladores a crear hermosas aplicaciones Wear, anunciaron la versión beta de Jetpack Compose para Wear OS.

50. Están haciendo que sea más rápido y fácil para los desarrolladores crear aplicaciones modernas y de alta calidad con nuevas funciones de edición en vivo en Android Studio.

51. Muchos dispositivos Nest se convertirán en controladores Matter, lo que significa que pueden servir como centros centrales para controlar dispositivos habilitados para Matter tanto de forma local como remota desde la aplicación Google Home.

52. Funciona con Hey Google ahora es «funciona con Google Home».

53. El nuevo home.google es su nuevo centro para descubrir todo lo que puede hacer con su sistema Google Home.

54. Nest Hub Max está recibiendo Look and Talk, donde simplemente puede mirar su dispositivo para hacer una pregunta sin decir «Hola Google».

55. Look and Talk funciona cuando Voice Match y Face Match reconocen que eres tú.

56. Y el video de las interacciones Look and Talk se procesa completamente en el dispositivo, por lo que no se comparte con Google ni con nadie más.

57. Look and Talk es opcional. Ah, y para tu información, ¡todavía puedes decir «Ok Google» cuando quieras.

58. ¿Quieres saber más al respecto? Solo di «Ok Google, ¿qué es Look and Talk?» o «Hola Google, ¿cómo habilitas Look and Talk?»

59. También están ampliando las frases rápidas a Nest Hub Max, para que pueda omitir decir «Hola Google» para algunas de sus tareas diarias más comunes, como «programar un temporizador para 10 minutos» o «apagar las luces de la sala de estar».

60. Puedes elegir las frases rápidas que quieras activar.

61. Tus frases rápidas funcionarán cuando Voice Match reconozca tu identidad.

62. Y de cara al futuro, el Asistente podrá comprender mejor las imperfecciones del habla humana sin tropezarse, incluidas las pausas, los «umms» y las interrupciones, lo que hará que sus interacciones se sientan mucho más cercanas a una conversación natural.

63. Las videollamadas de Google Meet ahora se verán mejor gracias a la restauración de retratos y la luz de retratos, que utilizan IA y aprendizaje automático para mejorar la calidad y la iluminación en las videollamadas.

64. A finales de este año, escalarán las protecciones de phishing y malware que protegen Gmail a Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones de Google.

65. El intercambio en vivo llegará a Google Meet, lo que significa que los usuarios podrán compartir controles e interactuar directamente dentro de la reunión, ya sea viendo un video para romper el hielo de YouTube o compartiendo una lista de reproducción.

66. Los resúmenes incorporados automatizados están llegando a Spaces para que pueda obtener un resumen útil de las conversaciones para ponerse al día rápidamente.

67. La eliminación de la reverberación para Google Meet filtrará los ecos en espacios con superficies duras, dando la calidad de audio de su sala de conferencias, ya sea que se encuentre en un sótano, una cocina o una gran sala vacía.

68. Más adelante este año, traeremos transcripciones automáticas de las reuniones de Google Meet a Google Workspace, para que las personas puedan ponerse al día rápidamente en las reuniones a las que no pudieron asistir.

69. Los usuarios de Google Wallet podrán consultar el saldo de los pases de tránsito y recargarlos en Google Maps.

70. Google Translate agregó 24 nuevos idiomas.

71. Como parte de esta actualización, los idiomas indígenas de las Américas (quechua, guaraní y aimara) y un dialecto del inglés (Sierra Leonean Krio) también se agregaron a Translate por primera vez.

72. Google Translate ahora admite un total de 133 idiomas utilizados en todo el mundo.

73. Estos son los primeros idiomas que agregaron mediante la traducción automática de recursos cero, donde un modelo de aprendizaje automático solo ve texto monolingüe, lo que significa que aprende a traducir a otro idioma sin siquiera ver un ejemplo.

-

74. La nueva vista inmersiva de Google Maps es una forma completamente nueva de explorar para que pueda ver cómo se ve y se siente realmente un área.

75. La vista inmersiva funcionará en casi cualquier teléfono o tableta; no necesita el dispositivo más elegante o más nuevo.

76. La vista inmersiva estará disponible primero en Los Ángeles, Londres, Nueva York, San Francisco y Tokio, y pronto habrá más lugares.

77. El año pasado lanzaron rutas ecológicas en EE. UU. y Canadá. Desde entonces, la gente lo ha usado para viajar 138 000 millones de millas, lo que ahorró más de medio millón de toneladas métricas de emisiones de carbono; eso es como sacar 100 000 autos de la carretera.

78. Y están expandiendo las rutas ecológicas a más lugares, como Europa.

79. Un equipo de Google Research se asoció con el Dr. Ellis Monk de Harvard para lanzar abiertamente Monk Skin Tone Scale, una nueva herramienta para medir el tono de la piel que puede ayudar a crear productos más inclusivos.

80. La Búsqueda de Google utilizará la Escala de tono de piel de monje para facilitar la búsqueda de resultados más relevantes. Por ejemplo, si busca «maquillaje de novia», verá una opción para filtrar por tono de piel para que pueda refinar los resultados. que satisfagan sus necesidades.

81. Ah, y la escala de tonos de piel de monje se utilizó para evaluar un nuevo conjunto de filtros de tonos reales para fotos que están diseñados para funcionar bien en todos los tonos de piel. Estos filtros se crearon y probaron en colaboración con artistas como Kennedi Carter y Joshua Kissi.

82. Están lanzando LaMDA 2, como parte de AI Test Kitchen, un nuevo espacio para aprender, mejorar e innovar de manera responsable en esta tecnología juntos.

83. PaLM es un nuevo modelo de lenguaje que puede resolver problemas matemáticos complejos e incluso explicar su proceso de pensamiento, paso a paso.

84. La nueva función Look and Talk de Nest Hub Max utiliza seis modelos de aprendizaje automático para procesar más de 100 señales en tiempo real para detectar si tiene la intención de hacer contacto visual con su dispositivo para que pueda hablar con el Asistente de Google y no solo dárselo. una mirada de paso.

85. Recientemente lanzaron búsqueda múltiple en la aplicación de Google, que le permite buscar tomando una foto y haciendo una pregunta al mismo tiempo. En I/O, anunciaron que más adelante este año, podrá tomar una foto o captura de pantalla y agregar «cerca de mí» para obtener resultados locales de restaurantes, minoristas y más.

86. Le presentaron un avance llamado «exploración de escena», en el que, en el futuro, podrá usar la búsqueda múltiple para desplazar su cámara y obtener instantáneamente información sobre múltiples objetos en una escena más amplia.

87. Hemos ampliado nuestro soporte para Project Shield para proteger los sitios web de más de 200 agencias gubernamentales ucranianas, medios de comunicación y más.

88. Estado de seguridad de la cuenta agregará un ícono de alerta amarillo simple para marcar las acciones que debe tomar para proteger su cuenta de Google.

89. Las protecciones contra el phishing en Google Workspace se están expandiendo a Documentos, Presentaciones y Hojas de cálculo.

90. My Ad Center ahora le brinda aún más control sobre los anuncios que ve en YouTube, la Búsqueda y su fuente Discover.

91. Las tarjetas virtuales llegarán a Chrome y Android este verano, agregando una capa adicional de seguridad y eliminando la necesidad de ingresar ciertos detalles de la tarjeta al momento de pagar.

92. En los próximos meses, podrá solicitar la eliminación de los resultados de búsqueda de Google que tienen su información de contacto con una herramienta fácil de usar.

93. Informática protegida, un conjunto de herramientas que ayuda a minimizar su huella de datos, desidentifica sus datos y restringe el acceso a sus datos confidenciales.

94. El cifrado en el dispositivo ahora está disponible para Google Password Manager.

95. Seguimos inscribiendo automáticamente a las personas en la verificación en dos pasos para reducir los riesgos de phishing.Logotipo de Google Store en la parte superior del edificio.

96. Se abre una nueva tienda de Google en Williamsburg.

97. Esta es nuestra primera «tienda de barrio»: se encuentra en un entorno más íntimo que destaca a la comunidad. Puede encontrarlo en 134 N 6th St., que abrirá el 16 de junio.

98. La tienda contará con una instalación del artista con sede en Brooklyn Olalekan Jeyifous.

99. Los visitantes allí pueden visualizar la vida cotidiana con los productos de Google a través de pantallas interactivas que muestran cómo nuestro hardware y servicios funcionan juntos, e incluso obtener ayuda práctica con los dispositivos de los expertos de Google.

100. Mostraron un prototipo de lo que sucede cuando llevaron tecnologías como la transcripción y la traducción a su línea de visión.