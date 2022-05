¿Punto final al pico y pala?: la minería sufre por la actual crisis cripto (pero asoma un buen negocio a largo plazo)

Expertos en minería explican los motivos por los cuáles es un momento ideal para sumarse a la movida. ¿Qué opinan los mineros independientes?

El reciente crack de las criptomonedas impactó primero a Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), pero rápidamente afectó al resto de la pizarra, con el fuerte desplome de Terra que pasó de u$s86 a los u$s0,15 y ahora lucha por sobrevivir.

La crisis de precios fue provocada por diferentes eventos, pero un gran detonante fue la decisión de la Reserva Federal (Fed) de subir las tasas para combatir la inflación en EE.UU., lo que redujo el interés en activos de alto riesgo.

Más allá de la caída, muchos mineros –quienes aportan su poder de cómputo para validar transacciones a cambio de recompensas– deciden aferrarse en este turbulento contexto a la concepción china de la palabra crisis, que está conformada por dos caracteres 危机 (Wei Ji): el primero es Wei significa "peligro" y el segundo, "oportunidad".

En diálogo con iProUP, expertos locales apuntan a los inversores que "estaban con ganas de meterse en la fabricación de cripto" y explican si es un buen momento o momento para empezar.

¿Es un buen momento para minar Bitcoin y Ethereum?

Facundo Casal, CEO de South American Miners (SAM), remarca a iProUP que "el precio que tenemos hoy para comprar Bitcoin es muy bueno (unos u$s30.000 por unidad), y también es un gran momento para meterse en la minería y crear BTC nuevos, que serán muy demandados en el futuro cercano".

"Hoy puede ser que lo veamos barato porque hay una oferta mayor, pero luego de cada halving, (hecho que ocurre cada cuatro años y en el cual la oferta de nuevos BTC se reduce a la mitad), los nuevos valdrán más porque son los que están en manos de los mineros, que controlan su emisión y circulación", destaca.

En el mismo sentido, Juan Aude, CEO de JA Miners, afirma a iProUP que "estas correcciones no son algo nuevo. Más bien se han dado a lo largo de los años. Por eso consideramos que es un muy buen momento para empezar a minar, por varios factores".

El más importante, según Aude, es económico. "Lógicamente, bajan los valores de los equipos, por lo que entrás con una inversión menor respecto a, por ejemplo, abril o mayo de 2021, cuando estaban por las nubes porque todos querían empezar a minar y entrar al mundo cripto".

En este punto, remarca que "cuando suban las cripto, se verá reflejado en la ganancia. Siempre conviene comenzar con precios más bajos para arbitrar".

En esa misma línea, Lisandro Del Soldato, cofundador de Gold Miners, explica a iProUP que los "equipos que hace cuatro meses daban un retorno de u$s500 por mes, los vendíamos en torno a los u$s8.000, mientras que actualmente están saliendo unos u$s5.000".

"Por ejemplo, si mañana Ethereum aumenta un 500%, la rentabilidad de los equipos se incrementará, al igual que los precios de las placas de video", añade.

¿Qué conviene minar: Bitcoin o Ethereum?

Casal asegura que este "es un buen momento para incursionar en la minería de criptomonedas, más precisamente de Bitcoin, para aprovechar su caída, que obliga a todos los fabricantes de equipos a bajar sus precios".

"Es lo que viene pasando en los últimos meses: ya pronostican que va a ser un año más 'frío' y por eso redujeron bastante los valores. Es una gran oportunidad también para aportar potencia a la red y crear nuevos bitcoins", subraya el CEO de SAM.

Aude coincide con el análisis y agrega que además "las empresas están desarrollando nuevas tecnologías que son muy rentables. Hay que recordar que ya se minó aproximadamente la mitad de los bitcoins totales: es una buena oportunidad para acaparar volumen y especular con el valor futuro".

"Siempre que uno mira los gráficos, Bitcoin es alcista a largo plazo y es la que arrastra al resto, ya sea en la suba o en la baja", asegura a iProUP Valeria Frias, criptominera y autora del libro Criptomonedas, guía para principiantes, que cuenta con prólogo de Martín Redrado.

Aude apunta que "no debe nunca olvidarse que es una inversión con un riesgo que viene atado. Lo importante es que, a nivel mundial, cada vez se registran más transacciones y transferencias en cripto: inmuebles, honorarios de deportistas, contratos, NFT. Eso también es una ventaja si ya tenés el activo".

El experto menciona el caso de ETH 2.0, que dejará de usar minado: "Es buen momento para estar en el mercado y empezar a minar la cripto que emerja y sea líder cuando ocurra el merge".

¿Existe alguna otra forma de aprovechar este momento más allá del minado?

Pablo Hernández, minero de Ethereum oriundo de La Plata, señala a iProUP: "Hoy, no sé si entraría a minar. Lo que sí haría, dada la baja, es comprar monedas".

Sin embargo, coincide con sus colegas en que "lo beneficioso hoy para empezar a minar es que, tras la caída de Ethereum, han bajado mucho los precios de los rigs (equipos), lo que abre una buena oportunidad para entrar: el valor es completamente proporcional a la cotización de la moneda".

Frias, por su parte, aconseja "a los que minan Ethereum que lo guarden, porque si llega cambiar el protocolo, su valor va a trepar dos o tres veces. Cada vez que la moneda baje tenemos la enorme y única oportunidad de comprar, holdear y después esperar que suba para sacar una diferencia", asegura.

Un minero de Palermo confía a iProUP: "Con un amigo, empezamos a minar cuando BTC estaba alrededor de u$s60.000 y Ethereum en u$s4.000. Ahí convenía, hoy ya no tanto".

"Actualmente, el reward –lo que recibe el minero– se mantiene estable. Pero el problema surge porque la recompensa no cambia y la moneda baja. Entonces, vos recibís la misma cantidad de cripto, pero menos dólares", grafica. Y añade que ahora "conviene más invertir, comprar ETH o Bitcoin, que están baratos, y vender cuando suban. Hoy es más rentable tradear que minar".

¿Cuáles son las estrategias a corto y largo plazo para los ahorristas de criptomonedas?

Los inversores independientes señalan que minar es sinónimo de una apuesta a mediano y largo plazo, mientras que tradear conviene en el corto, ya que permite hacer una buena diferencia a partir de las actuales fluctuaciones.

"Por ejemplo, si hoy comprás 3 BTC por un total cercano a u$s100.000 y vuelve a subir a u$s60.000 cada uno, con esa compra vas a ganar u$s80.000", grafica. Otro especialista del mercado, que minó en el arranque de BTC hace más de 10 años, coincide que "a priori, no es un buen momento para minar".

"En el caso de minería de Ethereum, obviamente, el que posee los equipos debe seguir en la actividad. Pero comprarlos ahora me parece una jugada 'muy peligrosa'", grafica.

Este exminero recuerda que la segunda divisa digital está muy próxima a no ser más minable: "Al cambiar de Proof of Work a Proof of Stake no habrá mercado para absorber toda la minería que hoy posee ETH".

Los expertos recomiendan el minado y el holding como estrategia a largo plazo y el trading a corto

"Viven pateando ese cambio. Iba a ser en junio, lo pasaron a marzo y ahora dicen que será en marzo de 2023. Invertir ahora en minería de Ethereum, sabiendo que las placas pueden ser inútiles en el mediano o corto plazo, me parece arriesgado", advierte.

Sin embargo, De Soldato afirma que si bien no "se podrá minar más Ethereum, se tendrá la chance de empezar a minar otra moneda. Es decir, se abrirá un mundo completamente diferente".

"Eso en realidad no debería preocupar. Así como ahora se mina Ethereum, hace tres años se minaba BTC, con estas mismas placas de video. Cuando ya no se pueda hacer con ETH, el minero seguirá teniendo Ethereum y minando otra criptomoneda, como ocurrió con Bitcoin", completa.

Del Soldato enumera otros factores para comenzar a minar con precios bajos: "En el peor de los casos –que es que las criptomonedas sigan en baja–, el minero tendrá un equipo que, a pesar de todo, le continúa dando dólares, porque la moneda tiene un valor", resalta.

"Otro factor importante, más allá de la rentabilidad mensual que dejan, es que cuando se compra uno de estos equipos, se pasa a tener un equipo con un valor de reventa alto", concluye.