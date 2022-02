Elon Musk activa Starlink en Ucrania para brindarle conectividad al invadido país

Elon Musk, dijo que el servicio de banda ancha satelital Starlink está disponible en Ucrania y que SpaceX está enviando más terminales al país

Elon Musk afirma que los satélites Starlink de SpaceX ahora están activos en Ucrania luego de una solicitud de los líderes de Ucrania para reemplazar los servicios de Internet destruidos por el ataque ruso.

La invasión no provocada de Vladimir Putin ha dejado partes del país sin Internet, mientras que SpaceX ha lanzado miles de satélites de comunicaciones para llevar la banda ancha a áreas del mundo de difícil acceso.

"El servicio Starlink ahora está activo en Ucrania. Más terminales en camino", tuiteó Musk.

Estaba respondiendo a un tuit de un funcionario del gobierno de Ucrania que le pidió a Musk que proporcionara estaciones Starlink al asediado país.

"@elonmusk, mientras intentas colonizar Marte, ¡Rusia intenta ocupar Ucrania! Mientras sus cohetes aterrizan con éxito desde el espacio, ¡los cohetes rusos atacan a la población civil ucraniana!", tuiteó el viceprimer ministro de Ucrania, Mykhailo Fedorov.

@elonmusk, while you try to colonize Mars — Russia try to occupy Ukraine! While your rockets successfully land from space — Russian rockets attack Ukrainian civil people! We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand. — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022

Si bien su implementación es extremadamente costosa, la tecnología satelital puede brindar Internet a las personas que viven en zonas rurales o en lugares difíciles de atender donde los cables de fibra óptica y las torres de telefonía celular no llegan. La tecnología también puede ser un respaldo crítico cuando huracanes u otros desastres naturales interrumpen la comunicación.

Musk dijo el 15 de enero que SpaceX tenía 1.469 satélites Starlink activos y 272 moviéndose a órbitas operativas pronto.

Por qué necesitan Starlink en Ucrania

El internet en Ucrania está afectado en el sur y el este del país, donde los combates han sido más intensos.

La conectividad de GigaTrans, el principal proveedor de internet de Ucrania, cayó por debajo del 20% de los niveles normales antes de volver a niveles más altos en la madrugada del viernes, según el observatorio de bloqueos de Internet NetBlocks.

«Actualmente observamos la conectividad nacional al 87% de los niveles ordinarios, una cifra que refleja las interrupciones del servicio, así como la huida de la población y el cierre de hogares y negocios desde la mañana del 24″, dijo a Reuters Alp Toker, director de NetBlocks.

«Aunque no hay un apagón a escala nacional, apenas se tienen noticias de las regiones más afectadas, y para otras existe el temor permanente de que la conectividad pueda empeorar en cualquier momento, aislando a amigos y familiares», dijo Toker.

Dear @elonmusk ???? Ukraine needs your support. Your stance and your actions matter. An appeal by our Minister of Digital Transformation here???? https://t.co/7dhrwApApZ — Ukraine / Україна (@Ukraine) February 26, 2022

La conectividad a Internet en Ucrania se ha visto afectada por la invasión rusa

Starlink terminals are coming to Ukraine! Thank you @elonmusk, thank you everyone, who supported Ukraine! pic.twitter.com/xHDYHunhsW — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022

El Observatorio Monash IP en Australia dijo que hasta ahora solo el distrito Obolonskyi de Kiev y partes centrales de Kharkiv, en el este de Ucrania, mostraban signos claros de fallas en Internet.

Otras anomalías podrían deberse simplemente a que algunas personas se alejan de sus computadoras, por ejemplo, al abandonar las ciudades, dijo Simon Angus, profesor asociado de economía que se desempeña como director del observatorio.

Mientras tanto, los funcionarios ucranianos publicaron más información sobre una supuesta operación de ciberespionaje bielorrusa que, según dijeron, estaba dirigida a cuentas de correo electrónico personales pertenecientes a las fuerzas de Kiev.

En una publicación de Facebook, el Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas de Ucrania dijo que los piratas informáticos no solo tenían como objetivo a los ucranianos, sino también a los polacos, rusos y bielorrusos, incluidas varias organizaciones de medios bielorrusas.

Mas solicitudes de ayuda

Fedorov también ha pedido a Facebook, Instagram, YouTube, Netflix y Google que bloqueen las cuentas rusas en respuesta a la invasión.

"También le pedimos (a Netflix) apoyo. Les pedimos que bloquearan el acceso de la Federación Rusa a Netflix y quitaran el contenido ruso. Creemos que sí les importa. ¡Paremos esta vergonzosa y sangrienta guerra!", tuiteó.