Estos argentinos lanzaron una app gastronómica viral que ya es deseada por los fondos de la región

Se trata de Morfy, una plataforma que recomienda lugares para ir a comer. Sus creadores cuentan su historia, ventajas y diferenciales

En el mundo emprendedor se dice que "una buena idea puede cambiar cualquier destino para siempre".¿Qué pasa entonces cuando una de esas ideas se comparte con amigos de toda la vida y juntos ponen manos a la obra para concretarla?

Algo de esto ocurrió con Juan Ignacio Caffa, de 23 años, economista graduado en la Universidad de Buenos Aires, cuando un día, mientras estudiaba en Europa gracias a un plan de intercambio, tuvo una idea y se dio cuenta que podía funcionar realmente.

"Morfy, como emprendimiento, surge estando de viaje de intercambio. Nace por la necesidad de querer encontrar comercios gastronómicos, buenos, de calidad, y no tener cómo hacerlo", le cuenta Caffa a iProUP.

Y añade: "Google Maps no me daba la solución que buscaba porque muestra de todo, incluso cosas que uno no ve, pero no está enfocada en la comida. Y eso era un punto a favor que tenía".

Con su regreso a la Argentina, Caffa le comentó la idea a Tomás Calvagna (23), su mejor amigo de la primaria en el Colegio Canadá School del barrio porteño de Caballito.

"Le conté la idea para ver si me podía dar una mano ya que él había conformado una ‘Comunidad Bajonera’ en redes sociales y, por aquel entonces, ya tenía unos 300.000 seguidores", cuenta Caffa.

Para su sorpresa, Calvagna se entusiasmó enseguida con la idea y se pusieron a trabajar. "Se copró enseguida con la idea. Pero teníamos un problema. Ni él ni yo sabíamos programar o codear", remarca.

De esa forma, el primer intento de Morfy se hizo con un app y un software que no terminaron de funcionar de la mejor forma.

"Pero se me ocurrió una idea que pude llevar adelante vía Twitter, donde también tengo una cuenta en la que comento hilos referidos de economía. Hice referencia a lo que nos pasaba y tuvimos suerte de que se pusiera en contacto con nosotros el integrante que faltaba", precisa.

Se cierra la mesa

Matías Tebele (28), tiene una desarrolladora de software llamada CodeaIT, y se interesó en poder crear la página. El cuarto integrante -por ahora- del proyecto es Mauro Campanella, también de 23, y también amigo de Calvagna y Caffa desde la escuela primaria.

De ese modo nació Morfy, una app argentina que recomienda lugares para ir a comer y que ya se encuentra bajo el radar de los fondos de inversión más imporantes de la región.

¿Por qué Morfy de nombre? Queríamos buscar un nombre para la Argentina, pero que también sirviera para América Latina. El final con la letra "Y" nos pareció que quedaba lindo. Además, muchas otras lo usan como Cabify, entre otras.

El proyecto Morfy surgió hace más de un año y medio, aunque la idea fue mucho antes del arribo de la pandemia de COVID-19.

"La pandemia estiró muchísimo el lanzamiento. Nos retrasó, pero bueno, era también algo lógico. Pero como sabíamos que la idea era buena y la queríamos lanzar de la mejor forma, tomamos la decisión de esperar", cuenta Caffa, actual CEO de Morfy.

Calvagna, por su parte, hace las veces de Chief Marketing Officer (CMO) y Tebele es el Chief Technology Officer (CTO) del proyecto que, con menos de dos meses de vida, consiguió hacerse viral y ya cuenta con más de 54.000 usuarios.

"De ese total unas 10.000 personas ya fueron a los comercios gastronómicos presentes en la plataforma, que ya son más de 250 locales", detalla Caffa.

El aliado fundamental

A partir de la 'Comunidad Bajonera' surgió "El Club del Bajón", una cuenta que en Instagram ya cuenta con 1.2 millones de seguidores, más de 1 millón en TikTok y casi otro millón en Twitter, el lanzamiento de Morfy alcanzó una repercusión importante. El Club del Bajón fundado por Calvagna también funciona como agencia de marketing para varios comercios gastrónicos de primera línea ubicados en Capital Federal.

El faltante

"A la hora de desarrollar Morfy veíamos que no existía una aplicación de su estilo. Sí para Delivery. Por aquel momento estaba Glovo, Rappi y PedidosYa. Pero no había una aplicación clara que te recomendara lugares para ir a comer", destaca Caffa.

Y añade: "los primeros proyectos similares a Morfy fueron Guía Oleo y Restorando, que luego fue comprado por The Fork. "Pero The Fork se fue en noviembre pasado y entonces no teníamos competidores. Quedó un vacío muy grande y ojalá lo podamos aprovechar".

Para lograrlo, Morfy está pensado para ser aprovechado por usuarios de todas las edades.

"Lo puede utilizar cualquier persona que salga a comer o tomar un café o ir a una pizzería. Solo debe bajarse la aplicación, registrarse y buscar en nuestros comercios adheridos. En cada local, la app va a mostrarle un descuento exclusivo por ser usuario de Morfy. Ese código -que brinda descuentos de hasta 60%- después se muestran a la hora de pagar en el local", detalla Caffa.

Y añade: "Muchos comercios a raíz de la pandemia dependían exclusivamente del delivery. Pero muchos locales necesitaban que la gente vaya a comer. Morfy hace eso, lleva gente a los comercios".

El desarrollo

El desarrollo del proyecto fue financiado por ahorros propios de Calvagna y Caffa, mientras que Tebele hizo el código para su correcto funcionamiento.

A partir de la buena repercusión en redes y la cantidad de veces que la aplicación fue descargada, varios de los fondos de inversión más importantes de la región ya se pusieron en contacto con los jóvenes argentinos para formar parte de lo que será, en principio, la primera ronda de financiación.

"Sí, estamos buscando levantar capital. Es decir, Venture Capital, para poder escalar la aplicación. Para un proyecto como el nuestro es vital. Lo mejor es que ya se han puesto en contacto con nosotros desde varios fondos", resalta el CEO de Morfy.

Los primeros clientes

"El Club del Bajón, sin dudas, y su Comunidad en las redes nos ayudó a conseguir los primeros clientes, pero también los comercios. Al tener una Comunidad tan grande detrás, muchos locales se interesaron en nosotros desde nuestra salida", añade Caffa.

La aplicación Morfy ya se encuentra disponible en la tienda Play Store, para dispositivos Androio y en la AppStore, para terminales Apple.

"Es completamente gratuita para los usuarios. Y desde que la lanzamos estamos por encima de cadenas muy importantes de comida rápida, a partir del ritmo de descargaras", sostiene.

En el caso de algún comercio interesado en sumarse a Morfy, puede contactarse con sus desarrolladores mediante redes sociales o por la misma aplicación.

"Solo le pedimos a cada uno fotos del comercio y de los productos. Después, le otorgamos un período de prueba Free trial, en el que no cobramos ningún tipo de suscripción", completa Caffa.

Tendencias y próximos pasos

El joven insistió que en el caso de Morfy, la llegada de la pandemia retrasó su lanzamiento, pero destacó que a partir de su salida, el crecimiento es exponencial, debido a que los comercios valoran que la aplicación los ayuda a dejar el delivery de lado.

"La gente después de tantos meses de pandemia quiere salir, y entonces el sector gastronómico se reactiva. De todos modos, sin los beneficios que nosotros le ofrecemos, a la gente aún le cuesta salir un poco", sostiene.

A diferencia de años atrás, el CEO de Morfy remarca que ahora existe "muchísima exposición de los comercios en las redes sociales".

"Todos se fijan cuántos seguidores tiene y sobre todo la valoración y reputación del local. Antes de ir a comer, cualquier persona agarra el celular para saber dónde le conviene ir", apunta.

Hasta el momento, Morfy solo funciona en locales ubicados en la Capital Federal. Pero el proyecto es mucho más ambicioso.

"Queríamos arrancar solo en Capital Federal para validar el modelo de negocio y ver si la gente estaba dispuesta a usar la aplicación y los comercios sumarse a la propuesta. Pero nuestra idea fue siempre crecer. Queremos expandirnos de a poco a diferentes ciudades y provincias de la Argentina. Y luego ir a los países más grandes de la región. Brasil o México y llegar si se puede a Colombia", completa.