Elon Musk lo vuelve a hacer: ahora Tesla aceptará pagos en Dogecoin, y se dispara su cotización

El dogecoin es una de las criptodivisas más populares entre el comercio minorista. Por eso, tras el anuncio de la tecnológica, su valor subió hasta en 18% hasta superar los 0,2 dólares.

La noticia de que Tesla comenzará a aceptar pagos con esta criptomoneda fue dada a conocer por el propio Elon Musk en sus redes sociales, en uno de esos mensajes bomba que suelen generar gran revuelo.

De hecho, en el sitio web de la tienda ya hay productos que se ofrecen en dogecoins. Por ejemplo, una hebilla para cinturón con el logo de la marca cuesta 835 dogecoins, es decir, 158 dólares, según el valor actual de la criptodivisa.

Una Cyberquad —la cuatrimoto de Tesla— para niños tiene un precio de 12.020 dogecoins (2.287 dólares) y una taza para café, 150 dogecoins (28 dólares).

Dogecoin comenzó como una de las tantas bromas que hace el multimillonario Elon Musk en sus redes sociales. Sin embargo, con el tiempo adquirió valor y notoriedad en el mundo cripto. Actualmente tiene una capitalización de mercado de 36.400 millones de dólares tras su lanzamiento a finales de 2013.

Esta criptodivisa entra en la categoría de los llamados 'memecoins', que son monedas criptográficas tan válidas como otras que existen el mercado, como bitcoin o ethereum. Esto quiere decir que con un dogecoin es posible adquirir bienes y servicios siempre y cuando el negocio acepte este tipo de pago.

