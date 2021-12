Unicornios e inversiones: ¿por qué el país debe apostar a la industria del conocimiento y la innovación?

Especialistas reconocieron que, más allá de la pandemia, la región incrementó su número de patentes y permitió el crecimiento económico. Los detalles

A veces todo suele suceder de forma contraria a lo que se piensa o estima. Algo de esto ocurrió a nivel regional con la innovación a raíz de la llegada de la pandemia. ¿Por qué? Mientras muchos analistas creían que iba a ser un año normal, sin tantas patentes, desde el inicio de la pandemia, América Latina fue una de las regiones donde más crecieron

Mariano Mayer, GP Newtopia VC, opinó que en realidad hubo un "cambio la mentalidad". "La Argentina y Latam es una región con muchos desafíos en el tema que se te ocurra, desde trabajo, salud, lo que sea. Y parece que los emprendedores le perdieron el miedo a encarar estos problemas", deslizó durante su presentación en Deep Digital, el encuentro entre líderes en innovación digital y tecnología en el que iProUP es main sponsor.

Según Mayer, "se rompieron prejuicios y si se podía resolver un sistema o sector con tecnología. Y esto desato la horda de emperadores para buscar los problemas que hay, se animan al problema que sea, lo encaran, un flujo de capitale puso a America latina como uno de los lugares para invertir".

En ese sentido, consideró que "la pandemia acelero el proceso de transformación digital porque rompió con muchos prejuicios con un cambio de mentalidad que se nota".

"Hay mucho consenso en el arco político de la importancia que hay en la economía del conocimiento. Un hito fue al ley de software, que con variantes fue implementada por muchos gobiernos. Tuvo un impacto claro esa política publica", remarcó.

"A veces se lo presta como una ecosistema enfrentado con otros, pero no es así. Este sector mejora a la transformación de los otros sectores", completó.

Donde poner el ojo

Pato Jutard, Co-founder Mural & GP Newtopia VC, resaltó que "el término unicornio no esta en la mesa interna como tema". "Siempre quisimos crecer y crecer grande para ser adoptado por millones, en nuestro caso estábamos adelantados porque la digitalización no estaba naturalizada hasta el año pasado", comentó.

Jutard detalló que las ultimas dos rondas de inversión que tuvimos fueron por video conferencia. "Antes si un inversor no podría ir manejando a tu oficina no cerraba el trato. La globalización dejó en claro que el talento no tengo nacionalidad", resaltó.

Recordó que la Argentina siempre fue un país diseñado para impulsar un modelo agro exportador, pero advirtió que "se debe atender que la económica de conocimiento si se puede ir en cualquier momento, entonces la competencia es entre países para atraer a ese talento".

¿De qué se trata el talento?

Los especialistas precisaron que a la hora de hablar de "Talento" se habla de desrrrolador de software, que actualmente "es el talento mas buscado y gana en dólares".

"Como en la Argentina no se pueden cubrir esos puestos, la única solución en la formación, previo a la pandemia era menor el problema, se atrae talento con rondas de inversión o haciendo parte de inverores a los propios empleados", comentó.

Asimismo, María Julia Bearzi, Directora Ejecutiva Endeavor, enfatizó que "el cambio del comportamiento de los usuarios fue por una cuestión de fuerza mayor".

"Esto provoco una terreno fértil para que muchas empresas saltaran al mote de unicornio, estas empresas generan trabajo e innovación, todo lo que esta bien para la Argentina", destacó.

Añadió que varias empresas crecieron porque había necesidad de soluciones financieras digitales, en varios firmas que ya venían traccionado pero con el cambio de consumo se convirtieron en unicornios.

Según la ejecutiva, "podría haber un impulso en exportaciones impositivas, reformas laborales, para facilitar las cosas y que el talento no se vaya". "Todos estamos en una carrera y no se puede dejar pasar, la calidad de innovación que tienen los argentinos y argentinas es increíble y no la podemos dejar pasar", opinó

Federico Jack, Angel Investor (Auth0 & Satellogic), remarcó que "la pandemia hizo que los bancos bajen sus tazas de interés entonces latinoameirca es un lugar interesante para que las empresas se quieran mudar".

"Hay sectores que esta inflados por el exceso de capital que hay pero se irán acomodando, hay mucho capital en Latam pero se verá que pasará en las próximas rondas", remarcó.

Diferenció la situación de lo que ocurre en el país respecto a la importación de satélites. "Para importar satélites necesitas firmas de 5 ministerios mientras que en Europa te ayudan financieramente", graficó.

"Acá siento que todavía no hah sido reconocido la economía del conocimiento, somos el único paso del mundo donde durante la pandemia para abrir una empresa había que hacerlo en papel y no online", fustigó.

"Se puede, no sé que necesita la sociedad o el gobierno para darse cuenta que si se puede crecer, la gente se tiene que animarse a hacer emprendimiento, porque es el único motor real para encender la económica", resaltó.

Coincidió en que "el problema mas importante es la retención de talento, ves proyectos increíbles pero sabes que no van a poder tener gente".

Jaime Macaya, CEO de Kavak, cuenta su experiencia a la hora de captar talento en la Argentina y la región

Por último, Jaime Macaya, CEO de Kavak, explicó que "antes era imposible pensar en comprar un auto online", y resaltó que "la pandemia incrementó el mercado e la compra y venta de autos usados en el país".

"La burocratizacion que hay en la Argentina es inviable. En Chile, por ejemplo, si se pide una audiencia con un oficial publico tiene la obligación de realizarla en 30 días. Los entes reguladores deberían querer traer mas transparencia a la regulación", resaltó.

Por último, destacó que la captación de talento fue un obstáculo ya que uno de los grandes móviles de la unión con Checkars era formar un gran equipo en Argentina. "Acá hay mucho talento por los unicornios que se crearon y eso es atractivo para afuera y genera oportunidades", completó.