Lanzan en Argentina el "PedidosYa" de la ropa: cómo funciona la app que quiere revolucionar la moda

La compañía nació hace cuatro años para ofrecer a las empresas otra forma de contacto y ventas con los clientes. Las claves del negocio

"Nuestro propósito es ayudar a las marcas emprendedoras que venían golpeadas desde antes de la pandemia y ahora lo están aún más". Quien habla es Nicolás Martinet, CEO de Vindu, "una aplicación para celulares donde lo que buscamos es hacer una especie de PedidosYa de la moda", explica.

"La industria de la indumentaria venía bastante golpeada desde hace un par de años, pero con la pandemia se hizo mucho más duro", relata Martinet a iProUP, y agrega: "Eso en un principio nos complicó porque estábamos con marcas chicas que no podían producir o bien no podían acceder a su producción que ya tenían porque les había quedado en algun deposito. Una vez que se empezó a abrir más todo, las marcas entendieron que tenían que vender en algún canal de ecommerce".

El objetivo de Vindu es que las personas se bajen una única aplicación (disponible para iOS y Android) donde conviven varias marcas de moda. "Así no se tiene que estar acordando del link de aquellas que les gustan. Tiene el diferencial de que a medida que el usuario va siguiendo marcas, Vindu le va recomendando otras según su perfil de moda", explica el emprendedor.

"Con Vindu también lo que validamos es que hacer una app para una marca es una inversión muy cara y no se justifica, porque los usuarios no usan aplicaciones de una sola marca. Con Vindu tiene todas las tiendas en un sólo lugar. El usuario tiene también la posibilidad de tener todo lo que le gusta en una wishlist que puede dejar abierta para que otros amigos puedan verla y así poder hacerte un regalo. Así ya saben qué te gusta, en qué talle y en qué color y no tienen que andar dando vueltas sin saber qué comprarte", describe el CEO.

Según el emprendedor, otro diferencial "es que en Vindu las marcas configuran su cuenta de Mercado Pago, por lo que tiene el control al 100% de sus pagos y de la mercadería. La idea es ir sumando nuevas herramientas de cobro".

Martinet tuvo la idea hace siete años, "pero no le di mucho más trabajo porque me pareció que todavía el mercado mobile estaba bastante verde. La retomamos hace cuatro años cuando vimos que se estaba viniendo fuerte el ecommerce y que la gente pasaba cada vez más tiempo con el celular", recuerda y agrega: "Nos dimos cuenta de que faltaba una solución donde pudieras descubrir productos y marcas emprendedoras. Quizás lo más parecido es un Instagram, pero eso está mezclado con las vidas de tus amigos y no nos cerraba".

Martinet recuerda que "hace cuatro años, cuando arrancamos con el proyecto, recibimos una inversión Friends & Family de u$s150.000 y con eso armamos el equipo. Tuvimos casi dos años de desarrollo en los que pasamos de cuarenta marcas a las ochenta que tenemos hoy. Ahora acabamos de abrir una nueva ronda de inversión de u$s100.000 con la que queremos terminar de validar nuestro modelo de negocios. En total tenemos más de 20.000 descargas en los stores de los cuales quedan 11.000 usuarios activos".

El modelo de negocios se basa en el cobro de una comisión sobre el valor de cada producto y hay tres planes:

El básico incluye una comisión del 10% sobre cada venta : "El vendedor tiene que darse de alta, configurar su cuenta de Mercado de Pago y de ecommerce, como Tiendanube. Si no lo tiene puede generarlo fácilmente desde la plataforma de Vindu", detalla

: "El vendedor tiene que darse de alta, configurar su cuenta de Mercado de Pago y de ecommerce, como Tiendanube. Si no lo tiene puede generarlo fácilmente desde la plataforma de Vindu", detalla El plan Professional, por su parte, cobra una comisión del 15% y le da al vendedor un ejecutivo de cuentas que se encarga de subir las fotos y las descripciones de los productos, de la gestión de contenidos y del control de stock

por su parte, cobra una comisión del y le da al vendedor un de los productos, de la gestión de contenidos y del control de stock El plan más alto es el Premium y cobra una comisión del 25%. A cambio, un ejecutivo de cuentas se encarga también del armado de los pedidos, el seguimiento de la compra y la realización de los envíos

Desde Vindu aseguran que no sólo le ofrecen a sus clientes una plataforma de ecommerce, sino que "con nuestro servicios intentamos darles también herramientas de comunicación, acciones con influencers, difusión, generarle contenido a la marca. También le estamos ofreciendo al usuario $500 de descuento en la primera compra y envío gratis a todo el país, con el objetivo de fomentar que la gente compre por Vindu, nos conozca a nosotros y conozca a las marcas".

Martinet asegura que trabajar en una región como esta es sumamente estimulante por el presente emprendedor de la región: "Está explotando, cada vez hay más unicornios e inversión y eso hay que aprovecharlo. Creo que hay una materia gris impresionante con grandes líderes y emprendedores que son modelos a seguir", asegura y concluye: "Lo que está bueno de este ecosistema es que hay gente queriendo ayudar a otros emprendedores y eso es a lo que se apunta".