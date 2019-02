8 hábitos de los emprendedores altamente efectivos

Cómo vives y trabajas cada día es la base de tu éxito. Aquí te dejamos ocho características de los emprendedores más eficaces del mundo

La eficacia se reduce a ser capaz de obtener los resultados deseados. Los emprendedores más exitosos han dominado el arte de ser eficaces porque eso los hace trabajar de manera más inteligente, eliminando los esfuerzos innecesarios y la pérdida de tiempo. El éxito no puede llegar si no hay una consistencia cuando se le aborda de manera perezosa, indecisa o impredecible. La eficacia se basa en la disciplina y la rutina, no en el talento ni en el ingenio. Los emprendedores exitosos se aseguran de ser detallados, organizados y de estar totalmente preparados antes de poner en práctica un objetivo o un plan.

Aquí te dejamos ocho características de los emprendedores más eficaces.

1.Son visionarios

Los emprendedores exitosos invierten una gran cantidad de tiempo pensando, creando y viendo hacia el futuro. La innovación es algo que se nos da de manera natural a todos si logramos ser lo suficientemente disciplinados para disfrutar del proceso de estar en constante descubrimiento. El uso de la imaginación es uno de los valores más poderosos de los emprendedores. Los emprendedores más eficaces se atreven a soñar, y luego hacen lo que haga falta para convertir sus sueños en una realidad. Esta calidad de visionarios los separa del resto de las personas que no se atreven a soñar en grande.

Los emprendedores sobresalientes no ven un límite para su creatividad, o su éxito, o su capacidad para ganar dinero, sino que tienen un impacto positivo y duradero en los demás mientras que se involucran en nuevas empresas.

2.Se despiertan temprano

Los emprendedores más eficaces suelen levantarse temprano. Apoyan la creencia de que el pájaro que se despierta primero se queda con el gusano. Empiezan su día visualizando lo que quieren lograr y con afirmaciones sobre el éxito. Varios incluso empiezan su día con algún tipo de actividad física porque así se despiertan más rápido y hacen que su sangre bombee por todo su cuerpo y que su mente esté activa y alerta.

Levantarse temprano y empezar pronto el día les permite llegar a la oficina antes que los demás y esto les da algo de tiempo para organizarse, poner en orden sus pensamientos y hacer listas de prioridades para organizar su día de una manera más eficiente.

3.Tienen horarios

Una de las formas más sencillas en las que los emprendedores exitosos aumentan su eficacia es a través de los horarios. Viven una agenda que prioriza sus responsabilidades y deja para después sus actividades recreativas. Socializar es importante, y los emprendedores exitosos reconocen el valor de salir y rodearse de gente, no sólo para hacer interacciones humanas y sentirse conectados a otros, sino porque estar con más gente reduce el estrés, lo que los lleva a ser más innovadores.

Los emprendedores más eficaces eligen un horario para socializar hacia el final del día, cuando las presiones laborales ya no están presentes. La disciplina de poner las responsabilidades primero ayuda a los emprendedores exitosos a disfrutar su tiempo libre, y a no tener que estar pensando todo el tiempo en las cosas que no hicieron durante el día.

4.Duermen

Los emprendedores exitosos aprecian la importancia del sueño para ser eficientes. Cuanto más duerman, más despiertos y más emocionalmente disponibles y mentalmente listos se sienten. En su libro The Sleep Revolution: Transforming Your Life, One Night at a Time, Ariana Huffington muestra una gran cantidad de evidencia documentada sobre la relación bidireccional entre el sueño y el estrés: la falta de sueño eleva la reactividad emocional y disminuye la tolerancia a la frustración, lo que contribuye a una noche más de mal sueño. Es un ciclo horrible. Si los malos patrones de sueño no se resuelven, la eficacia y el éxito se vuelven imposibles.

5.Viven con simplicidad

La simplicidad es el arma secreta de los emprendedores exitosos para aumentar su eficacia. Viven de manera casi obsesiva con rutinas simples y prácticas. Crear rutinas simples les ayuda a evitar cargas de trabajo que no pueden manejar. Y son mucho más productivos a la hora de lograr resultados cuando no están abrumados por el estrés. Esta es la razón por la que crean límites y barreras protectoras a su alrededor para cuidar su tiempo, en el entendimiento de que todo superhéroe necesita un día de descanso. Tom Dutta, en su libro The Way of the Quiet Warrior, nos enseña que no hay un camino hacia la eficiencia que no pase por cuidarnos a nosotros mismos.

6.Llevan un diario

Una de las formas más sencillas de aumentar la eficacia es desarrollando el hábito de llevar un diario. Los emprendedores más eficaces se ponen manos a la obra con una pluma y un papel y escriben lo que es importante para ellos, las cosas que fueron buenas y malas durante el día e ideas sobre cómo pueden mejorar. Escriben listas, objetivos, agradecimientos y en ocasiones simplemente escriben para darle salida a sus frustraciones.

Esta actividad relaja las emociones ocasionadas por el estrés o el conflicto y ofrece la oportunidad de desconectarnos de las cargas diarias de estar hablando constantemente, o escribiendo, o tomando llamadas, o cualquier otra distracción que acompaña al uso de los dispositivos móviles que no nos permiten desconectarnos totalmente. Los emprendedores exitosos valoran el hecho de tener un diálogo interno para transformar los pensamientos negativos en una voz positiva que se enfoque en superar obstáculos. Los emprendedores son más eficientes cuando están creando estrategias para enfrentarse a las adversidades.

7.Son flexibles

Tan importante como es la rutina, lo es entender la importancia de ser flexibles para adaptarse a las demandas en respuesta a circunstancias imprevistas o cambiantes. Ser lo suficientemente flexible para cambiar de dirección aumenta de manera considerable sus posibilidades de éxito, a la vez que abre la oportunidad para el aprendizaje, crecimiento y educación.

Las rutinas que siguen los emprendedores más exitosos están diseñadas para que su simplicidad les permita mantener su carrera y su vida sin importar las circunstancias que los rodeen. Los emprendedores más eficientes tienen el hábito de sólo necesitar las cosas más básicas. Esto aumenta su productividad porque están programados para trabajar y comunicarse sin necesitar nada más, independientemente de donde estén.

8.Son curiosos

Los emprendedores más eficientes ven al aburrimiento como el gran asesino del éxito, por eso se aseguran de nunca aburrirse. Felizmente pasan horas y horas trabajando y haciendo lo que aman. Han creado el hábito de ser abiertos y curiosos sobre todas las cosas de la vida y de su industria. Esta curiosidad los mantiene formulando preguntas y generando ideas para sus próximos pasos. Porque eligen ser abiertos y curiosos, es imposible drenar sus reservas creativas.

La curiosidad es simplemente otro aspecto que contribuye a su eficacia. Yo creo que la curiosidad es la clave que separa el éxito promedio del éxito en grande. En mi libro Success Equations: A Path to Living an Emotionally Wealthy Life enseño a la gente que los emprendedores eficientes nunca dejan de generar nuevas ideas o caminos que seguir.