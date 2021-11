Crecen las estafas cripto: ejemplos para reconocerlas y cómo no caer en ellas

Según expertos, antes de invertir en una moneda digital hay que estudiar muy bien el producto y la reputación de sus creadores, para no caer en una trampa

La criptomoneda "Squid" (calamar), inspirada en la serie coreana de Netflix "El juego del calamar", llegó a un máximo este lunes y en tres horas pasó de u$s89 por unidad a u$s2.861 por unidad.

Según la web Gizmodo, los creadores anónimos de la criptodivisa parecen haber "bajado la persiana" al proyecto, llevándose consigo la nada despreciable cifra de más de u$s2 millones.

Este tipo de robo se conoce "tirón de alfombra" y se produce cuando los creadores de una criptomoneda cambian sus activos por dinero real, drenando por completo el fondo de liquidez de la bolsa.

Como si esto fuera poco, este lunes el sitio web de la criptomoneda (SquidGame.cash) aparece offline y sus cuentas de redes sociales aparecen como no disponibles. La última publicación en su canal de Telegram simplemente menciona que "alguien está tratando de hackear estos días" su proyecto.

a semana pasada, CoinMarketCap informó que los propietarios de esta nueva moneda no la podían vender en la plataforma Pancakeswap, por lo que la mayoría de ellos no habrían tenido más remedio que contemplar impotentes la subida de su valor antes de desplomarse. Además, la plataforma no tiene ninguna relación con Netflix.

Las preventas de la divisa se iniciaron el pasado 20 de octubre y se agotaron en un segundo. Sus creadores anunciaron que el token sería la moneda de un nuevo videojuego en línea que arrancaría en noviembre y que iba a estar basado en la serie, según informó el sitio actualidad.rt.com

Una de las mas recientes estafas con criptomonedas estuvo relacionada con la serie de Netflix, El Juego del Calamar

Bitconnect

Trevor Brown, Craig Grant, Ryan Maasen, Michael Noble, y Joshua Jeppensen. Estos nombres a simple vista no parecen ser muy conocidos pero están detrás de uno de los esquemas ponzi más conocidos: Bitconnect.

Esta semana, después de tres años, vuelve a ser noticias ya que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acaba de anunciar que estas cinco personas enfrentarán cargos por la promoción Bitconnect.

Si bien Bitconnect cerró sus operaciones en el año 2018, esta semana la SEC va a presentar cargos contra los responsables, pero su cierre fue en medio de controversias. Uno de sus principales detractores fue Vitalik Buterin, el fundador de Ethereum mientras que desde la empresa atribuían la baja a "la mala prensa".

Las acusaciones fueron porque basaron en un esquema de remisión varios niveles, en el que prometían hasta un 40% de los intereses ganados. Más una bonificación de 0,25% día por cada préstamo, ya que para aquellos inversores que no llegaban con el capital, la empresa les ofrecía financiamiento.

En Bitconnect en poco tiempo, comenzaron a llegar las demandas de aquellos usuarios que buscaban recuperar sus activos. Hasta que desaparecieron sin dejar rastro. Por esto, este avance de la SEC cobra vital importancia, y plantea una luz de esperanza a los damnificados.

Otro fraude que conmovio al establishment cripto fue la de CryptoEats

PusToken

Otra estafa conocida es la de PlusToken. Meses después del desplome de Bitconnect, en abril del 2018, se lanzó otra plataforma semejante, PlusToken, creada por un grupo de chinos. Contaba con una billetera de criptomonedas con el "token" Plus asociado. A los inversores –que, además de bitcoines podían depositar también ethers– se les prometían grandes intereses que podían crecer aún más por el reclutamiento de otras personas. En el mejor de los casos, los beneficios mensuales podían alcanzar el 30% de la suma invertida, aseguraban los creadores de la plataforma, según Crypto News.

Hacia el 2019, la plataforma ganó popularidad en China –donde organizaba talleres de inversiones y eventos promocionales, ponía avisos en tiendas y supermercados– y en otros países de la región como Corea del Sur, Japón y Singapur. Sin embargo, ya en marzo los usuarios reportaron problemas con el retiro de fondos. Seis meses después, varios fundadores de PlusToken fueron arrestados en Vanuatu y en 2020 fueron aprehendidos 27 más. Según el Gobierno chino, el valor total de las criptomonedas involucradas superaba los 5.700 millones de dólares.

CryptoEats

Por otro lado estuvo CryptoEats, una app de reparto de comida basada en tecnología blockchain que, aparentemente, contaba con su propia criptodivisa llamada Eats.

El lanzamiento de CryptoEats fue anticipado por meses, para lo cual la empresa consiguió diversos reconocidos influencers británicos a partir de los cuales promocionó el inminente servicio.

CryptoEats llegó a lanzar un sitio web propio, cuentas en redes sociales y hasta un canal de Telegram en el que se anunciaban todas las novedades de la aplicación, así como de su propio token digital que permitiría pagar bienes reales con el mismo.

Sin embargo, a pesar de toda la expectativa generada a su alrededor, CryptoEats desapareció de internet apenas un par de días después de haber lanzado su moneda.

Posteriormente, sus aparentes desarrolladores transfirieron el equivalente a u$s500.000 a varias billeteras y luego procedieron a cerrar todos los canales de comunicación: el sitio web, las cuentas sociales y hasta el canal de Telegram se esfumaron.

Hay que tomar una serie de medidas básicas que comienzan por estudiar la reputación de la cripto en la que estás interesado

Contrarrestar el fraude

Con el objetivo de afrontar estos hechos, el servicio de educación del exchange, Binance Academy, provee información relacionada a la tecnología blockchain de forma gratuita. La misma, está disponible en más de 15 idiomas en diversos formatos como: textos, guías y videos para todos los niveles (desde principiantes hasta avanzados).

Las principales temáticas que ofrecen son:

Recomendaciones para hacer transacciones con criptomonedas,

Modos de ahorro en moneda digital,

Protección de inversiones e Identificación de plataformas ilícitas o no autorizadas.

"Se hace un llamado a los usuarios de plataformas de criptoactivos a no atender o hacer caso a posibles actos ilícitos, engañosos o estafas presentados por supuestas empresas y/o personas en donde señalen conexiones, alianzas o hasta relación laboral con Binance que pueda afectar de manera directa sus inversiones, intereses o expectativas", describieron desde Binance al respecto.