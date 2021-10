¿Manipula el mercado?: el creador de Ethereum cambió de forma inesperada 50 EHT

En un día clave para las criptomonedas, el creador de Ethereum, Buterin Vitálik hace una jugada estrategica¡ ¿ Era para seguirlo?

Bitcoin (BTC) aparece ahora imparable mientras que las demás critpomonedas, como las altcoin también se animan a pensar en alcanzaar nuevos picos máximos. Entre ellas Ethereum.

Por eso, su creador Buterin Vitálik acaba de cambiar 50 ETH por 1.87 m de UBI para luego "quemarlos". Es decir, que muchos usuarios siguieron al genio detras de ETH para incrementar su patrimonio. ¿Pero què hizo Vitalik?

Gastor Levar, fundador de Airtm, le comentó a iProUP: "Para no generar inflación, estas monedas se queman, se trata de una manipulación de mercado que no está bueno porque genera una incertidumbre en el mercado. Tratan de que la moneda suba, pero eso no pasa con Bitcoin. Esta gente tiene la posibilidad de quemar su propia moneda. Por ejemplo, es como si en argentina quemaran millones de pesos para frenar la manipulación".

Tras los pasos de Vitalik

UBI, es un token cuyo nombre proviene de Universal Basic Income (Ingreso Básico Universal). Según Santiago Siri, un early adopter de Bitcoin, UBI es una "forma de verificación de seres humanos descentralizada, en la que uno genera una prueba de sí mismo con un video en el que afirma su nombre y su dirección en la blockchain para demostrar que efectivamente tiene control sobre esa dirección".

El proyecto lanzó la primera implementación mundial de la Proof of Humanity (Prueba de Humanidad), un sistema de consenso en el que la validación de transacciones y la gobernanza de la red que se da por medio de la identidad digital, en oposición a:

Proof of Work (PoW, o prueba de trabajo): los usuarios pueden validar transacciones en base al poder de cómputo que ofrecen a la red, como el caso de Bitcoin y Ethereum a través de sus mineros

(PoW, o prueba de trabajo): los usuarios pueden que ofrecen a la red, como el caso de y a través de sus mineros Proof of Stake (PoS, o prueba de participación): quienes tengan mayor tenencia del activo nativo tienen más chances de validar operaciones. Este modelo lo usan Cardano y Polkadot, entre otras

Santiago Siri y Pia Mancini, fundadores de DemocracyEarth

"Hay una organización autónoma distribuida (DAO), cuyos miembros son identidades verificadas en proof of humanitity, que puede modificar el código del contrato inteligente o controlar la variable de emisión", señala Siri.

Según el emprendedor, "eso va a ser un factor determinante: tenemos múltiples actores en el ecosistema: beneficiarios e inversores, y cada uno tiene intereses distintos. "En función de eso iremos tratando de que la comunidad, porque ya no está dentro de mi control, vaya buscando un punto de equilibrio en la emisión", remarca Siri.

Según cuenta Siri, "el UBI se emite automáticamente por cada humano verificado, es algo programado en la lógica del contrato inteligente y está diseñado para que sea compatible con Proof Of Humanity".

Además, revela que "es el primer token en Ethereum que streamea (distribuye los fondos) a las billeteras en tiempo real, lo cual es una innovación bastante importante".

Pero siguiendo los pasos de Vitalik, poseedor de ETH, los cambio y luego los quemó. Es decir, que al quemarlos los destruyó reduciendo la oferta de UBIS disponilbles. Según la página de Satoshi Tango explican de qué se trata la quema y por qué se realiza.

¿Qué es la quema de tokens?

Cuando hablamos de quema de tokens nos referimos a la eliminación permanente de las monedas de criptodivisas existentes de la circulación. La práctica de la quema es común en la industria y es bastante sencilla. La quema de tokens es una acción intencional tomada por los creadores de la moneda para "quemar", o eliminar de circulación, un número específico del total de tokens disponibles que existen.

Hay varias razones para quemar tokens de esta manera, pero generalmente el procedimiento se utiliza para fines deflacionarios. Aunque las cadenas de bloques más grandes como Bitcoin y Ethereum generalmente no emplean este mecanismo, la quema a menudo es utilizada por altcoins y tokens más pequeñas para controlar el número en circulación, proporcionando mayores incentivos a los inversores.

El mecanismo de quema es exclusivo de la criptomoneda, ya que las monedas fiduciarias habituales no suelen "quemarse", aunque el flujo de moneda disponible está regulado de otra manera. La quema de tokens es similar a la noción de recompra de acciones por parte de corporaciones públicas, que reducen la cantidad de acciones disponibles.

La jugada de Vitalik

¿Cómo se realiza la quema de tokens?

La quema de tokens puede realizarse de diferentes maneras. De todos modos, el objetivo siempre será reducir el número existente de tokens disponibles.

Aunque suena extremo, quemar tokens no las desintegra literalmente, pero las vuelve inutilizables en el futuro. El proceso implica que los desarrolladores del proyecto vuelvan a comprar o retiren la moneda disponible de la circulación eliminandolas de la disponibilidad. Para hacerlo, las firmas de los tokens se colocan en una billetera pública irrecuperable conocida como "eater address" que es visible para todos los nodos pero permanentemente congelada. El estado de estas monedas se publica en blockchain.

Hay diferentes formas en las que los proyectos queman tokens y estas varían según el propósito del proceso. Algunos emplearán una quemadura única una vez que se complete su ICO (oferta inicial de monedas) para eliminar de la circulación cualquier ficha no vendida como incentivo para los participantes.

Mientras tanto, otros prefieren quemar monedas periódicamente a intervalos y volúmenes fijos o variables. Binance, por ejemplo, quema tokens trimestralmente como parte de un compromiso para alcanzar los 100 millones de tokens BNB quemados. El volumen de monedas cambia en función del número de operaciones realizadas en la plataforma cada trimestre.