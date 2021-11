Netflix lanza su servicio de videojuegos: así podés descargar gratis juegos en tu Android

El éxito de la plataforma de streaming le permite probar nuevas posibilidades de negocios y ahora le llegó el turno a los videojuegos

Tras realizar varias pruebas en diversos territorios, Netflix anunció que está lista para entrar de lleno en el mundo de los videojuegos.

A partir de mañana los usuarios del gigante del streaming que utilicen el sistema operativo Android van a poder jugar varios juegos inspirados en las series más populares que se pueden ver en su plataforma, a través del servicio Netflix Juegos.

Mucho más que películas

A través de su blog oficial la empresa comentó: "ya sea que estés deseando un juego casual que pueda comenzar desde cero o una experiencia inmersiva que te permita profundizar en tus historias favoritas, queremos comenzar a construir una biblioteca de juegos que ofrezca algo para todos. Estamos en los primeros días de la creación de una gran experiencia de juego y nos complace llevarte en este viaje con nosotros".

Lo interesante del servicio es que no es necesario pagar una suscripción extra o realizar pagos aparte. Con la cuenta base podés acceder a una lista de juegos para Android que por el momento es corta pero que se estima que irá creciendo con el tiempo. La lista de juegos disponibles en el lanzamiento es:

Stranger Things: 1984

Stranger Things 3: The Game

Shooting Hoops

Card Blast

Teeter Up

Desde la cuenta de Twitter de Netflix Argentina comentaron: "mañana, Netflix Juegos llega a la app de Netflix, Primero para Android, pero iOS está en camino. Lo que me emociona ofrecerles juegos exclusivos, sin anuncios, sin tarifas adicionales y sin compras dentro de la aplicación no tiene nombre. Bah, sí, es Netflix Juegos"

Mañana, Netflix Juegos llega a la app de Netflix ???????? Primero para Android, pero iOS está en camino. Lo que me emociona ofrecerles juegos exclusivos, sin anuncios, sin tarifas adicionales y sin compras dentro de la aplicación no tiene nombre. Bah, sí, es Netflix Juegos ❤️ https://t.co/lKoBXkO3rd — CheNetflix (@CheNetflix) November 2, 2021

Cómo descargar los juegos

El logo de Netflix Games

Para usar los juegos en tu celular, vas a encontrar una sección "juegos" dentro de la app de Netflix en la que tenés que elegir el juego a descargar. Los juegos estarán disponibles en varios de los idiomas que se encuentran en la plataforma, por lo que se ejecutarán por defecto en el idioma en el que uses tu cuenta.

En caso de que el lenguaje utilizado no esté disponible, el juego se podrá jugar en inglés por defecto.

Estos juegos no poseen microtransacciones por lo que se pueden jugar sin interrupciones, algunos también se pueden jugar sin necesidad de Internet y no estarán disponibles en los perfiles para chicos. Si bien todavía no se informó de una fecha específica de lanzamiento, se supo que eventualmente este servicio llegará a dispositivos iOS.