Llegó Star+ a la Argentina: ¿cuánto cuesta cada plataforma de streaming y cuál es la más barata?

Podés usar tu nombre de usuario y contraseña de Disney+ para suscribirte a Star+ y de esta manera conseguir la oferta combinada Combo+

Star+ ya está disponible en Argentina y varios países de Latinoamérica. Se trata de una nueva plataforma de streaming con la que Disney intenta quedarse con el público juvenil y el adulto en un mismo lugar.

En Europa, Star+ se se comercializa como marca incluida en Disney+, pero en Argentina y en la región, están separadas.

Star Plus (Star+) tendrá más de 800 títulos en 2021. Comenzará con 250 y tiene planeado lanzar el resto durante el año.

El nuevo servicio presenta a ESPN, incluyendo a varias ligas y competencias deportivas con transmisiones en vivo, y a las 32 temporadas de "Los Simpson" como sus principales atractivos.

También las series y películas de lo que antes era Fox, es decir, 20th Century Studios, 20th Television, Searchlight Pictures.

Y se suman producciones originales para la región latinoamericana, como "Terapia alternativa" y estrenos exclusivos como "Nomadland", la ganadora del último Óscar.

Otro dato importante es que podés usar tu nombre de usuario y contraseña de Disney+ para suscribirte a Star+ y de esta manera conseguir la oferta combinada Combo+.

¿Cuánto cuesta el servicio de Star Plus en Argentina?

Hay diferentes planes para contratar, ya que depende del uso particular y de si tenés contratadas otras plataformas de streaming.

Puntualmente, hay tres planes diferentes:

Combo: DISNEY+ Y STAR+ : es para quienes ya tienen el servicio de Disney Plus o quieren contratarlo y sumar Star Plus (Star+). En este caso, el precio final de ambos servicios será de $995 por mes .

: es para quienes ya tienen el servicio de Disney Plus o quieren contratarlo y sumar Star Plus (Star+). En este caso, el precio final de ambos servicios será de . Star+ mensual : en el caso de que solo quieras contratar el servicio de Star+ el precio final será de $880 por mes .

: en el caso de que solo quieras contratar el servicio de Star+ el precio final será de . Star+ anual: esta última opción ofrece contratar el servicio por un año por un precio final de $8.800 anuales . Esto significa que ahorrarías $1.760 anuales, ya que si pagás de forma mensual el servicio te costará un total de $10.560 por año.

Hay una gran variedad de dispositivos móviles compatibles y de TV conectados a Internet, como consolas de juegos, reproductores multimedia para streaming y televisores inteligentes.

El servicio permite realizar descargas en hasta diez dispositivos y utilizar hasta cuatro pantallas a la vez sin costo adicional, además de incluir los controles parentales para cuidar a la familia.

¿Cuánto salen las demás plataformas de streaming en Argentina?

Netflix

Plan básico (un solo dispositivo, SD) : $279 membresía + $178,56 impuestos. Total $457,56

: $279 membresía + $178,56 impuestos. Total $457,56 Plan estándar (dos dispositivos en simultáneo, HD) : $459 membresía + $293,76 impuestos. Total $752,76

: $459 membresía + $293,76 impuestos. Total $752,76 Plan premium (cuatro dispositivos, 4K+HDR) : $669 membresía + $428,16 impuestos. Total $1.097,16

Amazon

Abono mensual: $523 precio final

Disney+

Abono mensual: $385 precio final

HBO Max

Plan móvil: $359 precio final

Plan estándar: $529 precio final

(Podés conseguir hasta un 33% de descuento si se contrata por tres, seis o 12 meses)

Paramount+

Abono mensual: $299 precio final

Apple TV+

Abono mensual: 4,99 dólares, con impuestos incluidos

MUBI

Abono mensual general: $399

Abono mensual para estudiantes: $229

Qubit

Abono mensual: $499 precio final

¿Qué se puede ver en Star+?

"Queremos imitar nuestra exitosa estrategia con Disney+ usando su plataforma técnica, con contenido que ya poseemos y distribuyendo bajo una marca internacional que ya tenemos, que es, por supuesto, Star", informó Bob Chapek, el CEO de Disney.

Con tu nombre usuario de Disney+, te suscribís a Star+ y conseguís la oferta combinada Combo+

En la plataforma hay una gran cantidad de contenido deportivo de calidad. Por primera vez en América Latina, llega ESPN al streaming, presentando un amplio abanico de eventos y shows en vivo con su calidad inigualable de producción e imagen.

Partidos de fútbol de la UEFA Champions League, UEFA Europa League, LaLiga de España, Premier League de Inglaterra, Ligue 1 de Francia, Serie A de Italia; así como de los Grand Slam y los torneos ATP y WTA de tenis; NBA; NFL; Tour de France en ciclismo; PGA Tour y The Masters en golf, rugby incluyendo Los Pumas, URBA, Sanzaar, Seis Naciones y SLAR.

Al mismo tiempo, Star+ ofrecerá exitosos shows producidos en Argentina, como SportsCenter, ESPN Fútbol 10, ESPN F12, ESPN F90, ESPN F360, ESPN F Show, ESPN FC, ESPN Fútbol Táctico, entre otros.

En cuando a producciones nacionales y latinoamericanas: "Santa Evita", "No fue mi culpa" y la tercera temporada de "Impuros"; comedias, como "El Galán" y "Los Protectores"; biopics, como la historia de Pancho Villa y la historia de Silvio Santos; comedias dramáticas, como "Terapia alternativa" y "El Encargado"; docu-realities, como "Bios. Vidas que marcaron la tuya" (episodios de Titãs, Calamaro y Aterciopelados); y el thriller "Insania".

Sobre las producciones internacionales, podrás encontrar películas y series entre las que se destacan la serie de comedia e intriga "Only Murders in the Building" -protagonizada por los actores Steve Martin y Martin Short, y la actriz y cantante Selena Gómez-, y el drama biográfico "Pam & Tommy", con un elenco liderado por la actriz Lily James y el actor Sebastian Stan.

Podés ver todas las temporadas de series como: "This is Us", "The Walking Dead", "American Horror Story", "Mayans M.C.", "Pose", "Outlander", "Genius" (de National Geographic), "Snowfall", "9-1-1", "S.W.A.T." y "The Resident", además de "Grey´s Anatomy", "24", "Homeland", "Modern Family", "Lost", "How I met your Mother", "The X Files" y "Prison Break".

Además, se incluirán biopics como "Dear Mama" -sobre el ícono del hip hop Tupac Shakur- y "Pistol", sobre el guitarrista de la banda Sex Pistols, Steve Jones; por último, se destacan producciones de ficción en tono de drama y comedia, como "The Big Leap", "Maggie", "Queens", "Our Kind of People" y "The Wonder Years".

Producciones originales de Star Plus

Star Plus cuenta con producciones originales como: "Big Sky", "Love Victor", "Dollface", "A Teacher", "Rebel", "Helstrom", "Y: The Last Man", "Black Narcissus" y "Hip Hop Uncovered".

El 31 de agosto se estrenó exclusivamente en la plataforma la temporada número 32 de "Los Simpson", la icónica y multipremiada serie que por primera vez estará disponible completa en una misma plataforma.

Otras producciones animadas que integrarán el catálogo son las series creadas por Seth MacFarlane "Family Guy", "American Dad!" y "The Cleveland Show", "Futurama", "Bob’s Burgers" y "Duncanville".

En octubre, llegarán "Crossing Swords" y "The Great North", en noviembre "Marvel’s M.O.D.O.K." y en el transcurso de 2022 llegarán "Marvel’s Hit Monkey" y "Little Demon", entre otras.