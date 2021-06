Abono más barato, estrenos del cine y series premium: cómo es HBO Max, el nuevo streaming que llega al país

Con un abono más barato para móviles, la nueva plataforma tiene una propuesta fuerte en contenidos icónicos y con las producciones de Max Originals

Se acaba de sumar un nuevo jugador a la oferta disponible de servicios de video on demand en la región. Según anunció WarnerMedia, su plataforma de streaming HBO Max ya está disponible suscribirse en 39 países de América Latina –incluyendo a la Argentina– y el Caribe.

Hasta ahora, el servicio solo podía contratarse en Estados Unidos desde su lanzamiento en mayo del año pasado y con el desembarco regional, HBO Max amplía su catálogo de series y películas para los abonados que ya tienen HBO Go y llega a nuevos usuarios con la propuesta de "una experiencia de streaming totalmente nueva", según promete la compañía.

Pablo Mancuso, presidente de Accion Group, consultora de negocios de video, afirma a iProUP que la llegada de este jugador termina de configurar cuáles son las potencias que se enfrentan en la guerra del streaming y permitirá, además, tener datos concretos sobre cómo afecta en la región y cuáles son los patrones de consumo de los abonados.

El experto agrega que este nuevo servicio tiene las credenciales necesarias para ser un player de peso. "Por el contenido de alta calidad y además porque, a diferencia del resto de los jugadores, HBO ya tiene un brazo de distribución muy importante en la región por su red de TV Paga y una cantidad de clientes que ya tienen HBO Go", completa.

¿Qué pasará con HBO Go?

Esa marca será discontinuada y reemplazada por HBO Max. Los clientes que accedían a la vieja plataforma a través de un proveedor de TV Paga, tienda digital o directamente desde HBO Go pasarán a tener acceso a HBO Max automáticamente desde el 29 de junio.

Eso sí, al ser una aplicación completamente nueva, las personas deberán actualizarla en sus dispositivos y crear un nuevo usuario ingresando sus datos, como nombre, apellido y correo electrónico. Tampoco se actualizarán las preferencias de búsqueda ni la lista de reproducción.

HBO Max ofrece un suscripción "económica" para quienes desean sólo consumir contenidos desde equipos móviles

Los abonados que todavía tengan activa la suscripción a HBO Go tienen acceso a HBO Max hasta que termine el ciclo de facturación actual y una vez que comience el nuevo, el precio se ajustará a la tarifa vigente para ese momento.

Enrique Carrier, experto en Telecomunicaciones y director de Carrier y Asociados, señala a iProUP que este lanzamiento le permite a la compañía unificar los diferentes modelos que ofrecía hasta ahora con HBO, HBO Go y HBO Now, bajo la marca Max.

Por otra parte, el experto remarca que es un paso más en la tendencia de los productores de contenido para llegar directamente al consumidor final. "Les permite tener mayor conocimiento y una relación directa para capitalizarla mejor, a diferencia de cuando se vende a través de un cable, en el que ese vínculo lo posee el operador", señala Carrier.

¿Cuánto cuesta?

La plataforma ofrece solo dos planes diferentes: uno para quienes desean aprovechar los contenidos desde celulares y tablets, y otro más "potente" –y caro– para quienes prefieran consumirlos a través de su televisor.

También brinda una semana de prueba gratis y una "zona de degustación" para ver, sin costo extra, una selección de series y documentales. Además, las suscripciones por períodos recurrentes de tres o 12 meses están disponibles con descuentos de hasta el 30%.

Plan Móvil

Este abono, dirigido a usuarios de tablets y smartphones, permite el acceso a un dispositivo a la vez, reproducción en definición estándar, descarga de hasta cinco series y películas. Sus valores son:

$219 por mes

$591 por tres meses ($197 por mes)

$1823 por 12 meses ($152 por mes)

Plan Estándar

Esta suscripción permite el acceso a través de tres dispositivos en simultáneo, reproducción en calidades HD y 4K, descarga de 30 series y películas y configuración de cinco perfiles personalizados.

En este caso, los valores son:

$323 por mes

$872 por tres meses ($290 por mes)

$2.738 por 12 meses ($228 por mes)

Además HBO Max ofrece un período de prueba de 7 días, mientras que aquellos usuarios de HBO a través de Claro y DirecTV lo pueden usar sin costo adicional. También hay un 50% de descuento para quienes se suscriban antes del 31 de julio.

Luis Durán, Gerente General de HBO Max en la región, adelanta que la estrategia contempla un abono que se ajusta a cada país y a la situación particular que generó la pandemia.

"Solo 33% de los hogares de América Latina está disfrutando de un servicio de streaming premium, lo que genera una gran oportunidad para estimular la adopción haciendo cosas disruptivas en oferta y distribución", remarca.

Además de contratarse de forma directa, HBO Max puede suscribirse en la región a través de AT&T México y socios regionales como DIRECTV Latin America, SKY Brasil y DIRECTV GO, y Grupo América Móvil (Claro) que ofrecerán HBO Max. Los abonados con suscripción a la programación "lineal" de HBO a través de socios de distribución participantes tienen acceso a HBO Max sin costo adicional.

Por el momento, estos son Claro Video (México), Claro (Brasil), Claro (Latam), Oi (Brasil), Tim (Brasil), TotalPlay (México), VIVO (Brasil), VTR (Chile), pero se irán anunciado otros socios en los próximos días.

El contenido

Las series y películas disponibles en la nueva plataforma son una parte esencial de la estrategia de HBO Max para crecer su porción de la torta, que hoy tiene 44 millones de suscriptores. Así, planea acercar posiciones con los líderes del mercado, como son:

Netflix, que cuenta con 207millones de abonados

Amazon Prime Video (175 millones)

Disney+ (103 millones)

HBO Max incluiye el catálogo de HBO Go y las series y películas Max Originals, marca que da cobijo a todo el contenido original. También está disponible lo mejor de los sellos de WarnerMedia: Warner Bros, New Line Cinema, DC, CNN, la biblioteca de Turner, Crunchyroll, Rooster Teeth, Looney Tunes, entre otros.

De esta forma, los usuarios tienen acceso a las temporadas completas de series icónicas como Los Soprano, The Big Bang Theory, Game of Thrones o Sex and the City, y de franquicias como Harry Potter, El Señor de los Anillos y Matrix.

A diferencia de Netflix, HBO Max dosifica el contenido en lugar de lanzar temporadas completas

Para competir contra Disney, que posee en su catálogo programación de la editorial de comics Marvel, en el caso de HBO Max están los superhéroes del catálogo de DC, que incluye títulos como: La Liga De La Justicia De Zack Snyder, Mujer Maravilla 1984, Guasón, Superman and Lois y Doom Patrol, entre otros.

Además, imita la estrategia de Neftlix de contar con programación producida a nivel local: HBO Max anunció que trabaja en al menos 100 proyectos de contenido latino en Brasil, México y Argentina, que le permitirán asegurarse el engagement de la región.

Pero hay dos perlitas que el nuevo player tiene reservadas para endulzar a sus suscriptores:

La promesa de colgar en la plataforma los films estrenados en salas de cine, 35 días después de su première y sin costo adicional

El acceso exclusivo a la UEFA Champions League

En efecto, el contenido es clave en la competencia que será más descarnada por retener a un abonado cada vez más habituado a saltar de una plataforma a otra en busca de lo que quiere ver.

Principalmente, porque –a diferencia de Estados Unidos– los suscriptores latinoamericanos no tienen la capacidad económica para sostener el abono de varios servicios en simultáneo. Sin embargo, la capacidad de competir con el mejor contenido no es tan simple en un mercado cada vez más concentrado.

"Estamos frente a grandes jugadores globales con capacidades económicas para entrar a un juego al que no todos pueden entrar", dice Mancuso. Agrega que eso implica que el resto deba buscar alianzas o fusiones para robustecer sus propuestas, como Disney-Fox, WarnerMedia-Discovery y Amazon-MGM, e incluso Netflix, que no descartó la compra de compañías de contenidos audiovisuales.

"Pareciera que hay que tener estos volúmenes para poder participar y los desafíos son parecidos para todos: ya no es sólo el músculo de crecimiento, sino la retención de usuarios", dice Mancuso.

En ese sentido, HBO Max replica un modelo que ya implementan Paramount+, Disney+ y Amazon Prime Video: la dosificación del contenido original en episodios semanales en lugar de lanzar una temporada completa, la estrategia que popularizó Netflix.

El objetivo es evitar el binge-watching (atracón) de series para generar una mayor fidelización de los abonados. Pero, además de retenerlos, hay una búsqueda de modelos diferentes de consumo para que producciones tan costosas no sean devoradas en apenas un fin de semana.

El arribo de HBO Max a la región y las fusiones y adquisiciones del resto de los jugadores están terminando de perfilar un escenario que cuestiona nuevamente el rol de los proveedores de TV Paga, que ven cómo las grandes productoras inyectan contenidos en sus propias plataformas.

Pero la economía digital otorga mayor vigor a un viejo mantra: el cliente siempre tiene la razón. A futuro, restará ver cómo las tendencias de consumo delinean el mercado del entretenimiento digital.