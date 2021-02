Netflix, HBO Go, DirecTV y Disney+: cuánto cuesta el "paquete streaming" y cómo podés ahorrar en TV por cable

Las empresas presentes en la Argentina agudizan su ingenio para no perder terreno y ganar nuevos usuarios antes de la llegada de nuevos competidores.

La pandemia generó un crecimiento exponencial de las plataformas de streaming en todo el planeta. Y la Argentina no fue la excepción. La mayor cantidad de horas que las personas pasaron dentro de sus hogares, sobre todo en el inicio de las medidas de aislamiento, provocó que la cantidad de usuarios aumentara de una forma impensada apenas meses atrás.

En la Argentina, al igual que en buena parte del mundo, Netflix lidera el segmento al contar con presencia en 190 países y más de 204 millones de usuarios con membresías de pago.

No obstante, la empresa lentamente empezó a contar con más rivales de peso en suelo albiceleste: DirecTV GO, HBO GO, Pluto TV, Disney+ y Amazon Prime Video, entre otros. Pero la lista crece.

A mediados de enero, Paramount confirmó el arribo de Paramount+, que llegará el 4 de marzo a EE.UU., si bien varios rumores sostienen que ocurrirá en simultáneo con el resto de América Latina, Argentina incluida.

¿Cuál es la oferta actual de las diferentes compañías ya presentes en el país? a continuación, los detalles

Desde su arribo a la Argentina, en 2011, su objetivo principal fue posicionarse como una opción de entretenimiento de calidad y otorgar a sus usuarios la chance de acceder a series, películas y documentales de todo el mundo.

"A partir del 2013, comenzamos a producir contenido original como House of Cards, Arrested Development y Orange is the New Black", recuerdan desde la empresa en diálogo con iProUP.

Al ser un servicio por Internet, está enfocado en brindar mejoras continuas para que las recomendaciones, búsquedas y subtítulos y doblajes les permitan a sus miembros configurar sus perfiles, encontrar sus historias favoritas y mirarlas desde cualquier dispositivo.

"El año pasado, la compañía invirtió en contenido argentino en películas, series y documentales, lo cual es una buena noticia para los creadores locales, sus socios de producción y los miembros que tienen aún más opciones como por ejemplo", señalan.

Entre esos títulos se destacan: "Crímenes de familia"; "Carmel: ¿quién mató a María Marta?"; "El cuaderno de Tomi"; "Casi feliz"; "La corazonada"; "Puerta 7"; "Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada" y "Fangio: el hombre que domó a las máquinas".

Además de los estrenos locales, su catálogo posee películas y series de contenido del mundo, documentales de grandes figuras de la música y del deporte, y especiales de comedia. Y ofrece:

Lista de Top 10 : diseñada para ayudar a los usuarios a encontrar qué ver más fácilmente y elegir entre las series y películas más populares

: diseñada para ayudar a los usuarios a y elegir entre las series y películas más populares Descargas Inteligentes : elimina el episodio cuando se termina de ver y automáticamente descarga el siguiente

: y automáticamente descarga el siguiente Nueva interfaz de TV : posibilita una experiencia de Netflix más fácil e intuitiva

: posibilita una experiencia de Netflix más Control Parental : dota a los padres de herramientas para decidir qué contenidos y cuándo consumen sus hijos

: dota a los padres de herramientas para decidir qué contenidos y cuándo consumen sus hijos Velocidades de reproducción: permite acelerar (1.25x and 1.5x) o ralentizar (0.5x y 0.75x) en celulares y tablets

Actualmente, Netflix ofrece los siguientes planes para satisfacer distintas necesidades con un catálogo ilimitado de series y películas:

Básico : cuesta $279 y permite acceder únicamente a una pantalla y descargar el contenido en un solo dispositivo

: cuesta y permite acceder únicamente a y descargar el contenido en un solo dispositivo Estándar : por $ 459 se pueden usar dos pantallas al mismo tiempo y descargar en dos dispositivos . La calidad de video es full HD

: por $ se pueden usar al mismo tiempo y descargar en . La calidad de video es Premium: ofrece resoluciones full HD y Ultra HD desde cuatro pantallas al mismo tiempo. Cuesta $669

DirecTV GO

Actualmente, uno de los grandes competidores de Netflix es DirecTV GO, que también utiliza el formato over the top (OTT, por su sigla en inglés), que designa a los servicios de contenidos que fluyen por una red que no es propia.

"DirecTV GO ofrece contenidos en vivo, con canales lineales (los mismos del cable), la programación deportiva de DirecTV y lo mejor del mundo del on demand de las películas, series y documentales", remarca a iProUP Laura Pereira, directora Ejecutiva de Marketing Digital de DirecTV Latin America.

Laura Pereira, Directora Ejecutiva de Marketing Digital de DIRECTV Latin America

Desde diciembre, la plataforma de streaming comenzó a comercializarse en Argentina de manera independiente y diferenciada del servicio de televisión satelital con una promoción de lanzamiento de $1.290 con 6 meses de HBO incluido sin cargo.

Como diferencial, propone transmisiones y coberturas exclusivas de DirecTV Sports (torneos de España, Italia y Alemania) y contenidos de OnDirecTV, como el documental "Diego Maradona" y "The Tonight Show starring Jimmy Fallon", entre otros.

Pero también los usuarios pueden disfrutar series como "El cuento de la criada" (Paramount), "This is us" (Fox); y "The walking dead" (AMC), además de películas como "Green Book", "Guasón" (HBO); "El robo del siglo", "Terminator destino oculto", y "JojoRabbit" (FOX).

En eventos deportivos, la plataforma ofrecerá este año:

Fútbol : Copa América Argentina-Colombia; Copa y Recopa Sudamericana; Copa Libertadores y la Champions League.

: Copa América Argentina-Colombia; Copa y Recopa Sudamericana; Copa Libertadores y la Champions League. Básquet: partidos de la NBA y eventos FIBA como las eliminatorias y Américas Champions League

"El servicio, actualmente, también se otorga sin costo adicional a todos los clientes del servicio de televisión satelital postpago y prepago (con saldo)", añade Pereira. La plataforma se utiliza desde www.directvgo.com o las aplicaciones para smart TV, tablet y celular.

HBO GO

Otra de las opciones de streaming que crece con rapidez en la Argentina desde el arribo de la pandemia es HBO.

"La plataforma reúne todas las temporadas de las series de HBO, desde las icónicas que cambiaron la historia de la TV como 'Los Soprano', 'Six Feet Under', 'The Wire' y 'Game of Thrones' hasta los estrenos más recientes, como 'His Dark Materials', 'Watchmen', 'Succession', 'Euphoria', 'I May 'Destroy You o Batwoman'", remarcan desde la firma a iProUP.

Los usuarios también pueden mirar de series originales de HBO Latin America, como "El Jardín de Bronce" o "Pico de Neblina", documentales premiados y una selección de películas de los grandes estudios de Hollywood o sellos independientes de la talla de "Joker", "Dolor y Gloria", "El Hombre Invisible", entre muchos otros.

El diferencial de HBO Go se basa en la alta calidad –técnica y artística– de los contenidos, multipremiados y elogiados por la crítica. Actualmente, se puede contratar el servicio en hbogola.com por 440+ IVA.

"Se puede ver en simultáneo en dos pantallas. Para los suscriptores de TV paga que tengan contratado el pack premium de HBO, la aplicación es gratuita", remarcan desde la compañía.

Pluto TV

A menos de un año de su lanzamiento, PlutoTV cuenta con más de 18.000 horas con películas, series, documentales y shows de entretenimiento. Además, ya superó los 70 canales lineales (los mismos de la TV paga) y la intención es agregar más señales y contenido durante los próximos meses.

"La plataforma ofrece una amplia variedad de programación específicamente seleccionada y curada para la región, compuesto por exitosas series de televisión, películas premiadas y una amplia gama de géneros que incluyen realities, animé, estilo de vida, competencias, naturaleza, crímenes, documentales y contenido infantil", destacan desde la compañía a iProUP.

Según la empresa, "el objetivo es continuar fortaleciendo la plataforma y generar alianzas con los partners más importantes a fin de ofrecer variedad y calidad de contenido para todas las audiencias, al tiempo que se incorporan más dispositivos para que los usuarios accedan desde todas las formas posibles", añaden.

Entre los principales proveedores se destacan cadenas de televisión, estudios de cine, editoriales y compañías de medios digitales más importantes del mundo como Telefé, Endemol, Lionsgate, Sony Pictures, Paramount, Nickelodeon, BBC Studios, Caracol, Cineflix y Cisneros Media.

"Pluto TV es una plataforma que ofrece la mejor experiencia de entretenimiento, de manera 100% gratuita y sin necesidad de suscripción. La propuesta de contenido de calidad sin costo sin dudas brinda una oportunidad y experiencia única", aseguran desde la firma.

Además, subrayan que "es el servicio pionero en la región en ofrecer un ecosistema ideal gratis, a cambio de publicidad. Se convirtió en una alternativa atractiva para todo tipo de audiencias".

La plataforma no tiene limitaciones en cuanto al número de dispositivos usados en simultáneo desde aplicaciones móviles en iPhone, iPad y Android, pasando por Smart TV, hasta dispositivos para televisores Apple TV, AndroidTV, Roku y Chromecast.

En América Latina, Europa y Estados Unidos, Pluto TV ya cuenta con más de 33 millones de usuarios activos mensuales. Al cierre de 2020 superó las 19 millones de descargas entre las tiendas de Apple y Android.

Disney+

Desde su arribo al país, esta plataforma creció de forma considerable a partir de la amplia biblioteca de contenido que ofrece. Y se trata uno de los rivales más fuertes para Netflix por dos motivos:

La firma planea invertir a nivel global entre u$s14.000 millones y u$s16.000 millones anuales en nuevos contenidos para Disney+

anuales en nuevos contenidos para Disney+ Cuenta con marcas icónicas como Pixar, Star Wars, Marvel y National Geographic, que se suman a la red propia de medios que tiene el gigante del entretenimiento

A principios de diciembre de 2020, Disney confirmó que ya posee más de 86 millones de suscriptores en su plataforma de streaming y cumplió su pronóstico de cinco años en apenas uno.

Analistas internacionales pronosticaron un futuro promisorio para la plataforma gracias a su gran biblioteca multigeneracional, su reciente reestructuración corporativa centrada en la transmisión, la enorme inversión que destinará a la creación de nuevos contenidos y su abanico de "marcas" populares.

En la Argentina, ofrece un período de prueba gratuito. Terminado ese lapso, el valor mensual es de $385, aunque puede abonarse un año completo por adelantado por $3.850. Además, los usuarios pueden utilizar la plataforma en hasta 10 dispositivos de manera simultánea.

Otra bigtech

Amazon, de presencia más tímida en la Argentina, brinda su servicio Prime Video que también cuenta con un período de prueba, valor mensual de 219 pesos y hasta tres dispositivos en simultáneo.

Su catálogo es más acotado que el de sus competidores, aunque tiene perlas entre sus producciones originales como "Jack Ryan", "Super Natural" y "Modern Love". Además, en postproducción, aparece su propia serie sobre Diego Maradona.

Otro de los grandes que lanzó su streaming es la compañía de la "manzanita", con su Apple TV+, pero no está de manera oficial en la Argentina.

En EE.UU., ofrece una prueba de 7 días por u$s4,99 al mes y entre sus originals se destacan "Amazing Stories", "The Morning Show" y "Teherán".

Los gigantes del entrenamiento van directo a su público con diferentes propuestas, contenidos originales y posibilidades de reproducción. Todas pugnan por quedarse por –ahora más– lucrativo negocio del ocio digital.