Así es el nuevo sistema de seguridad de los coches eléctricos y conectados de Ford

Cuando se trata de autos eléctricos y conectados, la seguridad es sin duda uno de los factores mas importantes a considerar, incluidas apps de gestión

En ese sentido, fabricantes como Tesla, GM y Volkswagen han puesto el máximo esfuerzo en el desarrollo de sus apps a fin de alcanzar la más alta eficiencia en cada una de las funciones que intervienen en el control del coche.

En el caso de Ford, esta compañía fabricante cuenta con una aplicación para sus coches conectados de nombre FordPass, a la cual han añadido una nueva función para la detección de robos, la cual ha sido designada con el nombre de SecuriAlert, conocida antiguamente como Guard Mode.

Cabe destacar que este sistema ya había sido implementado por Ford en sus coches comerciales, siendo que ahora la compañía ha tomado la decisión de extenderlo a sus coches conectados.

Una vez que la función es puesta en marcha, la misma genera una notificación push que es enviada al teléfono cuando han sido detectadas acciones no irregulares o no llevadas a cabo por el propietario. Esto es algo que Ford considera de gran utilidad como medida para reconocer cuando alguien que no es propietario del coche intenta acceder a este haciendo uso de una llave clonada o robada.

De esta manera SecuriAlert de Ford advierte al propietario del coche el momento en que la alarma del coche eléctrico se activa, sin importar la distancia en la cual se encuentre.

Tras haberse generado la alarma la aplicación mostrará al usuario la hora de la inusual actividad junto con el motivo por el cual esta se activó, así como también datos correspondientes a la última ubicación del coche eléctrico.

En lo que respecta a la efectividad del sistema, este será más comprobable cuanto más alejado del coche se encuentre el usuario, quien deberá desactivarlo una vez que retorne a este. SecuriAlert ya se encuentra integrado dentro del paquete de funciones conectadas de FordPass, de manera que ya los próximos modelos de coches eléctricos estarán protegidos con este sistema.

Fuente: WWWhatsNew