Crean una app de delivery con u$s15.000 y sobreviven a Rappi y Pedidos Ya: ¿cómo hacen?

Clicoh, es la plataforma tecnológica que terceriza toda la logística de empresas de e-commerce y entrega productos en menos de 24hs.

Agustín Novillo Saravia, Emiliano Segura y Juan Altamirano crearon Clicoh, una plataforma tecnológica para tercerizar toda la logística de empresas de e-commerce y entregar los productos en menos de 24hs en las principales ciudades del país.

Clicoh nació como una app de delivery, y ofrecerle a los usuarios finales la posibilidad de comprar cualquier producto y recibirlo de inmediato en su casa, pero por miedo a competir con empresas como PedidosYa o Rappi se reconvirtió.

Acaba de ser seleccionada por YCombinator, la aceleradora más importante del mundo. De esta forma, la empresa creada con solo u$s15.000 de ahorros de sus fundadores en 2018, se integra a una comunidad de startups de alto potencial de crecimiento que son observadas por miles de inversores mundiales que esperan encontrar el próximo unicornio.

En 2020 facturó u$s600.000 y crece en los últimos 12 meses a un ritmo del 27% mensual debido a la altísima demanda de servicios logísticos en un contexto de gran crecimiento del comercio electrónico.

Agustin Novillo Saravia, CEO y cofundador asegura que ClicOH es el resutado de escuchar la necesidad de empresas

"Lo que suena sencillo en nuestros días, que ya vimos empresas que realizan esto, en el fondo es complicado de armar", cuenta a iProfesional Agustin Novillo Saravia, CEO y cofundador del proyecto.

"Para que funcione es necesario contar con una enorme oferta y también demanda creciente y hacer que estas dos se encuentren permanentemente y tiendan a un equilibrio. La verdad es que en nuestro caso fue muy difícil coordinar todo este proceso y como no contábamos con un respaldo importante de capital para acelerar estos procesos y escalar, todo se hizo más difícil", añade.

A su vez, sigue, "ya había competidores globales en nuestra ciudad natal, Córdoba, con un nivel de crecimiento impresionante. PedidosYa, Glovo y Rappi explotaron, tenían más capital para acelerar su crecimiento y lo sentimos muy fuerte. Ese fue el momento en donde ‘pivoteamos’ y empezamos a ver viable la idea de ingresar en la logística de muchas empresas de e-commerce que no tenían un servicio ágil de entrega de sus productos, no tenían buenas integraciones, tecnología y contacto con el cliente final".

En síntesis, dice que Clicoh no es el resultado de tres genios ideando una empresa que no existía: "Es el resultado de escuchar la necesidad de empresas que se nos acercaban y compartían el problema porque veían que estábamos trabajando ya en logística".

El desafío entonces fue armarles una solución punta a punta a todas esas empresas para alinear sobre una plataforma todo el proceso logístico y garantizarles la entrega ágil de sus productos en 24hs en Córdoba, Rosario y principalmente Buenos Aires "por donde pasa más del 60% del e-commerce", dice Novillo Saravia. "Ya estamos en Uruguay y Chile, y la idea es continuar la expansión al resto de los países de la región".

Según el joven de 23 años, "el principal obstáculo de emprender es el miedo a fracasar, a que el proyecto no salga como uno mismo u otros esperaban, a quedar expuesto ante la sociedad por los errores cometidos. Es eso lo que atraviesa la mente de cualquier emprendedor".

Como contrapartida, agrega, "es espectacular el reto frente a ese desafío que se genera a la hora de hacer todo lo posible y movilizarse para bajar un proyecto a la realidad. Y más reconfortante aun cuando te das cuenta que con tu emprendimiento impactás sobre la vida de los demás y contribuís a que su vida mejore".

En línea con ello, asegura que no se imagina en otra situación distinta, "fuera del mundo emprendedor. Es muy temprano para darme por vencido". Como emprendedores, dice, "debemos hacer algo que la gente realmente desee/quiera y mejorar la vida de esas personas; ‘make something people want’ es la frase exacta que me inspira a progresar constantemente".

El camino a emprender

Según el cofundador de Clicoh "es difícil emprender en cualquier parte del mundo, pero la Argentina tiene características especiales "y sin duda hoy presenta una serie de barreras que hay que tener muy en cuenta a la hora de iniciar un proyecto".

Clicoh es una plataforma tecnológica que terciariza la logística de empresas de ecommerce y hace entregas en menos de 24hs

Agustín Novillo Saravia está convencido de que es posible para una empresa ser rentable y a la vez generar impacto en la comunidad. "Las empresas que demostraron ser muy rentables por un período sostenido en el tiempo de alguna manera es porque tienen un impacto en la comunidad", sostiene.

En línea con ello, y ante la pregunta de ¿qué viene después de emprender?, el joven concluye: "Si logramos crecer y escalar como esperamos hacerlo, seguramente me encontrará haciendo una ‘devolución’ a la comunidad de emprendedores de toda la ayuda que yo recibí en el camino para convertirnos en la principal empresa de logística de ecommerce en Latinoamérica. Siento una gratitud enorme por la ayuda recibida y también una inclinación a darle una mano a quienes intenten emprender y busquen, al igual que yo, mejorarle la vida a las personas".

Fuente: iProfesional