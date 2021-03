Estrenos en Netflix: conocé las series, películas y documentales que se estrenan en abril

Como todos los meses hay varias novedades en Netflix, que esta vez parecen estar más centradas en las películas que en las series

Siguiendo el ejemplo de plataformas como Disney+, que fortaleció su fondo de catálogo con la llegada de Star, aterrizan en Netflix unas cuantas películas muy comerciales del último par de décadas. Y aparte, de eso, por supuesto, estrenos y producciones propias entre las que cabe destacar la nueva producción animada de los guionistas de The Lego Movie, que se salta los cines, o el apocalipsis juvenil de 'Shadow and Bone'.

Shadow and Bone

Basada en la saga de novelas del 'Grishaverse' de Leigh Bardugo, uno de los grandes éxitos recientes de la fantasía young adult, esta épica historia de autodescubrimiento en un mundo inspirado en la Rusia presoviética nos presenta a una huérfana que tiene un poder que puede cambiar el destino de los suyos. La oscuridad en la que está sumida parcialmente su país puede verse disipada por la singular capacidad de la protagonista para invocar una potente fuente de luz.

Estreno el 23 de abril

Todas las series de Netflix en abril

'La serpiente' (02/04)

'Reunión familiar' T3 (05/04)

'Dinero fácil' (07/04)

The Way of the HouseHusband' (08/04)

'Heaven Official's Blessing' (09/04)

'Mi amor - Seis grandes historias de amor' (13/04)

'Dad stop embarrassing me' (14/04)

'Why Are you Like this' (16/04)

'Fast & Furious - Spy Racers Sahara T4 (16/04)

'Luis Miguel: La serie' T2 (18/04)

'Vis a vis: el oasis' (20/04)

'Cero' (21/04)

'Sombra y hueso' (23/04)

'El inocente' (30/04)

Películas de estreno en Netflix

Love and Monsters

Un planteamiento muy similar a 'Monsters' de Gareth Edwards pero en clave de comedia adolescente es lo que propone esta película que con el estallido de la pandemia en 2020 vio muy limitada su exhibición en salas, pese a que recibió buenas críticas y fue nominada al Oscar a los Mejores Efectos Especiales. Ahora la recupera Netflix justo en un momento en el que las criaturas gigantes parecen adueñarse de nuevo de las pantallas.

Estreno el 14 de abril

Stowaway

Una mezcla de drama espacial y thriller en atmósfera cero en el que un mecánico queda atrapado por accidente en un vuelo tripulado con destino a Marte. Pero cuando empieza a hacerse a la idea de que se tendrá que habituar a la vida en el espacio, el oxígeno empieza a escasear y tendrán que tomarse decisiones drásticas. Anna Kendrick y Toni Collette encabezan el reparto de esta aventura que promete tensión y sacrificios.

Estreno el 22 de abril

'Los Mitchell contra las máquinas'

La nueva película producida por Phil Lord y Christopher Miller, pareja creativa tras hitos recientes de la animación como 'Spider-Man - Un nuevo universo' y 'La LEGO película' iba a ser estrenada en cines, pero la pandemia arruinó el plan y Netflix la ha rescatado, convirtiéndola en uno de los estrenos más notables del mes en la plataforma. Una parábola sobre el impacto de la tecnología en nuestras vidas que toma forma de invasión de las máquinas, y cuyo trailer no podría tener mejor pinta.

Estreno el 30 de abril

Todas las películas de Netflix en abril

'Acorralado' (01/04)

'La isla de Nim' (01/04)

'El americano' (01/04)

'Evening' (01/04)

'People Places Things' (01/04)

'La vida de David Gale' (01/04)

'Almas guerreras - La estación del viento' (01/04)

'Almas guerreras - La estación de las flores' (01/04)

'Almas guerreras - La estación de los pájaros' (01/04)

'Rambo III' (01/04)

'Miedo y asco en Las Vegas' (01/04)

'El poder del Tai Chi' (01/04)

'Terganjung - La película' (01/04)

'Madame Claude' (02/04)

'Solo di que sí' (02/04)

'Cowboy de asfalto' (02/04)

'Dora y la ciudad perdida' (03/04)

The last kids on Earth (06/04)

'Patrulla Trueno' (09/04)

'¿Has visto luciérnagas alguna vez?' (09/04)

'Noche en el paraíso' (09/04)

'Lo dejo cuando quiera' (12/04)

'Nezhu: El renacer de un dios' (12/04)

'De amor y monstruos' (14/04)

'Transferencia de almas' (14/04)

'Contigo a muerte' (15/04)

'Into the Beat - Tu corazón baila' (16/04)

'Arlo, el chico caimán' (16/04)

'Dime cuando tú' (23/04)

'La apariencia de las cosas' (29/04)

'Los Mitchell contra las máquinas' (30/04)

Documentales y especiales de comedia en Netflix

'Sesgo codificado'

Un documental que reflexiona acerca de, por increíble que parezca, cómo las inteligencias artificiales también aprenden con sesgos condicionados por el racismo y los prejuicios que compartimos quienes creamos y usamos la tecnología. A partir de ese punto, el documental entra en una serie de temas que la sociedad debe afrontar con urgencia: de la importancia de los datos como moneda de cambio a la necesidad de educar a la tecnología sin las carencias de los humanos.

Disponible el 5 de abril

Todos los documentales y especiales de comedia de Netflix en abril

'Cámara del terror' T2 (01/04)

'Las prendas que nos marcaron' (01/04)

'Sesgo codificado' (05/04)

'Muchos, hijos, un mono y un castillo' (07/04)

'El gran lío - La industria de las bodas en la India' T2 (07/04)

'Casarse o morir' (07/04)

'Esto es un atraco - El mayor robo de arte del mundo' (07/04)

Why did you killed me? (14/04)

'Dolly Parton: A musicares tribute' (16/04)

'La vida a todo color, con David Attenborough' (22/04)

'En busca de Sheela' (22/04)

'Mascotas estrellas' (30/04)

