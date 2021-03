Wombo AI, la app viral que permite "hacer cantar" a los famosos: ¿cómo funciona y por qué es furor en redes?

La aplicación es capaz de animar la fotografía de cualquier persona, inclusive famosos, para dar la sensación de que interpreta canciones populares

Sin duda, el éxito instantáneo de la app Deep Nostaliga iba a generar un terreno fértil para que otros desarrolladores exploraran más y más los alcances de este tipo de iniciativas y se pusieran rápidamente en búsqueda de nuevas ideas.

Algo de esto ocurrió con Wombo AI que, en el transcurso de las últimas horas, se transformó en el último fenómeno viral en redes sociales y una nueva demostración (por si hacía falta mucho más) de los alcances que posee actualmente la inteligencia artificial su capacidad de generar nuevo contenido a partir de fotografías.

OMG this #wombo app is hilarious. Couldn’t resist a bit of #Trump karaoke pic.twitter.com/sy4bL8JMnw — Tories broke the UK (@ishootblue) March 10, 2021

Fenómeno viral

De alguna forma similar a lo que realiza la cuenta de Instagram argentina de @nosyotutanka, la aplicación es capaz de animar la fotografía de cualquier persona para dar la sensación de que interpreta canciones famosas. La app ya está disponible en la tienda de Google Play para Android, y en el AppStore de iOS.

Aunque la sincronización de labios y los gestos que ofrece Wombo AI no sea del todo perfecta, sus resultados no dejan de ser divertidos y perturbadores al mismo tiempo. Esta app tiene el poder para llamar la atención inclusive de los más puristas en el tema.

La aplicación fue publicada en enero de 2021, pero su uso se viralizó en los últimos días, con redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter llenas de videos con gente que canta, como el expresidente Donald Trump o el fundador de Tesla Elon Musk.

Su funcionamiento

Para utilizar Wombo AI solo es necesario seleccionar una fotografía disponible en el almacenamiento interno del dispositivo o simplemente se puede selfie.

Una vez hecho el primer paso, luego se debe elegir una canción entre las que están disponible en la biblioteca de la aplicación, como Chug Jug With You (Kousax), Dame tu cosita (El Chombo), What is love (Haddaway) o Never gonna give you up (Rick Astley).

Su popularidad llega después de que se viralizara un video de un usuario en YouTube, que publicó un deepfake de Tom Cruise con el objetivo de alertar sobre lo fácil que resultaba acceder a tecnología de esta naturaleza.

