Elon Musk, en crisis: las acciones de Tesla se desploman y pierde una cifra millonaria en bolsa

Esta caída representa la quinta sesión consecutiva en la que la automotriz, que reinó la industria en 2020, presenta un rendimiento a la baja

¿Todo lo que sube tiene que bajar?. Mucho analistas creen que el momento de Tesla en la cima del sector automotor está a punto de finalizar. De acuerdo con Reuters, las acciones de la automotriz de Elon Musk volvieron a bajar, acumulando una caída de 3.1 por ciento. En los últimos 30 días, la compañía ya perdió más de u$s244 mil millones en su capitalización de mercado.

Esta caída representa la quinta sesión consecutiva en la que la automotriz presenta un rendimiento a la baja. En estimaciones de Reuters, esta caída en el valor de Tesla también le han quitado más de u$s44 mil millones a la fortuna personal de del CEO de Starlink.

Tesla parece aceptar que no tiene aún la infraestructura necesaria para escalar su negocio en el corto plazo.

Los motivos

Pero a qué se debe esta baja en las acciones. Según la agencia de noticias, los inversionistas están enviando fondos a aquellos sectores que se recuperarán a medida que la COVID-19 quede bajo control.

Asimismo, esto también provocó una caída generalizada en otras acciones de tecnología. Sin embargo, también hay razones específicas para el bajo desempeño de la marca de Musk. Analistas consultados por la agencia de noticias apuntaron que, en 2020, el mercado alzó el valor de sus acciones agresivamente en más de 20 veces. En este sentido, también ya era esperado que los títulos tuvieran un reajuste a la baja tan rápido como habían escalado antes.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la marca de autos eléctricos tuvo una evolución compleja. De acuerdo con Bloomberg, CEOs de rivales de Tesla llevan diciendo ya por varios meses que la estrategia de crecimiento de la compañía no era sostenible. Esto se debe a que la competencia está poniéndose significativamente al día con el mercado con el impulso de las empresas tradicionales en vehículos eléctricos.

Asimismo, Tesla parece aceptar que no tiene aún la infraestructura necesaria para escalar su negocio en el corto plazo. De acuerdo con Automotive News Europe, Tesla dijo el año pasado que percibía retos importantes para impulsar su producción de autos eléctricos, porque Musk está comprometido con la construcción de fábricas independientes. Pero además, el CEO quiere implementar nuevos diseños a sus vehículos que podrían traer más desafíos técnicos.

Esta caída de Tesla en bolsa podría ser aprovechada por sus rivales.

Por otro lado, se debe comprender que Tesla no es solamente una acción de moda, como muchos otros títulos que se volvieron muy populares en la bolsa. De acuerdo con Cleantechnica, el negocio de Musk ofrece a sus clientes un valor continuo, a través de actualizaciones gratuitas constantes. En este contexto, sus consumidores no necesitan volver a comprar un auto de la competencia, un factor diferencual que otras marcas no ofrece.

¿Todos contra Musk?

Esta caída de Tesla en bolsa podría ser aprovechada por sus rivales para sacar una gran ventaja sobre la empresa que dominó el 2020. Y es que varias enemigas de Musk ya han puesto en marcha sus planes para darle batalla a la compañía estadounidense. Por ejemplo, Volkswagen anunció que aceleraría sus esfuerzos por la electrificación de la industria en Europa. La marca alemana que supo ser la líder del mercado, prometió que el 70 por ciento de sus ventas en la región para 2030 serían solamente en la categoría de EVs.

Incluso tecnológicas que no tienen infraestructura propia pronto podrían ponerle un freno a Tesla. Agentes como Foxconn cada vez están más cerca de nuevas startups de EVs. Esto, con el objetivo de convertirse en las operadoras de manufactura para la producción de estos modelos. Con esta estrategia, compañías como Apple podrían poner sus autos a disposición de los consumidores, sin tener que desarrollar plantas propias para eso.

Fuente: Merca 2.0