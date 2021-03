No se quiere quedar atrás: el plan de Volkswagen para "electrificar" todos sus vehículos

Los planes la compañía son incrementar los ingresos para poder financiar las inversiones futuras y buscará nuevos clientes con oferta eléctrica e híbrida

Volskwagen puso todo en marca para acelerar su transformación digital y eléctrica. El fabricante alemán de vehículos anunció hoy una inversión de 16.000 millones de euros hasta 2025 para desarrollar las tendencias futuras de movilidad eléctrica, híbrida y digitalización. Además, pondrá el foco en el desarrollo de vehículos autónomos que espera vender en masa a partir de 2030.

"Los planes la compañía pasan por incrementar los ingresos para poder financiar las inversiones futuras y para ello buscará la captación de nuevos clientes a través de las nueva oferta eléctrica e híbrida, explorará modelos de negocios basados en servicios posventa relacionados con la carga y el software de los vehículos y aplicará una estrategia de ahorro de costos", según explicó el consejero delegado de Volkswagen Turismos, Ralf Brandstätter, el objetivo final es mejorar la rentabilidad y la resiliencia de la compañía.

De esta forma, Volskwagen espera alcanzar al menos un margen operativo del 6% en 2023 y mantenerlo a largo plazo. La empresa alemana busca rebajar su exposición a las fluctuaciones del mercado y para ello recortará un 5% sus costos fijos, incrementará la productividad de las fábricas otro 5% anual y optimizará los costes de las materias primas un 7%. Con la aplicación de estas medidas la empresa espera lograr números negros en todos sus mercados geográficos en el largo plazo.

En concreto, la firma espera obtener beneficios este mismo año fiscal en América del Sur y en EE UU a pesar de que prevé una caída en el volumen de ventas del 30% y del 15%, respectivamente.

Doble de ventas de eléctricos para 2030

Asimismo, según explicó Brandstätter, Volskwagen prevé que el 70% de los vehículos vendidos en Europa en 2030 sean eléctricos. Esto supone duplicar su previsión anterior, cifrada en el 35%. En EE UU y China la compañía aspira que las ventas de autos eléctricos asciendan al 50% en el mismo periodo. Para ello, el fabricante lanzará al menos un nuevo vehículo eléctrico cada año.

Con respecto a los vehículos autónomos, Volskwagen espera lanzar su venta al público de masa a partir de 2030. "La movilidad eléctrica fue solo el comienzo, la verdadera disrupción aún está por llegar. Cambiaremos Volkswagen más que nunca en los próximos años", afirmó Brandstätter.

Por otro lado, el consejero delegado de la marca Volkswagen también anunció que la compañía alemana planea adelantar el lanzamiento de un auto eléctrico pequeño para 2025, y no en 2027 como se preveía hasta la fecha, pero no quiso asegurar si se producirá o no en España: "Hay diferentes escenarios", publicó el sitio Cinco Días.

Inversión previa

El grupo Volkswagen redobla su apuesta y elevó de 60.000 a 73.000 millones de euros su inversión en electrificación, sistemas de propulsión híbridos y digitalización en los próximos cinco años, en su apuesta por convertirse en una compañía de movilidad digital.

La multinacional alemana informó hoy, tras una reunión de su consejo de supervisión, de que destinará a bienes de capital e I+D para tecnologías futuras el 50% del total de las inversiones del grupo (150.000 millones de euros), frente al 40% previsto anteriormente.

La transformación del grupo y sus marcas y el enfoque estratégico en las áreas centrales de la movilidad se implementarán de manera consistente.

Asimismo, la marca aseguró que duplicará su inversión en digitalización, hasta 27.000 millones de euros, con el objetivo de hacerse fuerte en el desarrollo de software, así como que gastará aproximadamente 35.000 millones de euros en vehículos eléctricos y otros 11.000 millones en desarrollar versiones híbridas de modelos ya existentes.

El grupo aprobó el año pasado un plan de inversiones en las áreas de hibridación, movilidad eléctrica y digitalización con unos 60.000 millones de euros para el periodo comprendido entre 2020 y 2024, por lo que ahora lo incrementa en 13.000 millones.