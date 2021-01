Un nuevo fracaso para Google: cierra uno de sus proyectos más ambiciosos de los últimos años

El director ejecutivo anunció el fin de este proyecto y ha explicado que se debe a que no han encontrado la manera de reducir los costes

Loon ha anunciado su cierre después de años de trabajo debido a los problemas que han encontrado para reducir el precio, principal razón de este proyecto, que buscaba llevar Internet a las zonas rurales o remotas a través de globos situados en la estratosfera.

El director ejecutivo de Loon, Alastair Westgarth, ha anunciado el fin de este proyecto en una publicación en Medium, y ha explicado que se debe a que no han encontrado la manera de reducir los costes lo suficiente como para construir un negocio sostenible a largo plazo, pese a contar con socios dispuestos a ello.

Este proyecto buscaba acercar la conectividad a "los últimos mil millones de usuarios" del mundo, es decir, aquellos que se encuentran en zonas remotas y demasiado difíciles alcanzar, o donde se ofrece el servicio con las tecnologías existentes pero es demasiado caro para la gente común.

No obstante, Loon deja un importante legado. Como detalla Westgarth, el equipo responsable de su desarrollo ha conseguido trabajar con los gobiernos y los reguladores mundiales de la aviación y las comunicaciones, y ha encontrado la forma de hacer volar de forma segura un vehículo ligero durante cientos de días en la estratosfera, así como de lanzar un vehículo del tamaño de una pista de tenis de forma rápida y segura.

También han desarrollado cargas útiles de comunicaciones que pueden conectarse desde la estratosfera a muchos tipos de dispositivos en tierra, y ha sido pionero en el software que gestiona constelaciones de vehículos de conectividad.

En diciembre del año pasado, los responsables de Loon informaron de que los globos ya navegaban en la estratosfera de forma autónoma gracias al aprendizaje por refuerzo profundo, una técnica pionera en este campo.

El Proyecto Loon consiste en una red de globos que viaja sobre el límite con el espacio exterior. El objetivo es llegar hasta zonas del planeta aisladas de las innovaciones tecnológicas para garantizar conexión a Internet a todas aquellas personas que lo necesiten.

Loon inició su andadura en 2013 como un programa piloto de Google, ahora de la matriz Alphabet. La primera prueba se realizó en Nueva Zelanda, territorio en el que se lanzaron 12 globos a la estratosfera. Y en la segunda se lanzaron otros 30 Globos de 15 metros de diámetro. El artefacto ofrece conexión WiFi y transmite la señal a unas antenas de Internet especiales que se conectan en los muros de los edificios.

10 fracasos de Google

El cierre de Google+ hace dos años no fue una sorpresa. Luego de haber confirmado la filtración de información privada de sus usuarios, la empresa dio el paso que todos esperaban. Pero este fracaso no es el único que tiene Google en su haber. La Voz recogió otros diez proyectos de la compañía que no prosperaron.

Google Glass: Esta innovadora tecnología de realidad aumentada tenía potencial pero su idea era demasiado visionaria para su época. Con un elevado precio, problemas de software e incovenientes de privacidad, estos lentes -que se mostraron por primera vez en 2012- dejaron de circular en 2015.

Lively: Una plataforma de realidad virtual que duró menos de un año. La idea no prosperó y cerró sus puertas en 2008.

Google Wav: Un mensajero y editor de contenidos comunitario, esta fue una primera experiencia previa a Google Drive. Duró menos de un año y cerró en agosto de 2010.

Google Video: Antes de YouTube, Google intentó tener su propia plataforma de contenido multimedia. Sin embargo, la popularidad de su contrincante lo obligó a cerrar sus puertas en 2012.

Google Health: Una buena idea anticipada a su era. Hoy, este tipo de herramientas está integrada a su buscador, pero la plataforma propia dejó de funcionar en 2012.

Google Hangouts On Air: Hubo un momento donde todos querían transmitir contenido en vivo y en directo. En ese momento salió esta aplicación, que se vio obligada a fusionarse con YouTube Live en 2016.

Google Catalogs: El ecommerce digital de Google. Este programa de compras digitalizaba catálogos pero no funcionó nunca.

Google Reader: Un lector de noticias que recopilaba historias destacadas de distintos sitios. Dejó de funcionar a mediados de 2013.

Google Nexus Q: Este producto multimedia estaba pensado para conectar dispositivos domésticos. Luego de ser mostrado en una conferencia (y posteriormente destrozados por reviewers de todo el mundo), la compañía ni siquiera lo sacó al mercado.

Google Buzz: Un servicio de redes sociales que se conectaba con Gmail. Sin embargo, tuvo demasiados problemas de privacidad. Cerró a fines de 2011.