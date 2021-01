¿Qué es Jedi Blue, el misterioso pacto que firmaron Google y Facebook?

Google concedió ventajas a Facebook en las subastas de publicidad programática a cambio de que esta no lanzara una herramienta para competir con las suyas

En 2017, Facebook estaba preparando un nuevo método para vender espacios publicitarios de páginas web, un sector que Google domina casi sin oposición. Un par de años después, Facebook se unió a una alianza de varias empresas que buscaban investigar un nuevo método, lideradas por la propia Google. La conexión entre los dos hechos es un acuerdo secreto entre ambas multinacionales para no competir entre ellas, según The New York Times.

El medio estadounidense accedió a documentos presentados como prueba en la demanda que una decena de fiscales de Estados Unidos presentaron contra Google por monopolio a finales de 2020. Estos reflejan que las dos multinacionales firmaron un acuerdo secreto, un extremo que también adelantó el Wall Street Journal hace un par de semanas, que daría a Facebook ventajas competitivas en la compraventa de esos espacios publicitarios a cambio de que no rivalizara con Google. El pacto recibió el nombre de "Jedi Blue" (Jedi Azul).

Google concedió a Facebook una serie de ventajas competitivas en su sistema

"Jedi Blue" se refería especialmente al sector de la publicidad programática. En los milisegundos que van desde que un usuario hace clic en un enlace a una página web y la carga de los anuncios de esa página, se produce una subasta para rellenar el espacio publicitario disponible en ella. Google domina esa subasta con sus herramientas y con el acuerdo consiguió que Facebook no entrara a competir con ella.

A cambio, Google concedió a Facebook una serie de ventajas competitivas en su sistema. Estas incluían más tiempo para ofertar por los anuncios, acuerdos de facturación directa con las webs y ayuda de Google para comprender las audiencias publicitarias. Como parte del acuerdo, Facebook dijo que ofertaría en al menos el 90% de las subastas de anuncios cuando pudiera identificar al usuario que los iba a ver (a partir de los datos personales recolectados por sus herramientas) y prometió gastarse al menos 500 millones al año.

Ambas negaron que el acuerdo tenga caracter anticompetitivo

Las empresas que formaban parte junto a Facebook de esa alianza para desarrollar el nuevo método de compraventa de espacios publicitarios no recibieron condiciones ni mucho menos tan ventajosas, declararon al Times sus directivos. Al igual que Google, Facebook también se enfrenta a una demanda por monopolio por parte de Estados Unidos.

Facebook y Google negaron que Jedi Blue tenga un carácter anticompetitivo. Un portavoz de Facebook afirmó que acuerdos como ese con Google "ayudan a aumentar la competencia" en las ofertas de anuncios, y que los argumentos en sentido contrario son "infundados". Mientras tanto, un portavoz de Google dijo que la demanda antimonopolio "tergiversa" el sentido del pacto y otros aspectos de su negocio publicitario.

Bloqueos a Trump

Los cuatro años de la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos terminan al mismo tiempo que las grandes redes sociales se decideieron a bloquear su cuenta. Sus incendiarios tuits ya habían sido motivo de polémica, pero se habían etiquetado como potencialmente peligrosos para alertar a los usuarios.

A raíz del ataque al Capitolio de los Estados Unidos días atrás, Twitter, Facebook e Instagram decidieron congelar la cuenta de Trump.

El mensaje que fue el punto de inflexión fue un vídeo grabado mientras ocurría el asalto. En él se veía a Trump repitiendo las afirmaciones falsas sobre fraude electoral y expresando su amor por los manifestantes antes de decirles que se volvieran a casa. El vídeo, publicado en sus distintos canales, fue inicialmente etiquetado y posteriormente eliminado.

La explicación que dio Twitter

"Como resultado de la situación violenta sin precedentes y en curso en Washington D.C., hemos requerido la eliminación de tres tuits de Donald Trump, que se publicaron hoy por violaciones graves y repetidas de nuestra política de integridad cívica", explicó Twitter a través de su cuenta de seguridad.

A raíz de esto, la cuenta de Trump se "bloqueará durante 12 horas después de la eliminación de estos tuits. Si no se eliminan, la cuenta permanecerá bloqueada". Los tuits fueron eliminados y al momento de publicarse esta nota Trump no había vuelto a publicar nada en su cuenta oficial.

Twitter añadió un mensaje de aviso que "futuras violaciones de las Reglas de Twitter resultarán en la suspensión permanente". Es decir, en caso que Trump publicase otro tuit que incumpliera la norma, se procedería a suspender la cuenta.

"Continuaremos evaluando la situación en tiempo real" y "mantendremos al público informado, incluso si es necesaria una mayor escalada", explicó la red social. El motivo que ha derivado en el bloqueo de la cuenta puede derivarse de la frase siguiente: "Nuestra política de interés público, que ha guiado nuestra acción de cumplimiento en esta área durante años, termina donde creemos que el riesgo de daño es mayor y/o más severo".

Twitter dispone de dos páginas donde explica los criterios que aplica. Por un lado su 'Política de integridad cívica' y por otro un documento que gira entorno a los 'Líderes mundiales en Twitter: principios y enfoque'.

Ante el bloqueo, Trump debió recurrir a la cuenta de un asesor en redes para reconocer que el 20 de enero dejará el poder.

Facebook se unió al bloqueo

Aproximadamente una hora después de que Twitter anunciase el bloqueo temporal de la cuenta de Trump, Facebook emitió un comunicado en respuesta a los incidentes violentos de Washington.

Guy Rosen, vicepresidente de integridad de Facebook, explicó en su cuenta personal que "es una situación de emergencia" y eliminan el acceso a la cuenta porque "en general, creemos que contribuye, en lugar de disminuir, el riesgo de violencia continua".

Según explicó la red social, la página de Facebook de Trump ha quedado bloqueada durante 24 horas. Desde Facebook informaron que buscaron y eliminaron el contenido que apoyaba el asalto al Capitolio, e incitaba a las protestas en la capital.

En el caso de Trump, sus últimos videos donde se dirigía a los manifestantes fueron borrados. Respecto a las afirmaciones falsas de fraude electoral, Facebook añadió un mensaje donde explicó que "Joe Biden ha sido elegido presidente con resultados certificados por los 50 estados".

YouTube censuró los videos del mensaje de Trump a sus acólitos frente a la Casa Blanca.

Instagram y YouTube también bloquean y eliminan publicaciones de Trump

Adam Mosseri, CEO de Instagram, publicó en su cuenta que el bloqueo al presidente Trump también era efectivo en Instagram durante 24 horas, sin dar más detalles que los proporcionados por Facebook.

En el caso de YouTube, el vídeo de Trump donde se dirigía a los manifestantes también fue eliminado por "violar las políticas de difusión del fraude electoral". Otras redes como Snapchat también han decidido bloquear el acceso de Trump a sus cuentas.