Furia de profesionales y startups por monotributo: hay recategorización en la AFIP pero no nuevas escalas

Los contribuyentes inscriptos en el régimen de monotributo tendrán tiempo hasta el 20 de enero para cumplir con el trámite de recategorización en el caso de que hayan registrado cambios en algunos de los parámetros previstos para la actividad, ratificaron fuentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

"Hasta el 20 de enero de 2021 los contribuyentes adheridos al monotributo deberán recategorizarse si registraron cambios en alguno de los parámetros previstos en el régimen simplificado para su actividad" indicaron las fuentes, tras lo cual precisaron que "la nueva categoría comenzará a regir en febrero".

La operación puede realizarse desde la web de Monotributo ingresando con CUIT y clave fiscal o desde la aplicación móvil "Mi Monotributo".

"Para realizar el trámite los contribuyentes deberán tener en cuenta los ingresos brutos acumulados, la energía eléctrica consumida, los alquileres devengados en los 12 meses inmediatos anteriores y/o la superficie afectada a la actividad en ese momento", precisaron desde el organismo recaudador.

Además, se recordó que los valores vigentes para realizar la recategorización pueden consultarse en la tabla que se encuentra vigente en la página de la AFIP.

Están alcanzados los contribuyentes cuyos parámetros sean superiores o inferiores a la categoría declarada. Quiénes deban permanecer en la misma categoría no tendrán que realizar ninguna gestión.

En caso de no completar al menos seis meses de actividad, se mantendrá la categorización inicial.

De esta forma, los usuarios se quejaban en las redes sociales porque deberán recategorizarse y abonar más a pesar de que su facturación no creció por encima de la inflación. Y algunos hasta deberían pasarse al régimen de autónomos e inscribirse en IVA.

Los problemas de no actualizar las tablas en el #monotributo, es q en alg casos:????Pasarán a la categoría siguiente.????En el caso de pasar a "responsable inscripto", deberán pagar IVA, Ganancias. ????No spre podrán descontar IVA. ????Es una carnicería en 3,2,1 si no se actualizan. — Impuestos&Equidad (@ImpuestosyE) January 13, 2021