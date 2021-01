Google y sus planes para expandir su negocio de vehículos autónomos con Waymo

La empresa de conducción autónoma de Google, Waymo,enfrenta varios desafíos en un contexto donde aún queda mucho para hacer para afianzar este servicio

Todos hemos escuchado hablar de los vehículos autónomos y cómo tanto empresas automotrices como tecnológicas investigan y desarrolla productos y servicios para meterse en lo que podría ser un gran negocio a futuro.

Pero salvo algunos test, pruebas privadas, y emprendimientos pequeños, los servicios de conducción autónoma aún no despegan.

En ese contexto, Waymo, una empresa derivada del proyecto de conducción autónoma de Google, logró un número inusualmente alto de metas de interés público en 2020. Considerada ya por muchos expertos como líder de la industria, la empresa dio un gran paso al poner los paseos en vehículos sin conductor a disposición de cualquiera que utilizara su servicio de transporte de Waymo One. (Lanzado en 2018, Waymo One es el primer servicio de robotaxis de EEUU, aunque sólo está disponible en el área metropolitana de Phoenix). Ninguna otra compañía ha igualado esa hazaña.

"Es un hito bastante grande", explica Chris Robinson, un analista de movilidad de Lux Research.v

De acuerdo con Ars Technica, Waymo ha confesado pérdidas de decenas de millones de dólares cada trimestre. Una gran parte de las pérdidas se deben al costo de desarrollar la tecnología. Además ha debido pagarle a los conductores de seguridad que ganan tanto como un conductor de Uber o Lyft. La compañía también cuenta con personal de soporte de flota que monitorea los vehículos de manera. Y cada auto Waymo posee sensores costosos y hardware informático que no está presente en un automóvil de Uber o Lyft.

Pero los hitos de Waymo en 2020 no terminaron ahí: la empresa amplió su negocio de logística al firmar alianzas con UPS, para la cual Waymo transporta paquetes, y Daimler, que colaborará con Waymo en la fabricación de camiones articulados autónomos. Consiguió 3.200 millones de dólares (unos 2.600 millones de euros) en su primera ronda de financiación externa, una suma superior a la cantidad total de dinero recaudada hasta ahora por rivales como Aurora Innovation y Argo AI. Y anunció un acuerdo para desarrollar un servicio de taxis robots con Volvo, a la vez que publicó informes detallados sobre su aproximación a la seguridad y el rendimiento de sus vehículos, lo cual es muy raro en una industria tan cerrada.

Waymo es una de las pocas empresas que ha tenido éxito en desarrollar un servicio de conducción autónoma

Llevar Waymo One más allá de Phoenix

Aunque cuatro expertos que siguen de cerca la industria de los vehículos autónomos han explicado a Business Insider que Waymo va por delante de sus competidores —debido en parte al hecho de que lleva más tiempo trabajando en la tecnología de conducción autónoma que cualquiera de ellos—, apuntan que algunas de esas empresas también han hecho movimientos llamativos en 2020: Cruise ha comenzado a probar vehículos sin conductor en una pequeña sección de San Francisco, Aurora ha comprado la unidad de vehículos autónomos de Uber, y Motional ha anunciado sus planes para lanzar un servicio de robotaxis con Lyft en 2023.

Para continuar afianzando su liderazgo en 2021, tres de los expertos dicen que Waymo necesita expandir Waymo One más allá de Phoenix.

"Tienen que ser capaces de demostrar que realmente pueden replicar estas operaciones y trasladarlas a otra ciudad", comenta Michael Ramsey, analista de Gartner.

Mientras que Waymo es la única compañía que desplaza a clientes de pago en vehículos sin conductor, el área de Phoenix es un entorno de conducción relativamente sencillo en comparación con Las Vegas, donde los clientes de Lyft pueden viajar en vehículos autónomos (con conductores de seguridad al volante) impulsados por Motional, y San Francisco, donde Cruise y Zoox planean lanzar sus servicios de robotaxis, incide Sam Abuelsamid, analista de Guidehouse Insights.

Un representante de Waymo ha explicado a Business Insider que la compañía ha probado su tecnología de conducción automatizada en más de 25 ciudades, incluyendo San Francisco y Las Vegas, y en una gran variedad de condiciones meteorológicas, incluyendo lluvia, nieve y niebla.

Uno de los desafíos de la empresa es expandirse a otros mercados con el mismo éxito

Ramsey dice que espera que Waymo One se extienda a Mountain View (California), donde se encuentra la sede de Alphabet, y posiblemente a una segunda ciudad dentro de California este año. Un representante de Waymo no ha querido comentar el calendario de la compañía para trasladar el Waymo One a una segunda ciudad, pero ha remitido un comentario que hizo Krafick en octubre, cuando dijo: "Puedes imaginar que nos encantaría tener la oportunidad de llevar el conductor del Waymo One a nuestro estado natal de California". Krafcik también dijo en un tuit publicado en diciembre que Waymo One se expandirá inicialmente a estados del sur y del oeste del país.

El hecho de que Waymo se encuentre todavía en las primeras etapas de transporte de personas y mercancías, más de una década después de su fundación, ilustra lo difícil que es el camino que la empresa y sus competidores tienen que recorrer en el futuro. Mientras los rivales de Waymo trabajan para superarlo, la empresa tendrá que demostrar que tiene algo más que una ventaja inicial para mantenerlos a raya.

Google quiere dominar las calles: todos los detalles de su alianza con Volvo

Waymo, la empresa de conducción autónoma de Google, ha anunciado un acuerdo con Volvo para desarrollar un vehículo eléctrico y autónomo destinado a ser usado en servicios de carsharing. A raíz de esta alianza Waymo trabajará con Volvo, Polestar y Lynk & Co (todas marcas del gigante automotriz chino Geely) para integrar su sistema Waymo Driver en una nueva plataforma para vehículos eléctricos.

En un principio el automóvil tendrá un nivel 4 de autonomía, lo que significa que es capaz de conducir por su cuenta en la inmensa mayoría de situaciones sin necesidad de supervisión por parte del conductor. A día de hoy Waymo ya cuenta con un servicio de carsharing autónomo en Arizona, el cual emplea como vehículo un Chrysler Pacifica PHEV adaptado.