Quisieron comprarle su idea y dijo: "Sólo tengo 17 años, no necesito 8 millones de dólares"

Este "Steve Jobs" de 17 años, estudiante de secundaria en Estados Unidos, alega que no quería ser un especulador y que no necesita tanto dinero

En la cultura del "pelotazo", el objetivo es conseguir resultados rápidos. Es el sueño de muchas personas, también de emprendedores que han querido hacerse multimillonario de la noche a la mañana. La realidad no siempre da la razón a estos "visionarios" y, en la mayoría de ocasiones, los atajos no llevan a ninguna parte.

Pero quien sí la ha tenido el billete para el tren del dinero ha sido un joven de 17 años, que rechazó unos 7 millones de euros por vender su web, una de las más exitosas durante la pandemia de coronavirus Covid-19. Y se convirtió en una de las noticias más curiosas de 2020.

Avi Schiffmann se ha convertido, para muchos, en una especie de "Steve Jobs" adolescente por su visionario atrevimiento de haber creado, ya en enero, una página web para recopilar información sobre la evolución de los casos de infectados.

Estudiante de secundaria en Washington (Estados Unidos), su proyecto ha tenido tanta relevancia que ha recibido una oferta de u$s 8 millones (7,3 millones de euros) para adquirir el sitio. Y, sorprendentemente, la ha rechazado.

Cuando se identificaron los primeros mil casos en China, foco original de la aparición del Sars-CoV 2, Schiffman decidió embarcarse en una idea: la recopilación de datos.

De ahí nació www.ncov2019.live. Se actualiza constantemente con estadísticas de países de todo el mundo sobre nuevos casos de infecciones, de muertes, de las personas recuperadas y del porcentaje de variación utilizando datos recogidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los diferentes Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y de los datos oficiales de los países afectados. También se ha incorporado algunas métricas interesantes como las probabilidades de supervivencia.

La página web tuvo tanto éxito que fueron varios los que desearon monetarizarla

El día después de la pandemia

Lo que inicialmente fue una diversión se tradujo en una inimaginable fuente de información que recibe más de 30 millones de visitantes todos los días y acumula unos 700 millones de usuarios únicos.

Unos datos estratosféricos que no han pasado por alto y que ha llamado la atención de los inversores hasta el punto que han querido hacerse con el control de la iniciativa. En caso de haberse materializado, este adolescente se hubiera forrado.

"Solo tengo 17 años, no necesito u$s 8 millones", señaló. "No quiero ser un especulador". Entre las razones esgrimidas para rechazar la golosa oferta está el hecho de que no quiere estropear la experiencia de usuario de la página web de consulta con anuncios y, también, porque el joven no quería vincularse contractualmente con el mantenimiento técnico.

"No quiero que me deje una mancha en el futuro. La gente de mi entorno piensa que lamentaré esta decisión [rechazar la oferta], pero planeo hacer muchas cosas en los próximos años", confiesa.

"En el futuro, espero que se ejerza presión sobre la OMS para crear una herramienta como esta", apunta Schiffmann, al tiempo que señala: "Esta responsabilidad no debería recaer en un niño al azar, pero es obvio que la gente quiere conocer las estadísticas". Interesado en la salud pública,

Schiffmann ha trasladado a la opinión pública su deseo de hablar personalmente con Bill Gates, fundador de Microsoft y conocido filántropo, que en la pandemia de coronavirus se ha erigido como un visionario al advertir hace varios años de la actual crisis sanitaria.

El joven ha insistido que, en estos momentos, el servicio le ocupa el 100% de su tiempo diario, indicó ABC.