Controlan a las máquinas, pero también a vos: cómo funciona el "Gran Hermano" de Amazon

La inteligencia artificial se mete en áreas donde el control de las personas roza los límites de la intromisión en la propia privacidad, ¿hay un limite?

Los sistemas inteligentes están ya omnipresentes en muchas de las acciones que realizamos en forma cotidiana. Nos hemos acostumbrado a ello, aunque muchas veces se vislumbre un uso exagerado que roce la privacidad de nuestros actos y decisiones.

Tal vez uno de ellos sea la supervisión de los trabajadores en una empresa, algo que no es tan bien visto por muchos especialistas. Y Amazon tiene mucha experiencia en el uso de la inteligencia artificial gracias a su división AWS, que aparte de los servicios en la Cloud que brinda, también diseña soluciones que el gigante tecnológico utiliza en otras áreas de negocios, como en el ecommerce y todos los almacenes en el mundo.

Uno de los productos que la compañía ha anunciado esta semana, en el marco de su conferencia AWS re:Invent, es Amazon Monitron, un pequeño sensor, no mucho más grande que una pelota de golf, que se puede acoplar a máquinas y cintas de transporte industriales. El sensor es muy barato, y se encarga de "escuchar" las vibraciones producidas por la maquinaria en su funcionamiento, junto a otros factores como la temperatura. La ida no es nueva, y ya existen sistemas que realizan controles de este tipo, pero Amazon ha dado un paso más allá en la forma en que lo maneja con inteligencia artificial y machine learning.

Hasta ahí todo bien, quién no quisiera que sus máquinas sean controladas de esa manera y lograr tener una operación sin paradas o contratiempos. El tema es cuando se utiliza para otros fines.

El ojo que todo lo ve

El segundo gran anuncio, y el más problemático de cara a la privacidad y los derechos de los trabajadores, es AWS Panorama y su servicio asociado, Amazon Lookout for Vision. Se trata de un conjunto de herramientas y dispositivos diseñados para procesar las imágenes captadas por cámaras de seguridad ya instaladas en fábricas y sobre las que se añaden nuevas funcionalidades.

Los sistemas de inteligencia artificial ya son comunes, pero se generan dudas cuando pude haber usos que no se consideran tan éticos

AWS Panorama es el dispositivo que hace esto posible. Una vez conectado a la red interna, Identifica automáticamente los flujos de cámara existentes y comienza a interactuar con ellos. Y luego está Amazon Lookout for Vision, el conjunto de servicios en la nube de Amazon que permiten identificar automáticamente anomalías visuales en estas imágenes capturadas por AWS Panorama.

Qué se considera un anomalía es la parte que más dudas plantea en esta futurista ecuación. Amazon Lookout for Vision se puede usar, por ejemplo, en los procesos de control de calidad para identificar problemas o cuellos de botella dentro de una cadena de montaje.

Pero puede utilizarse también para el control de los propios empleados, no solo de los procesos. En uno de los ejemplos que Amazon mostró durante AWS re:Invent, el sistema utilizaba las cámaras de seguridad instaladas en las fábrica para detectar los flujos de movimiento de los trabajadores y reconocer cuándo no se estaba cumpliendo con el distanciamiento social impuesto, o si algunas de las personas no tenía puesto el equipo protector necesario.

"A medida que los clientes han comenzado a utilizar la nube para recopilar y analizar datos industriales, también han pedido nuevas formas de incorporar el aprendizaje automático para ayudar a dar sentido a los datos e impulsar aún más la eficiencia operativa", explican desde Amazon.

El "Gran Hermano"

¿Hasta dónde se puede permitir que un sistema artificial controle cada aspecto de tu trabajo?

Un sistema de estas características plantearía un serio dilema ético independientemente de la compañía que lo desarrollase, pero siendo Amazon, el problema de imagen es evidente. La compañía ha encadenado en los últimos años varias protestas por parte de sus trabajadores por las condiciones que impone en sus centros de logística en todo el mundo, y su feroz oposición a la presencia de sindicatos.

El mes pasado, sin ir más lejos, la publicación tecnológica Motherboard descubrió varios documentos internos de Amazon en los que se rastreaban las actividades sindicales de los trabajadores. La compañía habría contratado incluso los servicios de la agencia de detectives Pinkerton, famosa en EE.UU. por haber conseguido en el pasado frenar los intentos de organización sindical en varios sectores.

Durante la presentación de Amazon Lookout for Vision también explicó que el sistema no permitirá reconocimiento facial a través del vídeo o identificar individualmente a las personas de la imagen, y dio a entender que cancelará la prestación de sus servicios a empresas que abusen esta tecnología en materia de privacidad o tratamiento de datos personales, indicó El Mundo.