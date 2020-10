TikTok busca "hacer más transparente" su sistema de moderación de contenidos: así operará al eliminar videos

Una de las apps que más creció durante la pandemia anunció que busca ofrecer más transparencia a la hora de moderar los contenidos

La aplicación de vídeos cortos TikTok ha anunciado que notificará a los creadores cuyo contenido ha sido eliminado de una forma más transparente para que conozcan la política concreta que ha infringido.

Proceso más transparente

En este sentido, cuando la red social elimine contenido de un usuario, el creador recibirá una notificación en la que explicará detalladamente la razón por la que se ha retirado el contenido.

Tiktok creció enormemente durante la pandemia

TikTok también dará a los creadores la posibilidad de recurrir la decisión, según ha informado la compañía en un comunicado. Al ofrecer una mayor transparencia en la moderación de los contenidos de TikTok, la compañía busca garantizar que sus Normas de la Comunidad "se apliquen de manera uniforme y equitativa".

Asimismo, TikTok ha indicado que si un contenido se marca como autolesivo o relacionado con el suicidio, enviará una segunda notificación en la que ofrecerá acceso a recursos y expertos.

"Nos complace poder llevar este nuevo sistema de notificaciones a todos nuestros usuarios, y seguiremos trabajando para mejorar las formas en que ayudamos a nuestra comunidad a entender nuestras políticas, al mismo tiempo que seguimos construyendo una plataforma segura y de apoyo", ha añadido la compañía.

TikTok ha estado probando este sistema de notificaciones en los últimos meses y la compañía ha asegurado que, desde entonces, ha registrado una reducción del 14 por ciento en las solicitudes de los usuarios para eliminar contenidos, informó Portaltic.

Sigue creciendo

A lo largo del año, la plataforma china ha sufrido un crecimiento exponencial hasta alcanzar los 1.000 millones de usuarios, la mitad de ellos activos, en más de 150 países y con un tiempo de casi una hora de uso al día.

A pesar de los problemas con Trump , la plataforma no deja de crecer

Claro que nada es casual y su explosión se debe, principalmente, a una pandemia mundial que ha promovido el uso de internet en casa y la viralización de los clips de TikTok, la promoción de un público mucho más joven en las redes y, evidentemente, la increíble estrategia de marketing desarrollada por la firma propiedad de ByteDance.

Apenas 3 años después de su lanzamiento, los usuarios activos mensuales ya sobrepasan a los de Reddit, Twitter y Snapchat, históricas en la carrera de las redes sociales, y ya miran de igual a igual los gigantes de Facebook, Instagram o YouTube.

En cifras totales, TikTok recibe más de 23 millones y medio de visitas de media cada hora del día y se descarga unas 120.833 veces en el mismo rango. Así, la red más comentada del año genera u$s 181.250 de ingresos por cada 60 minutos de uso y provee de auténticas fortunas a sus estrellas más seguidas, como Addison Rae Easterling (u$s 579 por hora) o Charli D'amelio (u$s 463).