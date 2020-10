Útil funcionalidad: de esta manera podrás ver todos los archivos guardados de WhatsApp

WhatsApp ha activado el nuevo sistema de búsqueda y ya se podrán ver de un vistazo todos los archivos enviados y recibidos en la plataforma

Una de las novedades más interesante de WhatsApp, que se filtró en el pasado y estaba presente en la beta, ya está disponible para todos. Se trata de la nueva función de búsqueda avanzada que permite, de un vistazo, buscar y ver todo tipo de archivos de forma segmentada para filtrarlos pos categoría.

No se trata de un cambio fundamental a la hora de utilizar la aplicación, pero sí es un buen agregador de todo el contenido diseminado por los diferente chats que podemos agrupar -y visualizar- desde un mismo panel.

WhatsApp: nuevos sistema de búsqueda

Para utilizar el nuevo sistema de búsqueda no hay que hacer nada del otro mundo. Está disponible en la barra de búsquedas superior a la lista de chats, y solo con acceder a ella ya podremos ver las diferentes categorías. WhatsApp permite buscar por fotos, GIF, enlaces, vídeos, documentos y audio o notas de voz.

La nueva funcionalidad de la plataforma de mensajería permite visualizar todos los archivos de una sola vez

Los contenidos aparecen de forma agrupadas indicando el chat específico en el que están agrupados, por lo que es una buena forma de ver de un vistazo lo que tenemos guardado en WhatsApp o hacer limpieza del contenido. Se echa de menos, eso sí, un buscador de contactos sabiendo que es una categoría más de las disponibles para enviar contenido a WhatsApp.

En el caso de las imágenes, si no buscamos algo específico, aparece como una galería que agrupa todas en un mismo lugar, independientemente del chat en el que se encuentre, para verlas de un vistazo. Lo que no permite el nuevo sistema de búsqueda es eliminar contenido de forma agrupada, solo de forma independiente, por lo que no podemos seleccionar varias fotos a la vez para eliminarlas o reenviarlas a otro chat, solo permite el acceso a cada contenido de forma independiente, redirigiéndonos al chat original en el que se ha enviado o recibido.

La nueva búsqueda de WhatsApp ya está disponible para todos y para que te aparezca solo tendrás que tener la aplicación actualizada a la última versión disponible en la App Store de iOS o en la tienda de aplicaciones de Android. correspondientes a la 2.20.102 en el caso del iPhone, indicó Hipertextual.