Todo sobre TransparentBusiness, el nuevo unicornio que tiene todo para "romperla" en bolsa

Su fundadora reparó en la urgencia de trabajar en un marco legal que fomente la innovación, ya que ella tuvo que dejar el país debido a este vacío legal

La fundadora de la firma de gestión de trabajo remoto TransparentBusiness, Silvia Moschini, que convirtió su empresa en un "unicornio", participó del ciclo emitido por el canal de La Nación, Mesa Chica.

En el marco de la entrevista con el medio, la emprendedora contó cómo llegó hasta acá y lamentó haber tenido que abandonar el país. Pero además, reparó en la urgencia de trabajar en un marco legal que fomente la innovación.

"Si la legislación no acompaña, las compañías se van a ir a montar afuera", opinó. Esta empresa con una valoración privada de u$s 1.000 millones, planea salir a bolsa en el cuarto trimestre de 2021.

Marco legal

"La Argentina tiene talento y es una verdadera pena que el mismo sistema que podría apalancar a los emprendedores para que creen 'unicornios' no lo haga", expresó Moschini. Y, en relación a su experiencia personal, agregó: "Me hubiera encantado quedarme, pero es muy difícil crear este tipo de compañías en un país donde no existe un marco legal para fomentar la innovación".

TransparentBusiness, que Moschini creó en 2012, ha crecido con el "boom tecnológico que provocó la pandemia de la COVID-19" en los últimos meses y este martes abrió una ronda de inversión que la lleva a una valoración "de facto" de u$s 1.000 millones, situándola como "unicornio" junto a otras 488 empresas de todo el mundo.

"La COVID-19 causó una explosión similar a la del Big Bang para soluciones de gestión del trabajo remoto. Con la mitad del planeta confinado en sus hogares, miles de millones de compañías se vieron forzadas a implementar modelos que les permitan gestionar en forma eficiente y verificable sus trabajadores distribuidos", dijo Moschini.

Su plataforma SaaS ("Software as a service", o software como servicio) utiliza la tecnología en la nube para facilitar la gestión y coordinación de equipos de trabajo geográficamente distribuidos y se suma a otras firmas que han multiplicado su valor de mercado durante la pandemia, como la aplicación de videollamada Zoom.

Wall Street

TransparentBusiness se "encamina" ahora hacia un debut bursátil en la Bolsa de Valores de Nueva York en el cuarto trimestre de 2021, fecha en la que estima que tendrá una valoración de u$s 10.000 millones, según indicó su fundadora, que destacó la importancia de este hito para una empresa liderada para una mujer.

"Tomamos un enfoque diferente al enfoque tradicional porque al ser una fundadora mujer, sabemos que sólo el 2.2 % del capital de riesgo va a empresas lideradas por mujeres. Como dicen en inglés, "We skirt the rules", doblamos las reglas sin quebrarlas e hicimos una oferta global privada", reveló, sobre su plan de levantamiento de capital.

Esa oferta privada global recaudó más de u$s 20 millones y convirtió a la firma en el "primer unicornio rosa en 'hackear' el financiamiento de 'venture capitalists' (inversores de riesgo) contra las estadísticas", que estiman que apenas 0,4 % de los fondos en capital de riesgo son destinados a 'startups' lideradas por mujeres latinoamericanas.

"A través de esta alternativa de financiamiento pudimos vencer el 'bias' (sesgo) de los fondos de inversión y además también crear un ejército de embajadores de marca que hoy nos están permitiendo poder llegar a mercados muy lejanos a través de Internet y poder llevar nuestra solución al mundo en forma más eficiente", agregó Moschini.

El mercado nos acompañó y hoy estamos celebrando un "unicornio" que tiene un tinte de mujer

La empresaria argentina, que lidera TransparentBusiness junto al CEO y cofundador Alex Konanykhin, señaló que una de las claves del negocio es el "impacto social", por lo que donó software a EE.UU., China y América Latina cuando se desató la pandemia y desarrolló CloudWorking Academy, un programa de ayuda a emprendedores.

TransparentBusiness permite contratar talento a través de SheWorks!, una plataforma que conecta mujeres profesionales con oportunidades laborales y que recibió en 2019 el premio Equals In Tech, con el que Naciones Unidas reconoce proyectos innovadores enfocados en acortar la brecha de género a través de la tecnología.

Por último, Moschini resaltó que, desde la empresa que lidera, se trabajó en todo el tema de gestión remota mucho antes de la pandemia, lo que se tradujo en una gran oportunidad cuando se presentó la situación a nivel global. "El mercado nos acompañó y hoy estamos celebrando un "unicornio" que tiene un tinte de mujer, representando a las emprendedoras argentinas en EE.UU. y en el mundo", concluyó.