Emprendedores y jóvenes empresarios: estos son los consejos de Jack Ma para triunfar

Con mucha personalidad y su propia filosofía para los negocios, Jack Ma pasó de ganar u$s 12 por mes a ser el hombre más rico de China con Alibaba

Su fortuna supera los u$s 41000 millones. Ahora, retirado de su cargo de CEO de Alibaba desde fines del año pasado, se dedica a la filantropía a través de su fundación pero sigue en los negocios con una operación que podría ser histórica: la salida a bolsa de su Grupo Ant. Esta start up se transformó de una plataforma de fintech a un supermercado online para todo tipo de productos financieros. El empresario planea solicitar una doble cotización en Hong Kong y Shanghai en las próximas semanas, con el objetivo de obtener una valoración de unos u$s 225.000 millones, en un esfuerzo por lograr la mayor OPV del mundo.

A lo largo de los años, Jack Ma fue compartiendo lecciones aprendidas en el mundo empresario. Son consejos algunas veces tan originales como el propio maestro. A continuación algunos de ellos: