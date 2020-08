¿La tenés en tu celular?: conocé cuál es la app más descargada del día

Esta aplicación es muy extendida entre los jóvenes y ya posee más de 24 millones de instalaciones en la Argentina. Conocé para qué sirve

Los usuarios de teléfonos móviles descargan todo el tiempo aplicaciones en su celular: las que usan en el día a día, las conservan, las otras quedarán en el olvido. Solo pocas tienen el honor de quedar en el teléfono y son aquellas que suelen solucionar un problema cotidiano, brindar entretenimiento o informar sobre cuestiones de interés.

Este jueves 20 de agosto, la app más descargada en la Argentina según Sensor Tower es TikTok, la red social china que es furor entre los más jóvenes al proveer videos cortos, frecuentemente con fotos, y con la consigna de ser divertidos.

Comenzó siendo popular entre los adolescentes gracias a las posibilidades de edición de vídeo y sincronización musical, por lo que rápidamente circularon coreografías, playback de canciones divertidas y situaciones humorísticas.

Más tarde, usuarios de mayor edad se sumaron a la red social, en especial en el rago de 30-40 años, lo que llamó la atención de las marcas, pero también del gobierno estadounidense, que la está presionando para que sea comprada por una firma de ese país o, de lo contrario, será bloqueada en el territorio.

Para dar una idea de su crecimiento, TikTok tardó menos de tres años en llegar a los 1.000 millones de usuarios, contra los casi 7 de Facebook, WeChat e Instagram, según un informe del Financial Times.

La Casa Blanca contra TikTok

Después de que Donald Trump anunciara que podría prohibir Tik Tok tras enfatizar "tengo esa autoridad, puedo hacerlo con una simple orden ejecutiva", la compañía tecnológica china ByteDance, que está detrás de la aplicación, ofreció renunciar a su participación en la empresa para lograr un acuerdo con Estados Unidos.

La organización tiene una oficina en Los Ángeles y otra en Nueva York, cuenta con 1.500 trabajadores y planea crear 10.000 puestos en los próximos tres años. Las sospechas en torno a la red social (furor entre los adolescentes y con 40 millones de usuarios activos en EE.UU.) venía siendo un tema adicional en el conflicto entre la Casa Blanca y Beijing .

Junto con la declaración de Trump se confirmó que la app es objeto de una investigación por parte del Comité de Inversión Extranjera (CFIUS, por sus siglas en inglés), encargado de revisar si las inversiones foráneas en el país revisten algún riesgo para la seguridad nacional.

Como si esto fuese poco, los senadores Richard Blumenthal (demócrata) y Josh Hawley (republicano) exigieron que sea investigada por el Departamento de Justicia (DOJ), junto con la plataforma de videollamadas Zoom.

"Creemos que es imperativo que el DOJ investigue y determine si las relaciones comerciales, las prácticas de manejo de datos y las conexiones operativas con China de Zoom y TikTok representan un riesgo para los estadounidenses", solicitaron.

Microsoft ya confirmó su interés en comprar ByteDance y planea cerrar la transacción en septiembre a más tardar. A través de un comunicado, informó que notificarán a la CFIUS su intención de explorar una propuesta preliminar que implicaría la adquisición del servicio de TikTok en los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda".

Ademaś, la firma creada por Bill Gates se comprometió a transferir a los EE.UU. los datos privados de todos los usuarios de esa nación y eliminarlos de los servidores que están fuera del país. También prometió incorporar mayores protecciones de seguridad y privacidad.

Pero claro, Beijing no se quedó de brazos cruzados: advirtió que no permitirá la operación, a la que calificó como un "robo a mano armada".

No es la única acusación que pesa sobre el régimen chino: el despliegue del 5G por parte de Huawei también es resistido por Estados Unidos que alienta a varios países -especialmente, Brasil, Argentina y otros países latinoamericanos- a vetarlo como proveedor.

¿Todos los países espían?

"Entre países no hay amigos, ni enemigos: sólo hay intereses compartidos y muy acotados en el tiempo", afirma a iProUP Roberto Uzal, director de la Maestría en Ciberdefensa y Ciberseguridad de la UBA, retomando los dichos de Lord Palmerston a su joven reina. Agrega que todas las naciones espían, al menos aquellas que pueden hacerlo.

En ese sentido, asegura que "China se adelantó en el camino" ya que logró niveles notables en el espionaje digital antes que otros territorios.

"El ciberespionaje y la ciberinteligencia proporcionan conceptos y herramientas que reposicionan con ventajas a aquellos países que se destaquen en estos cambios. Ante un profundo replanteo de la distribución del poder a nivel mundial, estas prácticas se ven inmersas en un contexto potenciador", sentencia.

Trump no lo duda: vetará a TikTok en EE.UU. si no es vendida a una firma de EE.UU.

En cuanto a Tik Tok, en particular, agrega que los administradores de redes sociales viven de vender millones de datos que los usuarios "ingresan ingenuamente de manera cotidiana" y que "hay una mala fe manifiesta al no advertirles enfáticamente que sus datos personales serán usados comercialmente".

Por su parte, Deepak Daswani, experto en Hacking y Ciberseguridad, señala a iProUP que el hecho de que la app pueda ser un riesgo para la seguridad nacional es muy factible "porque en este mundo tecnológico la realidad supera la ficción, si bien en este caso hablamos de palabras mayores".

"Podría darse ese caso si se tratase de una app que roba información a personas de manera deliberada para potenciales países o enemigos hostiles de la nación. Claro que debe ser confirmado. Por el momento tiene más pinta de ser otro capítulo más de la lucha de poder entre Estados Unidos y China por el monopolio tecnológico", remarca.

Para Luciano Meléndez, business Development Manager de Seguridad de Logicalis Argentina, lejos de bloquear el uso de una app hay que reforzar la concientización para una utilización segura, sobre todo ámbitos laborales o de gobierno. "Tik tok es una firma privada y dueña de los datos. Hoy está en China, pero mañana podría comprarla una firma india o americana y hacer lo mismo", dispara.

Vulnerabilidad o intencionalidad

Si la app es o no una amenaza para la seguridad nacional de los países, es un tema que genera todo tipo de polémicas.

En ese sentido, Daswani explica a iProUP , que "de China provienen muchas campañas de malware, incidentes de ciberespionaje o puertas traseras en dispositivos y sistemas, pero también las hemos visto por parte de Estados Unidos".

"Todo esto forma parte de una guerra tecnológica en la que coexisten los ataques reales a nivel técnico y también campañas de desprestigio y daño reputacional", completa. Lo concreto es que, ante la sospecha, la app ya fue vetada en varios lugares. Tanto es así que, según el diario USA Today, fue prohibido su uso a todo el personal de la Marina y del Ejército de EE.UU.

Microsoft es una de las firmas interesadas en adquirir TikTok . Pero Beijing advirtió que frenará lo que considera un "robo a mano armada"

A principios de julio, India también vetó Tik Tok junto a más de 50 apps chinas en su territorio, en el marco del conflicto de Cachemira y, a raíz de la nueva ley de seguridad nacional, Hong Kong ya anunció que tomará cartas en el asunto.

La app también fue cuestionada por el colectivo hacker Anonymous, que exhortó a usuarios a borrarla de sus teléfonos argumentando que es un malware del gobierno chino que ejecuta una operación de espionaje masivo.

Más allá de las especulaciones, lo cierto es que en los últimos meses se detectaron una serie de vulnerabilidades que pueden permitir a eventuales atacantes:

Obtener las cuentas de TikTok y manipular su contenido

Eliminar y subir videos sin autorización

Hacer público datos privados

Revelar información personal guardada en la cuenta

"En noviembre del año pasado, se puso de manifiesto una vulnerabilidad muy grande. Pudo ocurrir que se expusieran datos privados de usuarios, borrar o subir videos", indica a iProUP Meléndez.

Y añade: "Esta vulnerabilidad, que Tik Tok no resolvió hasta diciembre, generó que Google y Apple la retiraran de sus tiendas de apps, pero una vez resuelto volvió a estar disponible. Esto es una práctica común también en otras aplicaciones que hoy usamos".

Cuando un usuario descarga la app, se le avisa que le está dando acceso a compartir cámaras, micrófono, calendario y contactos. Lo mismo que hacen Facebook, Whatsapp y otras plataformas.

Ariel Campanari, cybersecurity Practice Manager de Baufest Argentina, explica que todas las aplicaciones manejan datos de usuarios y, a mayor cantidad, aumenta el grado de exposición. Según datos de DataReportal, TikTok alcanzó los 800 millones activos a nivel global. Como parámetro, Facebook tiene 2.600 millones y Twitter unos 330 millones.

El punto, agrega Campanari, es que se trata de vulnerabilidades que, si bien fueron resueltas, "revelar información personal guardada en el teléfono o subir un video con tu perfil que vos no autorizas es un tema más que importante".

Desde Tik Tok niegan su vinculación con el gobierno chino. Incluso, su presidente ejecutivo, Kevin Mayer, expresó: "No somos políticos, no aceptamos publicidad política y no tenemos una agenda. Nuestro único objetivo es seguir ofreciendo un servicio dinámico para que todos lo disfruten".