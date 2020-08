¿Un nuevo Minecraft?: qué es Grounded, el juego que llegó al millón de usuarios en menos de 48 horas

Grounded había sido anunciado con anterioridad, pero esta fue la primera vez que se mostró su gameplay de manera extensa para Xbox Series X

Durante el Xbox Games Showcase de hace ya un par de semanas, se mostraron varios videojuegos que formarán parte del catálogo de Xbox Series X, la nueva consola de Microsoft.

Al contrario de la estrategia de PS5, Xbox no tendrá títulos exclusivos de su consola por lo que juegos como Halo Infinite, Avowed y Psychonauts 2 también se podrán jugar en PC. Es el caso también de Grounded, un juego que está teniendo un enorme éxito.

Grounded había sido anunciado con anterioridad, pero esta fue la primera vez que se mostró su gameplay de manera extensa. Y poco después de esto se lanzó su beta en Steam y a través de Xbox Game Pass, el servicio pago de Microsoft que trae más de 100 juegos. Fue desarrollado por Obsidian Entertainment, y tal fue su éxito que acumuló más de 1 millón de jugadores tan solo dos días de haberse lanzado.

En este juego de supervivencia los usuarios controlan a un niño que ha sido encogido al tamaño de una hormiga. Como tal, se encuentra en el patio de su casa, que se transforma en un enorme mapa con todo tipo de cosas para hacer.

Pero también hay varios peligros: las arañas y escarabajos ahora son del triple del tamaño, y pueden atacar en cualquier momento. Es por eso que los jugadores deben hacer lo posible para sobrevivir a esta extraña situación.

Irónicamente, su equipo de producción también es pequeño: cuenta con solo 13 personas trabajando en el juego. Es por eso que el director Adam Brennecke se mostró absolutamente encantado con la recepción del juego, y lanzó un video en Twitter en el que no solo agradeció a los fans sino que dio una noticia importante. A partir del 27 de agosto, llegarán a Grounded actualizaciones mensuales, que harán que el juego crezca cada vez más.

Esto es porque una de las críticas más comunes del juego, si bien está siendo disfrutado enormemente, es que tiene bastante poco contenido luego de haberlo jugado por varias horas.

Son por eso noticias muy bienvenidas el hecho de que habrá más contenido a partir de fin de mes. Por último, para aquellos que quieran jugar pero le teman a las arañas gigante, Obsidian agregó un Modo Aracnofobia que cambia drásticamente su apariencia para que sean menos terroríficas.

Novedades de la competencia

Sony confirma hoy que los joysticks de PS4 no funcionarán con los juegos de PS5. "Creemos que los juegos de PS5 deberían aprovechar las nuevas capacidades y características que estamos trayendo a la plataforma, incluidas las características del controlador inalámbrico DualSense", djio Sony en un comunicado que confirma los planes de la compañía.

Más detalles

Sony dijo que los controladores DualShock 4 existentes y los controladores de PS4 de terceros con licencia oficial solo "funcionarán con juegos PS4 compatibles". Esto quiere decir que los controladores de PS4 funcionan en PS5 pero sólo para jugar juegos de PS4 retrocompatibles, por lo que no funcionarán con los videojuegos nuevos de la próxima consola.

El mando de la PS5 trae nuevas funciones

Sony no enumera sus juegos compatibles, pero la compañía confirma que volantes de carrera con licencia oficial, sticks arcade y mandos de vuelo funcionarán con los juegos de PS5 y los juegos de PS4 compatibles. Los PS Move Motion Controllers de Sony y el PlayStation VR Aim Controller también funcionarán con juegos PS VR compatibles en la PS5.

Esto significa que los propietarios de PS5 necesitarán comprar controladores adicionales para jugar juegos de PS5, al igual que los controladores de PS3 no funcionaron en la PS4. Si bien los controladores Xbox 360 de Microsoft no funcionaban en Xbox One, la compañía se ha comprometido a admitir los controladores Xbox One en la próxima consola Xbox Series X.

Microsoft solo ha realizado cambios menores en su controlador Xbox Series X, lo que le da a la compañía más libertad para que el hardware existente funcione con juegos futuros. Sony, por otro lado, ha diseñado su controlador PS5 DualSense y los dotó de gatillos adaptativos, un micrófono integrado y una nueva tecnología de retroalimentación háptica. Incluso el juego de PS5 que se incluye con la consola, Astro’s Playroom, parece un muestrario de todas las nuevas funciones de DualSense.

Otros accesorios

No todos los accesorios de PS4 funcionarán en la PS5

Los auriculares inalámbricos Platinum y Gold, así como los auriculares de terceros que se conectan a través del puerto USB o el conector de audio, funcionarán en PS5, pero Sony advierte que la aplicación complementaria de auriculares no es compatible con PS5, por lo que pierden parte de su funcionalidad.

Además la compañía ha comunicado que no puede confirmar que todos los periféricos o accesorios con licencia oficial de PlayStation o de terceros pueden funcionar en PS5, y que en todo caso habrá que consultar con el fabricante para confirmar si un producto funcionará en PS5 y con qué títulos específicos. Todo indica que el funcionamiento será algo limitado en muchos dispositivos, aunque sean oficiales, informó Hipertextual.