Consolas de nueva generación: Sony confirma los accesorios de PS4 que funcionarán en PS5

Falta cada vez menos para que se desarrolle una nueva "guerra de consolas" y los gamers ya están ansiosos reservando dinero para las nuevas plataformas

Sony confirma hoy que los joysticks de PS4 no funcionarán con los juegos de PS5. "Creemos que los juegos de PS5 deberían aprovechar las nuevas capacidades y características que estamos trayendo a la plataforma, incluidas las características del controlador inalámbrico DualSense", djio Sony en un comunicado que confirma los planes de la compañía.

Más detalles

Sony dijo que los controladores DualShock 4 existentes y los controladores de PS4 de terceros con licencia oficial solo "funcionarán con juegos PS4 compatibles". Esto quiere decir que los controladores de PS4 funcionan en PS5 pero sólo para jugar juegos de PS4 retrocompatibles, por lo que no funcionarán con los videojuegos nuevos de la próxima consola.

Te puede interesar De fabricar telas a crear la automotriz más importante del mundo: la historia de Toyota y el significado de su logo

El mando de la PS5 trae nuevas funciones

Sony no enumera sus juegos compatibles, pero la compañía confirma que volantes de carrera con licencia oficial, sticks arcade y mandos de vuelo funcionarán con los juegos de PS5 y los juegos de PS4 compatibles. Los PS Move Motion Controllers de Sony y el PlayStation VR Aim Controller también funcionarán con juegos PS VR compatibles en la PS5.

Esto significa que los propietarios de PS5 necesitarán comprar controladores adicionales para jugar juegos de PS5, al igual que los controladores de PS3 no funcionaron en la PS4. Si bien los controladores Xbox 360 de Microsoft no funcionaban en Xbox One, la compañía se ha comprometido a admitir los controladores Xbox One en la próxima consola Xbox Series X.

Microsoft solo ha realizado cambios menores en su controlador Xbox Series X, lo que le da a la compañía más libertad para que el hardware existente funcione con juegos futuros. Sony, por otro lado, ha diseñado su controlador PS5 DualSense y los dotó de gatillos adaptativos, un micrófono integrado y una nueva tecnología de retroalimentación háptica. Incluso el juego de PS5 que se incluye con la consola, Astro’s Playroom, parece un muestrario de todas las nuevas funciones de DualSense.

Otros accesorios

No todos los accesorios de PS4 funcionarán en la PS5

Los auriculares inalámbricos Platinum y Gold, así como los auriculares de terceros que se conectan a través del puerto USB o el conector de audio, funcionarán en PS5, pero Sony advierte que la aplicación complementaria de auriculares no es compatible con PS5, por lo que pierden parte de su funcionalidad.

Además la compañía ha comunicado que no puede confirmar que todos los periféricos o accesorios con licencia oficial de PlayStation o de terceros pueden funcionar en PS5, y que en todo caso habrá que consultar con el fabricante para confirmar si un producto funcionará en PS5 y con qué títulos específicos. Todo indica que el funcionamiento será algo limitado en muchos dispositivos, aunque sean oficiales, informó Hipertextual.