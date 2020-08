Teletrabajo: ¿qué son las VPN, para qué sirven, y por qué son fundamentales en la nueva normalidad?

Las Redes Privadas Virtuales están ganando cada vez más aceptación como medio seguro y controlable de conexión entre un trabajador remoto y una empresa

Ofrecen muchas ventajas para el teletrabajo como seguridad y anonimato, pero también pueden resultar de utilidad para descargar contenido en internet

Quizás nunca te hayas parado a pensar en qué es una VPN. Una VPN es una red privada virtual (en inglés, Virtual Private Network). ¿Y para qué necesitas una red privada, si no eres un hacker ni nada parecido? Las VPN ofrecen muchas ventajas para el teletrabajo como seguridad y anonimato, pero también pueden resultar de utilidad para descargar contenido en internet. A continuación te explicamos en más detalle qué son las VPN y qué ventajas te pueden reportar en tu vida personal y profesional.

Características como la seguridad y el anonimato hacen de este tipo de conexiones una alternativa interesante

Qué es una VPN

Como explican en VPN qué es, una red privada virtual es un método de conexión de internet que te permite conectarte a internet desde una ubicación distinta, sin necesidad de cambiar tu ubicación física. Es decir, podrás navegar como si estuvieras en Alemania, incluso si estás en Barcelona.

Esto implica que puedas acceder a sitios web o contenido de un país distinto, sin moverte del tuyo. Un ejemplo bien conocido es usar una VPN para ver Netflix de otros países. Pero, además, una VPN protege tu conexión, pues enmascara tu IP y de este modo también te permite navegar de manera anónima.

Privacidad

Si teletrabajas y te conectas a menudo a la red donde se comparten grandes cantidades de datos e información sensible, debes tener mucha precaución. Si realizas esa conexión mediante una red pública corres el riesgo de sufrir un ataque informático y que esa información sea sustraída.

Las redes VPN permiten conectar múltiples dispositivos en una misma red aunque no se encuentren físicamente conectadas entre sí. El acceso a estas redes está cifrado con una contraseña y número IP que hace imposible que la comunicación desde el punto de acceso de WiFi pueda ser vista.

Seguridad de datos

Como hemos comentado, las VPN son útiles para proteger información sensible, pero cuidado, todas las VPN no están cifradas. Debes comprobar que la red virtual que utilices encripte los datos para no llevarte sorpresas desagradables. Cualquier pirata informático puede «hackear» tu dispositivo si te conectas a una red de Wifi público, pero esto resulta mucho más difícil si te conectas a una VPN cifrada. De todas formas, antes de realizar operaciones sensibles como comprar con tarjeta de crédito o consultar tu cuenta bancaria, asegúrate de que estás usando una VPN encriptada.

Redes P2P

Trabajar en casa a veces puede resultar incómodo, pero es más gratificante si sabes que tu película favorita se está descargando en tu ordenador de forma segura. Las redes P2P (peer to peer, es decir, de igual a igual) permiten a los usuarios y ordenadores compartir información y archivos de uno a otro sin necesidad de intermediarios.

Esto es útil para los archivos Torrent, que en muchos países están vetados. Con una red VPN podrás usar Torrents sin restricciones de ubicación y con total seguridad. De esta forma, cuando acabes la jornada de trabajo podrás tumbarte tranquilamente en el sofá y disfrutar de tu película sin interrupciones de la carga de internet.

Con un servicio de VPN global podés conectarte a cualquier servicio en cualquier país sin importar dónde estés

Servicios de «streaming»

El teletrabajo tiene algunas ventajas respecto al trabajo tradicional, por ejemplo, no tienes que disimular y fingir que estás ocupado mientras esperas a que te llegue un mail. Y es que, a veces, en todos los trabajos hay tiempos muertos que serían ideales para ver un capítulo de una serie.

Las redes VPN permiten ver contenidos de otros países que sería imposible ver aquí, ya que estas redes tienen la capacidad de «mentir» sobre el lugar desde donde estás conectado. Por ejemplo, hay contenidos de Netflix en Estados Unidos imposibles de ver en España. ¿No te parece injusto? Gracias a las VPN puedes hacer desaparecer esa diferencia para siempre y disfrutar de plataformas como HBO, Hulu, Disney + y Prime Video.

Qué no hacer con una VPN

Tal como hemos expuesto, las VPN tienen muchas ventajas y pueden ser muy útiles para las empresas que tengan a sus trabajadores teletrabajando. Sin embargo, debes tener algunas cosas en cuenta. Por ejemplo, si la red virtual se ve sobrecargada de usuarios, la seguridad de la misma puede verse amenazada.

Para evitar esto, debes comprobar que el número de licencias de la VPN sea suficiente y en caso contrario contratar más licencias para todos los usuarios. Hay más aspectos que deberías tener en cuenta. Jugar en casinos online con una VPN no es una práctica recomendada, aunque sí extendida. Podrías poner en riesgo tu dinero. También deberías tener cuidado al comprar billetes de avión desde una red VPN, ya que los precios cambian constantemente y podría ocasionarse un error de facturación.

Como has visto, las ventajas que ofrecen las VPN para el teletrabajo son múltiples y de elevada utilidad. Seguridad, privacidad, servicios de streaming y descarga segura de contenido. El teletrabajo es mucho más seguro para empresarios y trabajadores con estas redes que permiten una conexión rápida y encriptada entre todos los integrantes. Si estás pensando en utilizar estos servicios, infórmate bien del proveedor que te ofrezca la red que más se adapte a tus necesidades, indicó ABC España.