Boicot a Facebook: ¿por qué Disney se suma a las empresas que sacan su publicidad de la red social?

Son cada vez más las grandes empresas gigantes que buscando protestar contra la red social, retiran su apoyo económico a la misma

Facebook ha sido objeto de duras críticas durante los últimos meses, particularmente luego del surgimiento de movimientos como Black Lives Matter que pusieron en evidencia las fallas de la red social al moderar contenidos racistas o que impulsan los discursos de odio.

Otras empresas se suman

Es así como se vio que grandes compañías que poco a poco se han unido en una protesta significativa, cortando sus presupuestos para publicidad dentro de la plataforma a manera de protesta.

Coca-Cola, Ford y Starbucks fueron de las primeras firmas reconocidas en sumarse a este boicot. Pero la lista sólo se ha ido incrementando, sumando ahora a Disney, en teoría. De acuerdo con el Wall Street Journal, la compañía del Ratón Mickey habría detenido por completo la publicidad de su servicio de streaming Disney Plus.

Campaña de boicot a Facebook

Hulu, que también pertenece a la misma compañía, sería otro de los servicios que habría frenado sus campañas de promoción, tanto en Facebook como en Instagram para ambos casos.

Golpe económico

Esto representaría un golpe duro para Facebook, ya que sólo durante los primeros 6 meses de 2020 Disney habría gastado u$s 210 millones para promocionar su nueva plataforma de streaming.

Sin embargo, ninguna de las empresas involucradas ha confirmado hasta el momento el reporte. Por desgracia queda claro que a Mark Zuckerberg no le intimida tanto esto y lo considera como algo transitorio, diciendo que por el momento no cambiará la forma de moderación de contenido, informó FayerWayer.

Según el sitio The Information que el CEO tuvo una charla virtual con sus empleados, para comunicarles que no moverán nada sobre la forma en que se conduce Facebook: "No vamos a cambiar nuestras políticas o enfoques sobre nada debido a una amenaza que representa un pequeño porcentaje de nuestros ingresos; o ni siquiera para cualquier porcentaje de nuestros ingresos. Supongo que todos estos anunciantes volverán a la plataforma lo suficientemente pronto."

Zuckerberg cree que el boicot es temporario

Es verdad que las acciones de Facebook bajaron un 8%, pero muchos creen que es debido a la coyuntura económica de la pandemia más que al boicot. De hecho las de Twitter, que no se encuentra bajo ningún boicot, bajaron un 7%. No se descartaría que el boicot haya sido una buena excusa para reducir un gasto en publicidad que ya tenían decidido por razones de la pandemia, que le pregunten a los medios digitales qué les ha sucedido con la publicidad sin necesidad de boicot.

El anuncio del boicot genera muchas sombras. Muchas empresas no han dicho si también lo aplicarán a Instagram, que también es propiedad de Facebook. La empresa de Zuckerberg cuenta también con un sistema que se llama Audience Network, a través de él coloca la misma publicidad que mete en Facebook en otras aplicaciones de terceros como TikTok, ese invento también le genera importantes beneficios a la corporación. Pues bien, las empresas consultadas no aclararon si también eliminarían su gasto en Audience Network. Tampoco han dicho si el boicot se centra en Estados Unidos o si será global, según un reporte del sitio Eldiario.es.