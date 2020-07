TikTok da un portazo: por qué la app se retira de uno de sus mercado más importantes

Facebook, WhatsApp, Twitter, Google y Telegram también anunciaron que "harán cambios" en sus operaciones en este polémico mercado

TikTok dijo que se retirará de Hong Kong dentro de unos días, según dijo un portavoz a Reuters a última hora del lunes. La medida coincide con la decisión de otras empresas de tecnología, entre ellas Facebook , de suspender el procesamiento de las solicitudes gubernamentales sobre los datos de usuarios.

La aplicación de vídeos cortos propiedad de ByteDance, con sede en China, ha tomado la decisión de salir de la región tras el establecimiento por parte de China de una nueva ley de "seguridad nacional" para la ciudad.

"A la luz de los recientes acontecimientos, hemos decidido detener las operaciones de la aplicación TikTok en Hong Kong", dijo un portavoz de TikTok en respuesta a una pregunta de Reuters.

La compañía, ahora dirigida por el ex ejecutivo de Walt Disney Co Kevin Mayer, ha dicho en el pasado que los datos de los usuarios de la aplicación no se almacenan en China.

La compañía también dijo que no acatará las órdenes del gobierno chino para dar acceso o censurar contenido de los usuarios. Esto se da en un contexto donde la disputa sobre la privacidad está en plena discusión.

Por su parte, Facebook, WhatsApp, Twitter, Google y Telegram también anunciaron que "harán cambios" en sus operaciones en Hong Kong para alinearse a las nuevas demandas del gobierno.

Denuncias cruzadas

Hace aalgunos días, TikTok estuvo en el centro de la polémica por sus problemas de seguridad. BoredPanda se hacía eco de una publicación en Reddit de un usuario que dice haber hecho ingeniería inversa sobre TikTok.

Según este usuario, que a petición de la comunidad compartió sus conclusiones en un whitepaper, la app, que cuenta con más de 500 millones de usuarios, es capaz de:

- Recopilar información sobre el hardware de tu teléfono.

- Ver qué apps tienes instaladas.

- Comprobar a qué redes 4G y wifi te conectas.

- Geolocalizarte vía GPS.

- Saber si el terminal está rooteado.

- Configurar la app de forma remota desde sus servidores.

- Descargar un archivo ZIP en remoto y ejecutar su código binario.

Estas conclusiones, que también compartía el conocido canal de Telegram español Security News for Everyone, se viralizaban varios días antes de que el Gobierno de India anunciase el veto a esta app y a decenas de aplicaciones chinas más por suponer una "amenaza" a la integridad de este país. El Ejecutivo indio considera a TikTok un programa malicioso y espía.

No se salva nadie: ahora fue el turno de TikTok como acusada de fallas de seguridad

El descubrimiento de todas estas circunstancias, de la que algunas empresas de ciberseguridad como Zimperium ya vienen advirtiendo desde hace más de un año, ha provocado que hackers de todo el globo den la voz de alarma. Una cuenta que reivindica formar parte del colectivo Anonymous se ha sumado, según recoge un artículo de Forbes de este miércoles.

La pieza, firmada por el periodista Zak Doffman, recoge la publicación en redes sociales de los presuntos hackers de Anonymous. "Borra TikTok ya. Si conoces a alguien que la está usando, explícale que es esencialmente un programa malicioso operado por el Gobierno chino para realizar una operación masiva de espionaje".

Forbes llama la atención por cómo presuntos ciberactivistas de Anonymous están, por primera vez, velando por intereses comunes junto con los de la Administración estadounidense. De momento, la app china sigue defendiéndose mediante notas de prensa. La de la ciberseguridad no es la única de sus polémicas: también se ha denunciado que el algoritmo de TikTok 'esconde' a la gente fea.

Una de las últimas comunicaciones que ha hecho TikTok se refiere a una polémica que ha surgido al calor del lanzamiento de la beta de iOS 14, el nuevo sistema operativo para iPhone que Apple liberó hace días. Está en fase de pruebas, pero el nuevo sistema operativo de los teléfonos de Cupertino enseña una notificación a los usuarios cada vez que una app accede al portapapeles, para saber si has copiado texto.

La denuncia implicaría al gobierno chino como parte de escándalo de violación de la seguridad

"Una herramienta similar", según Tik Tok

Roland Cloutier, el responsable de Seguridad de TikTok a nivel global apuntó que se trataba por una herramienta de antispam que tiene la app. "Una herramienta que estuvo operativa entre el 22 de mayo y el 27 de junio, similar a las características de docenas o cientos de diferentes apps que también provocaban estas notificaciones en iOS 14".

Sin embargo, sobre el veto en India, TikTok no se ha pronunciado todavía: solo ha anunciado una reunión con afectados por la decisión del Gobierno. Esto ha provocado que muchos influencers indios hayan animado a sus seguidores a traspasarse a otras plataformas sociales.

Mientras tanto, la voz de alarma sobre esta app de origen chino sigue dando la vuelta al mundo, indicó Economía Digital España.